Додано: Вів 26 січ, 2021 10:41

Xenon написав: Немного о текущих ценах на КРНЖ

цены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -

1450 баксов за метр - при 100% оплате

1750 баксов - если в рассрочку

Файна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

Немного о текущих ценах на КРНЖцены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -1450 баксов за метр - при 100% оплате1750 баксов - если в рассрочкуФайна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

Первое место.

Они вам все разъясняли популярно, что это не благо. Типа каХтаСтрохВа.

Проезжая по Анталии, не хочешь, но обратишь внимание на новые дома "с иголочки" - только сданы и потому вызывают интерес.Не скажу: чтобы я купил себе квартиру именно в них (все имеют существенные недостатки по РАСПОЛОЖЕНИЮ), но все же интересные варианты.Абсолютно новый жилой дом - 1 подъезд - 19 квартир (примерно в таком я живу) от достойного застройщика. Большинство квартир 2+1. Всего 2 квартиры 1+1 (нулевой - по-нашему первый этаж).Фотошоп, но почти соответствует оригиналу - в оригинале значительно более насыщенные коричневые тона... "Под дерево"... Оригинал не фотографировал - когда еду мимо - от оригинала глаз не оторвать, ну реально дом-красавец!Планировка квартир (Застройщик указывает площадь квартиры 2+1 в 73 кв.м):Что есть для жильцов?- квартира "полный фарш" - полный ремонт, санузел, балкон, система кодиционирования и отопления;- Плавательный бассейн;- Фитнесс-зал площадью 165 кв. м;- сауна;- комната для бильярда и тенниса.- паркинг у дома на территории (не подземный).Расположение: можно сказать довольно неудачное, но можно сказать и наоборот, крайне удачное: на берегу горной реки (каждый день вижу рыбаков) и рядом с огромными садами апельсиновых деревьев...Недостатки:а) относительно далеко от моря (2000 м - на авто 6 минут, пешком 25 минут). В принципе я живу на таком же расстоянии и иду пешком к морю тоже 20-25 минут.б) дом стоит рядом со скоростной трассой "Анталия-Кемер". Мое мнение: если покупать квртиру, то только ту, что не"смотрит" на трассу.Цена вопроса?Цену от Застройщика не знаю, риелторы выставили по цене в 610 000 лир или 610000/7,39=В пересчете на квадратный метр (27+17+12+6+6+6): 82545/74=Квартира 1+1 еще недавно продавалась (уже нет в продаже - их там всего 2 было) по цене в 500 000 лир или 500 000/7,39=67 858 долларов США или 67858/53=1 280 долларов за кв.метр.Кстати, последний квартал 2020 я на этой ветке все пытался пояснить ПСЕВДОфинансистам и ПСЕВДОдеривативщикам, что курс доллара к лире 8,50 - это благо, которому я аплодировал.А что говорит калькулятор: при курсе доллар-лира (8,52-0,02 (маржа банка при покупке валюты)), форумчане заплатили бы:610 000/8,50=71 765 долларов США или 71765-82545=минус