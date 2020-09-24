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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:29
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:54
Для тих хто везе валюту з Неньки України для купівлі нерухомості для себе...
https://news.finance.ua/ru/news/-/48586 ... -tamozhnyu
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 січ, 2021 13:16
Главное: не рассказывайте об этом одному узколобому безлошадному. Итак еле еле наколотил 15 гривен на кешбек в Альфа-банке.
В так - полезная информация, уточняющая, слава Богу: ничего нового: 10000€ без декларирования, выше - с письменным декларированием.
Учитывая, что ничего нового, освежим в памяти то, о чем не раз писали:
- вывозим валюту официально как написано выше.
- делаем валютные SWIFT переводы со своих счетов или счетов родственников в зарубежных банках.
- если едет семья - Достаточно вывезти (2+2)*10000€=40000€=50000$ - вполне хватит на покупку или первый взнос.
- снимаем лимит с валютной карты украинского банка и оплачиваем взнос за квартиру просто через обычный терминал в офисе Зачтройщика.
- если есть родственник в Турции или уже купленная квартира (на основании владения квартирой иностранец имеет право не только оформить ВНЖ, но и открыть счёта в любой валюте) - делаем сами себе переводы и накапливаем нужную сумму.
Тут поможет даже обычный и приятный сервис перевода гривен прямо на карту турецкого банка - очень приятная конвертация гривны в лиру. Комиссия Привата 2%.
- прямо в эти дни покупаем авиабилет из почти любого города Украины в Стамбул по невиданной цене в 20$ в одну сторону и завозим и завозим. Дешевле, чем комиссия за Swift - переводы в некоторых банках.
Как видите, вариантов много. Вполне законных,
Главное - иметь бабло. Тут есть проблема.
P.S. По пункту 1 вполне легально и очень законно сделал в декабре один из форумчан. Купил то, что хотел. Вчера мне написал, что в его корпусе в продаже осталась 1 (одна) квартира. Доп.инфу давать не буду. Замечу только, что к его выбору я не имел никакого отношения: товарищ реально все сделал сам. Встречались в Анталии 1 раз. Очень хороший человек. Такие здесь нужны.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Свіжість доків що грошенята в касі були 90 днів.
Тримайте гроші в касі...якщо вони у Вас є.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:33
Ви трохи помиляєтеся: то термін дії документів 90 днів - зовсім не треба тримати гроші в "касі" 90 днів.
Здається, раніше термін дії документів був 30 днів. Так що 90 - то взагалі - "жир"!
х х х
А ось цікаве запитання про валюту - але тепер вже про ВВЕЗЕННЯ в Україну.
Питання виникло в українській діаспорі - я частково дав відповідь "нашим людям" (сподіваюсь, що вірно), але одне питання залишилося - тут я "пас".
1. Іноземець (в даному випадку - громадяни Туреччини) зовсім легально вивозить з Туреччини - скажімо умовно - 100 000 доларів готівкою (має документи про зняття з власного рахунку. Рухається через "Червоний коридор" та декларує).
2. Іноземець (в даному випадку - громадяни Туреччини) зовсім легально ВВОЗИТЬ в Україну - скажімо умовно - 100 000 доларів готівкою (має документи про зняття з власного рахунку в турецькому банку на своє ім"я. Рухається через "Червоний коридор" та декларує ввезення готівки, показуючи документи про зняття грошей зв ласного рахунку).
3. Задекларував - пройшов - він в Україні. Далі хоче або інвестувати у виробництво або купити квартиру - скажімо умовно - десь на Подолі.
Чи можуть бути якісь подальші негативні для нього наслідки (випадки пограбування іноземця бажано не згадувати).
Податкова, фіскальна служба щось інше...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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