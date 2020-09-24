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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:26
Ну слава Богу, хотя непонятно, что Вами все время движет вставлять свои "5 копеек" абсолютно во все вопросы, к которым не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 січ, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:30
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:38
Спасибо.
Но Вы ошибаетесь: я не лучший, здесь много очень активных и очень хороших и умелых людей, но у наших людей здесь иногда возникают то совсем простые вопросы (в которых - в очень простых - почему-то люди путаются), то совсем неожиданные, и иногда не то, чтобы приходится, но самому интересно изучить и получить правильный ответ.
Из неожиданных: выхожу из Carrefour - возле авто крутится пожилой мужичок и что-то спрашивает на турецком - я уже привык к таком вопросам об украинском авто - отвечаю: "УкрАйна".
Тогда он неожиданно перешел на русский и говорит:
- Я вижу, что Украина, а как можно попасть в Украину?
- Два варианта: по суше через Румынию и Болгарию, по морю круглогодично в ходу паром в Одессу (Черноморск).
- А если мы не украинцы? И у нас заканчивается 2-х летний срок пребывания авто. Грузия закрыта для транзита. Не выпускают и не впускают. Через Румынию/Болгарию нельзя - нужна шенгенская виза... (я тут только понял, что дядя какой-то кавказской внешности. Не россиянин, сразу вспомнились мне и Кабардино-Балкария, и Осетия, и даже Чечня, где я бывал).
- А вот с помощью парома и попадете в Украину. Далее - трасса Одесса-Киев. Оттуда Киев-Харьков - оттуда за кордон.
- А можно НАМ ехать, не арестуют украинцы?
- Можно. Не арестуют. Но есть вариант интереснее.
- Какой?
- Иностранцам, у которых закончился 2-х летний срок пребывания авто без растаможки, Турецкая республика идет на встречу и ДО ОКОНЧАНИЯ двухлетнего срока необходимо явиться с документами в ближайший офис таможни и написать заявление по продлению срока пребывания авто без растаможки по причине.... Дядя, можете же принести какую-то справку о лечении у доктора, желательно что-то хроническое...
Дядя резко погрустнел: "Не смогу я такую справку принести..."
- Как так, неужто ничем не болеете и на разу не обращались к турецкому врачу?
- Ни разу, и ничем...
- Это настоящая беда... И не болели, и не лечились... Ну что же идите сдавайтесь без справки, это все же правильнее, чем нарушать законы Турецкой республики...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 січ, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:51
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
При покупке квартиры за эти деньги проблем не будет (небольшое головоморечье в банке при открытии счета на основании декларации можно не считать).
Проблема может быть если продавать потом до 3-х лет владения = 18% + 1,5% налоги.
И если решит оформить договор дарения или квартира уйдет по наследованию - тоже 19,5% налоги вне зависимости от срока владения и кому (резидент или не резидент)
Востаннє редагувалось TUR в Чет 21 січ, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Теоретично...все правильно...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:58
TUR - искренне благодарю за ответ.
Передам "нашим" людям...
Квесторе_поверніться - дякую, наші роздуми співпадають...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:20
Фінмон зараз працює по новому...можливо слід підстрахуватися і доками про походження грошенят.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Для финмонитора таможенная декларация - 100% достаточно. Никакие доки из Турции по происхождению денег не надо.
Они могут понадобиться только если клиент подпадает под трансграничные или другие подобные операции. Но не думаю что турецкий Ахметов (или подобные) задают эти вопросы
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