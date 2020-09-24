Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ПЛАНОВЫЙ ОСМОТР ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА КВАРТИР НАШИХ УКРАИНЦЕВ В прекрасный солнечный тёплый январско-анталийский день (к 15-00 плюс 14) совершили визит на строительство нового жилого комплекса (название и сайт удалены - меня некоторые мягко скажем психически возбужденные лица обвиняют в рекламе ) в "ближнем центре Анталии". Корпус "А" (слева) снаружи оштукатурен. Корпус "В" - в центре фото - в работе. Именно там и в соседних таких же двух наши люди купили квартиры "2+1" площадью 110 кв. м. Корпус В состоит изо двух взаимосвязанных только техническими переходами башен - в "задней" башне только квартиры "3+1", вид из окон на внутренний двор с плавательным бассейном, та часть (слегка просматривается сквозь ветки сосны) снаружи уже оштукатурена. Наружные отделочные работы после штукатурки еще не начаты. Мы взяли бинокль "Олимпус" и рассматривали строящийся корпус - на этажах есть рабочие, лежат мешки видимо со штукатурной смесью. Фото сделано из природного парка через дорогу от комплекса. Сосны, поляны. Порадовала ориентация: на юго-запад. На этаже 3 (три) квартиры "2+1": центральная площадью 100 кв. м, боковые по 110 кв.м. Плановый срок сдачи: сентябрь 2021.
P.S. По состоянию на 10 сентября 2020 все квартиры "2+1" в комплексе на 400 квартир (10 корпусов) были проданы. Квартиры "1+1" были только в корпусе "А" - на фото - с видом внутрь двора. Наличие на сегодня не знаю - мне не интересно.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 січ, 2021 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Напомню: в Украине 4 (четыре) действующие АЭС (15 !!! энергоблоков), 1 - недостроенная и забытая (Крым).
А скільки в Реджепа атомних станцій? Ще й супостат пу будує...
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Квесторе_поверніться написав:А скільки в Реджепа атомних станцій? Ще й супостат пу будує...
А слабО, пане Квесторе_поверніться, погуглити та дізнатися, що в Туреччні немає жодної діючої АЕС?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 січ, 2021 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Цікаво, що вартість електричної енергії за 1 кВтгод, яку держава Туреччина закуповує за кордоном (!!!) і продає своєму населенню (і іноземцям в країні) = вартості 1 кВтгод для населення в Україні. Це при тому, що працюють 16 атомних блоків (більше, ніж у Великій Британії і дещо менше, ніж в Канаді) та потужністью біля 14 000 МВт...
Так по ВАших розрахунках електрика набагато дорожча в Реджепа від нашої 1,68 грн за кВт. ______________ 1. Электрическая энергия. Год 2020: цена 1 кВтчас 0,71 лиры. Средний курс доллара в 2020 7,195 лиры за 1 доллар. 1 кВтчас 0,71/7,195=0,099 доллара. Год 2021: цена 1 кВтчас 0,75 лиры. курс доллара на сегодня: 7,4753. 1 кВтчас 0,75/7,4753=0,100 доллара США или 2,82 гривны за 1 кВтчас. НДС составляет 18% (включен в цифры выше). Минимальный счет на электроэнергию составил в октябре и ноябре: 60-62 лиры. Максимальный счет на электроэнергию составил в июле-августе-сентябре: 239-275 лир.
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Квесторе_поверніться написав:Так по ВАших розрахунках електрика набагато дорожча в Реджепа від нашої 1,68 грн за кВт.
Радий, що хоч чимось Вас обрадував...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Квесторе_поверніться написав:А скільки в Реджепа атомних станцій? Ще й супостат пу будує...
А слабО, пане Квесторе_поверніться, погуглити та дізнатися, що в Туреччні немає жодної діючої АЕС?
Так все гарно були розтлумачили а зараз кажете гуглити. Несподобалась ось та біля Вас на півдні...скільки там км?
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Квесторе_поверніться написав:Так по ВАших розрахунках електрика набагато дорожча в Реджепа від нашої 1,68 грн за кВт.
Радий, що хоч чимось Вас обрадував...
Так була ще дешевша...по 90 коп до 100кВт. Природньо шо в Реджепа має бути дорожче...імпортна електрика і турок може заплатити (мінімальна зарплата суттєво більша ніж в Неньці Україні).
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Поки пана Квесторе_поверніться хвилює вага екзотичних равликів Ахатина Фуліка та він вчиться користуватися Гуглом, спустимося на Землю. До 25 січня продовжується сеанс необмежених щедрот для українців: авіакомпанія Pegasus проводить розпродаж авіаквитків на авіаміст "Україна-Туреччина" на перельоти до кінця березня 2022 року. Наприклад, на березень 2022 року квиток Львів-Стамбул зараз можна купити за сміхотворні 144 ліри (550 гривень). Квиток туді і назад обійдеться в 335 лір - приблизно 1280 гривень. Нагадаю: в сезоні 2018 вода в Середземному морі була +24 вже з 20 березня. Такі ж ціни і на лютий 2022 року - то для тих, хто НЕ хоче купувати в Буковелі "Салат із квашеної капусти" по 190 гривень (200 грамів) або знімати номер на двох в готелі "Чабан-Апарт" за 31 500 гривень на тиждень... Такі ж ціни на авіаквитки із Запоріжжя. З Харкова - на якісь копійки дорожче.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 січ, 2021 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Цікаво, що мою репліку на оцю безграмотну дурню з образами на адресу топік-стартера від у минулому мешканця Сахаліна - в нього досі немає української розкладки - було видалено...
Мизантрóп написав:
flyman написав:Хіхі, Португалія "нумер 5"
Хо-хо.Панама рулить Але на стар1й Хонд1 з вузьким лобом туди зась
Цікаво, що красень, який аперше з 1986 року побував за кордоном - в Болгарії (а брехав тут на цій гілці, що з 28 липня 2020 буде відпочивати за 2000 ойро в Фетхіє (Туреччина) дає всім дуже корисну пораду звернути увагу та відправитися в Панаму. Хлопці, збирайте речі та в Панаму - знаний фахівець в закордонних справах поганого не порадить...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.