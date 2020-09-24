Додано: Чет 21 січ, 2021 08:20

Поки пана Квесторе_поверніться хвилює вага екзотичних равликів Ахатина Фуліка та він вчиться користуватися Гуглом, спустимося на Землю.

До 25 січня продовжується сеанс необмежених щедрот для українців: авіакомпанія Pegasus проводить розпродаж авіаквитків на авіаміст "Україна-Туреччина" на перельоти до кінця березня 2022 року. Наприклад, на березень 2022 року квиток Львів-Стамбул зараз можна купити за сміхотворні 144 ліри (550 гривень).

Квиток туді і назад обійдеться в 335 лір - приблизно 1280 гривень.

Нагадаю: в сезоні 2018 вода в Середземному морі була +24 вже з 20 березня.

Такі ж ціни і на лютий 2022 року - то для тих, хто НЕ хоче купувати в Буковелі "Салат із квашеної капусти" по 190 гривень (200 грамів) або знімати номер на двох в готелі "Чабан-Апарт" за 31 500 гривень на тиждень...

Такі ж ціни на авіаквитки із Запоріжжя. З Харкова - на якісь копійки дорожче.

Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 січ, 2021 08:48, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.