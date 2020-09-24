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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:29

  Квесторе_поверніться написав: :?:
  akurt написав:пана Квесторе_поверніться хвилює вага екзотичних равликів Ахатина Фуліка


https://www.olx.ua/obyavlenie/ulitki-ah ... 47256d7980
:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:54

Для тих хто везе валюту з Неньки України для купівлі нерухомості для себе...
https://news.finance.ua/ru/news/-/48586 ... -tamozhnyu
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:16

Главное: не рассказывайте об этом одному узколобому безлошадному. Итак еле еле наколотил 15 гривен на кешбек в Альфа-банке.
В так ничего нового: 10000$ без декларирования, выше - с письменным декларированием.
Учитывая, что ничего нового, освежим в памяти то, о чем не раз писали:
- вывозим валюту официально как написано выше.
- делаем валютные SWIFT переводы со своих счетов или счетов родственников в зарубежных банках.
- если едет семья - Достаточно вывезти (2+2)*10000€=40000€=50000$ - вполне хватит на первый взнос.
- снимаем лимит с валютной карты украинского банка и оплачиваем взнос за квартиру просто через обычный терминал в офисе Зачтройщика.
- если есть родственник в Турции или уже купленная квартира (на основании владения квартирой иностранец имеет право не только оформить ВНЖ, но и открыть счёта в любой валюте) - делаем сами себе переводы и накапливаем нужную сумму.
Тут поможет даже обычный и приятный сервис перевода гривен прямо на карту турецкого банка - очень приятная конвертация гривны в лиру. Комиссия Привата 2%.
Как видите, вариантов много. Вполне законных,
Главное - иметь бабло. Тут у -флудеров этой ветки проблема и надолго. В смысле навсегда.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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