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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 05:33

Поки пана Квесторе_поверніться хвилює вага екзотичних равликів Ахатина Фуліка та він вчиться користуватися Гуглом, спустимося на Землю.
До 25 січня продовжується сеанс необмежених щедрот для українців: авіакомпанія Pegasus проводить розпродаж авіаквитків на авіаміст "Україна-Туреччина" на перельоти до кінця березня 2022 року. Наприклад, на березень 2022 року квиток Львів-Стамбул зараз можна купити за сміхотворні 144 ліри (550 гривень).
Квиток туді і назад обійдеться в 335 лір - приблизно 1280 гривень.
Нагадаю: в сезоні 2018 вода в Середземному морі була +24 вже з 20 березня.
Такі ж ціни і на лютий 2022 року - то для тих, хто НЕ хоче купувати в Буковелі "Салат із квашеної капусти" по 190 гривень (200 грамів) або знімати номер на двох в готелі "Чабан-Апарт" за 31 500 гривень на тиждень...
Такі ж ціни на авіаквитки із Запоріжжя. З Харкова - на якісь копійки дорожче.
Ну що ж, комусь за порадою невиїзних за межі Київської області пошукачів шевченкової хати в 60 км від Києва - Колумбія, а комусь - доступна та близька найкраща та надійніша сусідка України - Туреччина.
Звісно, заглядати в делекий 2022 рік важко, але треба: приятель працює капітаном корабля довжиною 225 метрів та шириною 35 метрів, що ходить під прапором (хі-хі) Ліберії, та займаються тим, що за кожний рейс (за кожний рейс!) вивозять з України саме в ці дні по 70 000 (сімдесят тисяч) тонн пшениці....
Зараз судно вийшло із Босфору та із швикістю 13 вузлів на годину рухається Чорним морем...
Довіривши в ці години судно старшому помічнику, капітан лежить в своїй реально шикарній каюті - нагадує 2-к квартиру форумчан - позіхає та посміхається: "І чого вони не розуміють, чого хліб і той дорожчає..."
Потім засинає та сниться йому закінчення чергових рейсів у квітні та власна квартира "2+1" в Анталії в будинку, що на розі 201 та 213 вулиць... Поруч такий чудовий парк та такі чудові спортивні майданчики - навіть для великого тенісу... І все - безкоштовно...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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