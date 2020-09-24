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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:30

Damien - арифметика в самом деле ОЧЕНЬ простая и реальная (за цифры отвечаю):
- участок продан за 50 000 - 2500 риелтору.
- квартира двушка-хрущевка куплена за 44 000 (включая все платежи и включая 1000 риелтору - как сказали "Порядочный попался").
- Идея и принцип покупки: НИКАКИХ РЕМОНТОВ (стоят дорого) - только так, чтобы сразу сдавать после минимальных вложений.
- Часть мебели достаточно современной предыдущего владельца убрали - во-первых, занимает площадь, во-вторых - владелец был - нонсенс в наше время - книголюбом.
- Косметический ремонт по мелочи, который впрочем забрал много времени (месяц) - то там не хватало именно такого винта, то там нужно было подклеить именно чем-то особым... Копеечные мелочи именно забрали много времени.
- Планировали сдать за 10 000 - реально сдали за 11 000. Позиционировали 1 неделю.
- Денежка строго (такой у людей принцип) в последний месяц каждого месяца и только наличными при личном ежемесячном визите арендодателя.
Все просто.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 січ, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 16:28

  TUR написав:
  akurt написав:Проблема может быть если продавать потом до 3-х лет владения = 18% + 1,5% налоги.

Эти налоги уплачиваются с суммы полученного дохода. После пяти лет владения налога нет. Если купил квартиру и поставил официально газовый котел, это вычнется из дохода. Есть открывая консультация от стамбульского юриста. Хотя украинские юристы конечно круче в законодательстве Турции.

И еще. Если резидент Украины купил хатку в Турции, продал через 5+ лет, получил доход, то налог уплачивается только в Украине. Если до пяти лет, то налог и в Турции, и в Украине. Это конечно если хочет вернуть деньги на Родину.

Вот интересно, ежегодный налог за турецкую хатынку платить только в Турции или и в Украине тоже? Квадратура ведь превышает украинские 60м2.

Мне не понятно, как украинскими карательными органами отслеживается получение Тапу?
1z_dnepr
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 16:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ребята, оглянитесь тщательно по сторонам - сколько ненужного майна имеете?

Извиняюсь за оффтоп, но сейчас в тренде не держать старое или неиспользующееся больше 1 года. Я, например, постоянно выкладываю свою старую технику, мобилки, ненужные книги на олх.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:04

  BIGor написав:
  akurt написав:Ребята, оглянитесь тщательно по сторонам - сколько ненужного майна имеете?

Извиняюсь за оффтоп, но сейчас в тренде не держать старое или неиспользующееся больше 1 года. Я, например, постоянно выкладываю свою старую технику, мобилки, ненужные книги на олх.

И как, забирают?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:07

  1z_dnepr написав:
  TUR написав:
  akurt написав:Проблема может быть если продавать потом до 3-х лет владения = 18% + 1,5% налоги.

Эти налоги уплачиваются с суммы полученного дохода. После пяти лет владения налога нет. Если купил квартиру и поставил официально газовый котел, это вычнется из дохода. Есть открывая консультация от стамбульского юриста. Хотя украинские юристы конечно круче в законодательстве Турции.
И еще. Если резидент Украины купил хатку в Турции, продал через 5+ лет, получил доход, то налог уплачивается только в Украине. Если до пяти лет, то налог и в Турции, и в Украине. Это конечно если хочет вернуть деньги на Родину.
Вот интересно, ежегодный налог за турецкую хатынку платить только в Турции или и в Украине тоже? Квадратура ведь превышает украинские 60м2.
Мне не понятно, как украинскими карательными органами отслеживается получение Тапу?


Первое. Цитируемый текст НЕ принадлежит мне; аккуратнее надо быть.
Второе. Между Украиной и Турцией действует Соглашение об исключении двойного налогообложения. То есть то, что заработано в Турции после уплаты налогов, не подлежит налогообложению в Украине.
Третье. В Турции облагается налогом прибыль, полученная в результате купли-продажи недвижимости в случае владения ею менее 5 лет. При этом - в отличие от украинских законов:
- облагается налогом не сумма, вырученная от продажи квартиры, а разница в цене купли и продажи. Она может быть и нуль. Насколько мне известно - за точность не отвечаю - такая же система действует и в других странах Европы.
- эта сумма прибыли высчитывается с учётом ежегодной официально утвержденный инфляции (то есть происходит переоценка цены квартиры "тогда" и "сейчас") и из нее ЕЩЁ вычитается необлагаемая налогом сумма - в 2020 году была - кажется - 25000 лир (примерно 3 000 долларов и не от цены продажи, а от прибыли).
Общее правило такое: не продавай недвигу ранее 5-ти лет владения - не попадешь на налог.
Кстати, тоже интересно: такой налог платится не при сделке купли-продажи а путем декларирования в следующем за годом продажи году - с 1 по 20 мая. То есть оплата переходит на следующий год.
Там выше выкладывали видео про Польшу - так участник событий тоже об уплате налога на прибыль упомянул и назвали цифру в 19,5% от разницы в цене, которая считается прибылью.

Ежегодный налог на недвижимость в Турции существует и он ОЧЕНЬ правильный: налог - копейки, но платят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО все - и турецкий Ахметов и akurt.
Заплатил за год 120 лир - менее 20 (двадцать) долларов.
Я так понимаю, что нетурецкий Ахметов заплатил 0 (нуль).

Вот эта фраза реально интересная: "Если до пяти лет, то налог и в Турции, и в Украине. Это конечно если хочет вернуть деньги на Родину." Откуда это взято - непонятно.
Никто ничего такого не платит, не платил, не собирается платить, и механизма такого нет, и требования такого нет.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Там выше выкладывали видео про Польшу - так участник событий тоже об уплате налога на прибыль упомянул и назвали цифру в 19,5% от разницы в цене, которая считается прибылью.

Ще в Польщі, якщо продав нерухомість, і купив нерухомість, то податок можна і не платити, залежно від дельти ціни продане-куплене.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:21

Насправді НЕ так, як Ви пишете.
1. В Польщі загальне правило: податок 19% з прибутку від операції купівлі- продажу.
2. Не оподатковується прибуток в разі, якщо нерухомість була у власності більше 5 років - увага!!! податкових років. Це дуже ВАЖЛИВО: маються на увазі НЕ календарні роки, а податкові роки. Податковий рік закінчується в Польщі 1 січня. Тобто, якщо квартира куплена у січні 2015 року, а продана у березні 2020 - пройшло більше п"яти календарних років - то податок прийдеться платити, тому що квартира продана РАНІШЕ закінчення податкового року. От такий польський прикол.
3. Теоретично можна не платити податок на прибуток від продажу, але тільки за такої умови: ВСІ ВСІ ВСІ гроші від продажу квартири до грошека потрачені на придбання нової квартири/нерухомості. Будь-яка різниця (не всі гроші витратив) знову буде оподатковуватися. Тут теж є польський прикол: всі всі всі гроші треба витратити НЕ ПІЗНІШЕ 36 місяців з дати продажу квартири, інакше - знову - 19% податок.
Така пільга логічна: СТОП для перекупів, та пільга для нормальної людини, яка хоче поліпшити (А НЕ ПОГІРШИТИ) свої житлові умови.
Ще один польський прикол: якщо людина продала квартиру та хоче направити ВСІ ВСІ ВСІ виручені гроші на купівлю нової, та скористатися правом НЕ платити податок на прибуток в пільговий період 36 місяців - вона зобов"язана про такий гарний намір (ТІЛЬКИ НАМІР!!!) повідомити про це заздалегідь (!!!) податкову (форма декларації PIT 39) - повідомив - молодець! - податкова починає РЕТЕЛЬНО за тобою слідкувати.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:41

Самая богатая страна в мире...
  Xenon написав:Немного о текущих ценах на КРНЖ
цены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -
1450 баксов за метр - при 100% оплате
1750 баксов - если в рассрочку
Файна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

Проезжая по Анталии, не хочешь, но обратишь внимание на новые дома "с иголочки" - только сданы и потому вызывают интерес.
Не скажу: чтобы я купил себе квартиру именно в них (все имеют существенные недостатки по РАСПОЛОЖЕНИЮ), но все же интересные варианты.
Первое место.
Абсолютно новый жилой дом - 1 подъезд - 19 квартир (примерно в таком я живу) от достойного застройщика. Большинство квартир 2+1. Всего 2 квартиры 1+1 (нулевой - по-нашему первый этаж).
Фотошоп, но почти соответствует оригиналу - в оригинале значительно более насыщенные коричневые тона... "Под дерево"... Оригинал не фотографировал - когда еду мимо - от оригинала глаз не оторвать, ну реально дом-красавец!
Зображення
Планировка квартир (Застройщик указывает площадь квартиры 2+1 в 73 кв.м):
Зображення
Что есть для жильцов?
- квартира "полный фарш" - полный ремонт, санузел, балкон, система кодиционирования и отопления;
- Плавательный бассейн;
- Фитнесс-зал площадью 165 кв. м;
- сауна;
- комната для бильярда и тенниса.
Зображення
- паркинг у дома на территории (не подземный).
Расположение: можно сказать довольно неудачное, но можно сказать и наоборот, крайне удачное: на берегу горной реки (каждый день вижу рыбаков) и рядом с огромными садами апельсиновых деревьев...
Зображення
Недостатки:
а) относительно далеко от моря (2000 м - на авто 6 минут, пешком 25 минут). В принципе я живу на таком же расстоянии и иду пешком к морю тоже 20-25 минут.
б) дом стоит рядом со скоростной трассой "Анталия-Кемер". Мое мнение: если покупать квртиру, то только ту, что не"смотрит" на трассу.

Цена вопроса?
Цену от Застройщика не знаю, риелторы выставили по цене в 610 000 лир или 610000/7,39=82 545 долларов США.
В пересчете на квадратный метр (27+17+12+6+6+6): 82545/74=1 115 долларов за кв. метр.
Квартира 1+1 еще недавно продавалась (уже нет в продаже - их там всего 2 было) по цене в 500 000 лир или 500 000/7,39=67 858 долларов США или 67858/53=1 280 долларов за кв.метр.

Кстати, последний квартал 2020 я на этой ветке все пытался пояснить ПСЕВДОфинансистам и ПСЕВДОдеривативщикам, что курс доллара к лире 8,50 - это благо, которому я аплодировал.
Они вам все разъясняли популярно, что это не благо. Типа каХтаСтрохВа.
А что говорит калькулятор: при курсе доллар-лира (8,52-0,02 (маржа банка при покупке валюты)), форумчане заплатили бы:
610 000/8,50=71 765 долларов США или 71765-82545=минус 10780 долларов США.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:49

  akurt написав:Цена вопроса?
Квартира 1+1 еще недавно продавалась (уже нет в продаже - их там всего 2 было) по цене в 500 000 лир или 500 000/7,39=67 858 долларов США или 67858/53=1 280 долларов за кв.метр.

Это цена для кого? Для граждан Турции или для иностранцев?
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