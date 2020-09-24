Додано: Сер 20 січ, 2021 18:37

Не очень случайно вышел из аккаунта и увидел то, что пишут заблокированные мною красавцы.

Первый, оказывается, сокрушается, что он никогда в жизни не был в Турции, и уже никогда не побывает в Турции, и потому рекомендует всем форумчанам переезжать в теплую Колумбию, в которой он конечно же никогда не был и уже никогда никогда никогда не побывает. Мудро. Понятно. Ценный совет. Красава...

Второй мечтает помыть мне диски колес после вчерашнего путешествия в горы на высоту 2 320 м над уровнем моря. Прикольно, но красавец за всю жизнь себе даже на евробляху не заработал. А ведь мог бы легко за cashback'и на карту Альфа-банка купить в АТБ хотя бы игрушечное авто... и сильно не нервничать: жизнь как бы и удалась...

Товарищам форумчанам учиться и учиться у знатных людЁв!

Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 січ, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.