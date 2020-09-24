Додано: Чет 21 січ, 2021 16:38

Спасибо.

Но Вы ошибаетесь: я не лучший, здесь много очень активных и очень хороших и умелых людей, но у наших людей здесь иногда возникают то совсем простые вопросы (в которых - в очень простых - почему-то люди путаются), то совсем неожиданные, и иногда не то, чтобы приходится, но самому интересно изучить и получить правильный ответ.

Из неожиданных: выхожу из Carrefour - возле авто крутится пожилой мужичок и что-то спрашивает на турецком - я уже привык к таком вопросам об украинском авто - отвечаю: "УкрАйна".

Тогда он неожиданно перешел на русский и говорит:

- Я вижу, что Украина, а как можно попасть в Украину?

- Два варианта: по суше через Румынию и Болгарию, по морю круглогодично в ходу паром в Одессу (Черноморск).

- А если мы не украинцы? И у нас заканчивается 2-х летний срок пребывания авто. Грузия закрыта для транзита. Не выпускают и не впускают. Через Румынию/Болгарию нельзя - нужна шенгенская виза... (я тут только понял, что дядя какой-то кавказской внешности. Не россиянин, сразу вспомнились мне и Кабардино-Балкария, и Осетия, и даже Чечня, где я бывал).

- А вот с помощью парома и попадете в Украину. Далее - трасса Одесса-Киев. Оттуда Киев-Харьков - оттуда за кордон.

- А можно НАМ ехать, не арестуют украинцы?

- Можно. Не арестуют. Но есть вариант интереснее.

- Какой?

- Иностранцам, у которых закончился 2-х летний срок пребывания авто без растаможки, Турецкая республика идет на встречу и ДО ОКОНЧАНИЯ двухлетнего срока необходимо явиться с документами в ближайший офис таможни и написать заявление по продлению срока пребывания авто без растаможки по причине.... Дядя, можете же принести какую-то справку о лечении у доктора, желательно что-то хроническое...

Дядя резко погрустнел: "Не смогу я такую справку принести..."

- Как так, неужто ничем не болеете и на разу не обращались к турецкому врачу?

- Ни разу, и ничем...

- Это настоящая беда... И не болели, и не лечились... Ну что же идите сдавайтесь без справки, это все же правильнее, чем нарушать законы Турецкой республики...

Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 січ, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.