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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:26

Ну слава Богу, хотя непонятно, что Вами все время движет вставлять свои "5 копеек" абсолютно во все вопросы, к которым не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 січ, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:30

  akurt написав:Ну слава Богу, я не юрисконсульт и то разбираюсь в некоторых в том числе юридических вопросах.
Счастливая та контора, где Вы имеете честь служить...

Вы лучший, как и Анталия :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:38

Спасибо.
Но Вы ошибаетесь: я не лучший, здесь много очень активных и очень хороших и умелых людей, но у наших людей здесь иногда возникают то совсем простые вопросы (в которых - в очень простых - почему-то люди путаются), то совсем неожиданные, и иногда не то, чтобы приходится, но самому интересно изучить и получить правильный ответ.
Из неожиданных: выхожу из Carrefour - возле авто крутится пожилой мужичок и что-то спрашивает на турецком - я уже привык к таком вопросам об украинском авто - отвечаю: "УкрАйна".
Тогда он неожиданно перешел на русский и говорит:
- Я вижу, что Украина, а как можно попасть в Украину?
- Два варианта: по суше через Румынию и Болгарию, по морю круглогодично в ходу паром в Одессу (Черноморск).
- А если мы не украинцы? И у нас заканчивается 2-х летний срок пребывания авто. Грузия закрыта для транзита. Не выпускают и не впускают. Через Румынию/Болгарию нельзя - нужна шенгенская виза... (я тут только понял, что дядя какой-то кавказской внешности. Не россиянин, сразу вспомнились мне и Кабардино-Балкария, и Осетия, и даже Чечня, где я бывал).
- А вот с помощью парома и попадете в Украину. Далее - трасса Одесса-Киев. Оттуда Киев-Харьков - оттуда за кордон.
- А можно НАМ ехать, не арестуют украинцы?
- Можно. Не арестуют. Но есть вариант интереснее.
- Какой?
- Иностранцам, у которых закончился 2-х летний срок пребывания авто без растаможки, Турецкая республика идет на встречу и ДО ОКОНЧАНИЯ двухлетнего срока необходимо явиться с документами в ближайший офис таможни и написать заявление по продлению срока пребывания авто без растаможки по причине.... Дядя, можете же принести какую-то справку о лечении у доктора, желательно что-то хроническое...
Дядя резко погрустнел: "Не смогу я такую справку принести..."
- Как так, неужто ничем не болеете и на разу не обращались к турецкому врачу?
- Ни разу, и ничем...
- Это настоящая беда... И не болели, и не лечились... Ну что же идите сдавайтесь без справки, это все же правильнее, чем нарушать законы Турецкой республики...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 січ, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:51

  akurt написав:Ну слава Богу, хотя непонятно, что Вами все время движет вставлять свои "5 копеек" абсолютно во все вопросы, к которым не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения.

Вы так смешно реагируете, что и "5 копеек" не жалко )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:3. Задекларував - пройшов - він в Україні. Далі хоче або інвестувати у виробництво або купити квартиру - скажімо умовно - десь на Подолі.
Чи можуть бути якісь подальші негативні для нього наслідки


При покупке квартиры за эти деньги проблем не будет (небольшое головоморечье в банке при открытии счета на основании декларации можно не считать).

Проблема может быть если продавать потом до 3-х лет владения = 18% + 1,5% налоги.

И если решит оформить договор дарения или квартира уйдет по наследованию - тоже 19,5% налоги вне зависимости от срока владения и кому (резидент или не резидент)
Востаннє редагувалось TUR в Чет 21 січ, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Нерезидент ввіз офіційно валюту в Україну. Задекларував.
Теоретично далі може вкладати як хоче - бо джерело надходження коштів - прозоре, офіційне, задеклароване.

Теоретично...все правильно...
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:58

TUR - искренне благодарю за ответ.
Передам "нашим" людям...
Квесторе_поверніться - дякую, наші роздуми співпадають...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:20

  akurt написав:TUR - искренне благодарю за ответ.
Передам "нашим" людям...
Квесторе_поверніться - дякую, наші роздуми співпадають...

Фінмон зараз працює по новому...можливо слід підстрахуватися і доками про походження грошенят.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Квесторе_поверніться написав:Фінмон зараз працює по новому...можливо слід підстрахуватися і доками про походження грошенят.


Для финмонитора таможенная декларация - 100% достаточно. Никакие доки из Турции по происхождению денег не надо.
Они могут понадобиться только если клиент подпадает под трансграничные или другие подобные операции. Но не думаю что турецкий Ахметов (или подобные) задают эти вопросы :D :D
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:21

Не Португалія, а Філліпіни.

рекомендую канал 65 річного діда, який знайшов щастя на Філіпінах,


https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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