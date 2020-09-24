Додано: Сер 27 січ, 2021 12:35

akurt написав: Самая богатая страна в мире...

Xenon написав: Немного о текущих ценах на КРНЖ

цены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -

1450 баксов за метр - при 100% оплате

1750 баксов - если в рассрочку

Файна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

Немного о текущих ценах на КРНЖцены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -1450 баксов за метр - при 100% оплате1750 баксов - если в рассрочкуФайна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

как пишут на киевской ветке

Второе место.

Третье место.

нет пляжей

Полный фарш, полный ремонт, частично мебель (в кухне и прихожей), бытовая техника, кондиционеры и газовый котел.

Заметим, что по такой цене продаются НЕ квартиры, а ж/б параллелепипеды, в которых теоретически - года за 2 - а один из форумчан делает ремонт уже лет 10 и на сегодня сделал уже половину -квартиру, вложив -- еще по 400 долларов за кв. метр.Итого прелесть будут стоить от 1850 до 2400 долларов за квадрат.Как говорил герой драмы "Бесприданница" Островского: "Проезжая по Анталии, не хочешь, но обратишь внимание на новые дома "с иголочки" - только сданы и потому вызывают интерес.Не скажу, чтобы я купил себе квартиру именно в них (все имеют существенные недостатки по РАСПОЛОЖЕНИЮ), но все же интересные варианты.Инфа будет позже. Имею недостаточно информации. Дом рядом с моим домом. Уже готовы каркас и крыша. Штукатурят внутри.Наиболее часто в районе Коньяалты Анталия (близкорасположенный к морю район - в центре города и на восток от центра - в микрорайоне Лара, облюбованном россиянами,- там высокий обрывистый берег) можно встретить здания, построенные Застройщиком по имении Belenli.Вот их предыдущий объект -- сейчас продают перекупы. Сверху +(10-15)%, кто не успел тот запізнився...Этот комплекс сдан в конце 2020 и интенсивно заселялся в ноябре-декабре.Замечу, что справа от комплекса начинаются Таврские горы, а прямо перед комплексом освобождена гигантская площадка под будущий парк, что интересно, сохранили аккуратно русло горного ручья, облагородив его, и даже устроив небольшой островок с растущим на нем "Деревом познаний". Или соблазнов...Так вот застройщик закончил почти одновременно сразу два дома на окраине моего микрорайона и появились цены на квартиры... Видите надпись ""? Первое слово - "водопад". Там в самом деле маленький ухоженный парк (газоны скалы, столик для пикников) у водопада (!!!) высотой примерно 10 метров.Вот именно там - больше в моем микрорайоне уже и мест под застройку нет - сданы только что два дома одним Застройщиком.Озвучены цены (от риелтора, от Застройщика я не знаю, не узнавал - мне не нужно): в одном доме "1+1" по 425 000 лир, во втором - по 415 000 лир (примерно по 57 000 долларов США).Или подолларов за 1 кв. метр.Что интересно: квартир "2+1" в продаже уже нет... раскупили... а я писал об этом объекте месяца три назад... Прозевали товарищи...Напомню, что последние 2 года эту ветку плотно/заселили дезинформаторы и они постоянно рассказывали байки, что их киевские панельные трущобы подорожают на 50%, а в компенсацию квартиры на одном из самых крупных курортов Средиземного моря подешевеют на 50%.Для справки: я покупал квартиру в 2017 в более интересном месте за 49500 долларов США.Дезинформаторы отобрали у каждого форумчанина минимум 57000-49500=7 500 долларов США.Недостатки тех квартир от реально классного и надежного Застройщика:- главное - достаточно неудачное расположение - ну вот реально прямо на кусочках земли на острых углах (!!!) перекрестка с довольно интенсивным движением - один из выездов с микрорайона в горы. И автобусы, и грузовой транспорт, и легковой.- самое дальнее расположение от моря: 3000 метров.- в 100 м - ухоженное и красивое, но все же маленькое кладбище...Достоинства:- надежный авторитетный солидный Застройщик с высоким качеством квартир "под ключ".- по прямой до моря 3000 м, но зато - только прямо по шикарному бульвару Богачей (такое название).- близость к дивной горной реке...- если владелец велосипедист - то просто сказка - выезд в сторону гор по шикарным дорожкам (слева от основной трассы, которая уходит через горный ручей, уходит малоиспользуемая трасса вдоль гор).- "" - как сказал мой приятель во время пребывания в Италии, покупая себе там автомобиль, когда это было можно и модно было делать, а я помогал как переводчик в разговоре с сеньором Алессандро в городке Pordenone на север от Venezia...