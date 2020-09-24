Додано: Чет 21 січ, 2021 13:16

Главное: не рассказывайте об этом одному узколобому безлошадному. Итак еле еле наколотил 15 гривен на кешбек в Альфа-банке.

В так - полезная информация, уточняющая, слава Богу: ничего нового: 10000€ без декларирования, выше - с письменным декларированием.

Учитывая, что ничего нового, освежим в памяти то, о чем не раз писали:

- вывозим валюту официально как написано выше.

- делаем валютные SWIFT переводы со своих счетов или счетов родственников в зарубежных банках.

- если едет семья - Достаточно вывезти (2+2)*10000€=40000€=50000$ - вполне хватит на покупку или первый взнос.

- снимаем лимит с валютной карты украинского банка и оплачиваем взнос за квартиру просто через обычный терминал в офисе Зачтройщика.

- если есть родственник в Турции или уже купленная квартира (на основании владения квартирой иностранец имеет право не только оформить ВНЖ, но и открыть счёта в любой валюте) - делаем сами себе переводы и накапливаем нужную сумму.

Тут поможет даже обычный и приятный сервис перевода гривен прямо на карту турецкого банка - очень приятная конвертация гривны в лиру. Комиссия Привата 2%.

- прямо в эти дни покупаем авиабилет из почти любого города Украины в Стамбул по невиданной цене в 20$ в одну сторону и завозим и завозим. Дешевле, чем комиссия за Swift - переводы в некоторых банках.

Как видите, вариантов много. Вполне законных,

Главное - иметь бабло. Тут есть проблема.



P.S. По пункту 1 вполне легально и очень законно сделал в декабре один из форумчан. Купил то, что хотел. Вчера мне написал, что в его корпусе в продаже осталась 1 (одна) квартира. Доп.инфу давать не буду. Замечу только, что к его выбору я не имел никакого отношения: товарищ реально все сделал сам. Встречались в Анталии 1 раз. Очень хороший человек. Такие здесь нужны.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.