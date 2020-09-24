Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Немного странный вопрос. А что, в какой то стране мира есть есть ценз иностранец/не иностранец при покупке квартир?
Нет никакой разницы в цене квартир для иностранца/неиностранца.
Для меня это тоже странно. Тем не менее у застройщика комплекса SUR YAPI есть 2 прайс листа. Например, цена 2+1(86м.кв.) для граждан Турции составляет 474.000лиры, для остальных(не граждан) 536.000лир. Разница в цене довольно приличная - 61.000лир, или $8300 или около 13%. Объясняется это каким то налогом, который платит застройщик. То есть, покупать квартиру непосредственно у застройщика, абсолютно не выгодно.
Xenon написав:Немного о текущих ценах на КРНЖ цены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне - 1450 баксов за метр - при 100% оплате 1750 баксов - если в рассрочку Файна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку
Заметим, что по такой цене продаются НЕ квартиры, а ж/б параллелепипеды, в которых теоретически - года за 2 - а один из форумчан делает ремонт уже лет 10 и на сегодня сделал уже половину - можно создать квартиру, вложив - как пишут на киевской ветке - еще по 400 долларов за кв. метр. Итого прелесть будут стоить от 1850 до 2400 долларов за квадрат. Как говорил герой драмы "Бесприданница" Островского: "Для украинца невозможного мало..."
Проезжая по Анталии, не хочешь, но обратишь внимание на новые дома "с иголочки" - только сданы и потому вызывают интерес. Не скажу, чтобы я купил себе квартиру именно в них (все имеют существенные недостатки по РАСПОЛОЖЕНИЮ), но все же интересные варианты.
Второе место. Инфа будет позже. Имею недостаточно информации. Дом рядом с моим домом. Уже готовы каркас и крыша. Штукатурят внутри.
Третье место. Наиболее часто в районе Коньяалты Анталия (близкорасположенный к морю район - в центре города и на восток от центра - в микрорайоне Лара, облюбованном россиянами, нет пляжей - там высокий обрывистый берег) можно встретить здания, построенные Застройщиком по имении Belenli. Вот их предыдущий объект - квартиры размели как горячие пирожки - сейчас продают перекупы. Сверху +(10-15)%, кто не успел тот запізнився...
Этот комплекс сдан в конце 2020 и интенсивно заселялся в ноябре-декабре. Замечу, что справа от комплекса начинаются Таврские горы, а прямо перед комплексом освобождена гигантская площадка под будущий парк, что интересно, сохранили аккуратно русло горного ручья, облагородив его, и даже устроив небольшой островок с растущим на нем "Деревом познаний". Или соблазнов... Так вот застройщик закончил почти одновременно сразу два дома на окраине моего микрорайона и появились цены на квартиры... Видите надпись "Selale park"? Первое слово - "водопад". Там в самом деле маленький ухоженный парк (газоны скалы, столик для пикников) у водопада (!!!) высотой примерно 10 метров. Вот именно там - больше в моем микрорайоне уже и мест под застройку нет - сданы только что два дома одним Застройщиком. Озвучены цены (от риелтора, от Застройщика я не знаю, не узнавал - мне не нужно): в одном доме "1+1" по 425 000 лир, во втором - по 415 000 лир (примерно по 57 000 долларов США). Или по 1145 долларов за 1 кв. метр. Полный фарш, полный ремонт, частично мебель (в кухне и прихожей), бытовая техника, кондиционеры и газовый котел. Что интересно: квартир "2+1" в продаже уже нет... раскупили... а я писал об этом объекте месяца три назад... Прозевали товарищи... https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 1708/detay Напомню, что последние 2 года эту ветку плотно засалили/заселили дезинформаторы и они постоянно рассказывали байки, что их киевские панельные трущобы подорожают на 50%, а в компенсацию квартиры на одном из самых крупных курортов Средиземного моря подешевеют на 50%. Для справки: я покупал квартиру в 2017 в более интересном месте за 49500 долларов США. Дезинформаторы отобрали у каждого форумчанина минимум 57000-49500=7 500 долларов США.
Недостатки тех квартир от реально классного и надежного Застройщика: - главное - достаточно неудачное расположение - ну вот реально прямо на кусочках земли на острых углах (!!!) перекрестка с довольно интенсивным движением - один из выездов с микрорайона в горы. И автобусы, и грузовой транспорт, и легковой. - самое дальнее расположение от моря: 3000 метров. - в 100 м - ухоженное и красивое, но все же маленькое кладбище...
Достоинства: - надежный авторитетный солидный Застройщик с высоким качеством квартир "под ключ". - по прямой до моря 3000 м, но зато - только прямо по шикарному бульвару Богачей (такое название). - близость к дивной горной реке... - если владелец велосипедист - то просто сказка - выезд в сторону гор по шикарным дорожкам (слева от основной трассы, которая уходит через горный ручей, уходит малоиспользуемая трасса вдоль гор). - "Новое - оно и есть новое" - как сказал мой приятель во время пребывания в Италии, покупая себе там автомобиль, когда это было можно и модно было делать, а я помогал как переводчик в разговоре с сеньором Алессандро в городке Pordenone на север от Venezia...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 січ, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Каждый товар имеет свою цену... Давно в голове созрела тема "Как обустроить свою квартиру в Анталии даром или почти бесплатно" (из опыта нашей диаспоры) - боялся поднимать - забросают тапками, но это возможно реально. Потом напишу - помогал "нашим", не все люди очень уж и богатые, имею некоторые познания.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
RTC12 написав:Для меня это тоже странно. Тем не менее у застройщика комплекса SUR YAPI есть 2 прайс листа. Например, цена 2+1(86м.кв.) для граждан Турции составляет 474.000лиры, для остальных(не граждан) 536.000лир. Разница в цене довольно приличная - 61.000лир, или $8300 или около 13%. Объясняется это каким то налогом, который платит застройщик. То есть, покупать квартиру непосредственно у застройщика, абсолютно не выгодно.
Да. Я видел на ютубе видео, в котором показывали два разных прайса. Только там говорили, что квартиры "почти" одинаковые. То есть, SUR YAPI в одном и том же доме не продаст квартиру и турку, и иностранцу(ябанжи). Я думаю что это связано только с наличием "параши" или "очка", специфического туалета для людей мусульманской веры (такой туалет делается второй в доме, и такой и обычный). Для европейцев, наших и других, ставят только обычные унитазы. Но что бы на 8 КУЕ за второй санузел было отличие, то это перебор конечно... И этот застройщик дает от себя рассрочку, но я не углублялся в детали, так как я интересуюсь другим городом. Смотрел на эту фирму так как они строят в нескольких городах свои микрорайоны, в т.ч. в Стамбуле
Я лично был в SurYapi c форумчанином с этой ветки и лично держал в руках прайс-лист в офисе продаж - НЕТ ТАМ НИКАКОЙ разницы. Скорее всего чел попадал на посредника. Вот прайс-лист, который вручили в офисе продаж иностранцу (нашему реально форумчанину) в моем присутствии и в присутствии нанятого переводчика из местных турков с пометками о том, какие квартиры наш форумчанин выбирал: Слева - обычные цены, справа цены с рассрочкой платежа на 24 месяца и первым вносом (четвертая колонка). Последняя колонка - ежемесячный платеж в турецких лирах. Думаю также, что 8 КУЕ за "второй санузел" - тоже какая то неверная информация.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 січ, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Я лично был в SurYapi c форумчанином с этой ветки и лично держал в руках прайс-лист в офисе продаж - НЕТ ТАМ НИКАКОЙ разницы. Скорее всего чел попадал на посредника. Вот прайс-лист, который вручили в офисе продаж иностранцу (нашему реально форумчанину) в моем присутствии и в присутствии нанятого переводчика из местных турков с пометками о том, какие квартиры наш форумчанин выбирал: Слева - обычные цены, справа цены с рассрочкой платежа на 24 месяца и первым вносом (четвертая колонка). Последняя колонка - ежемесячный платеж в турецких лирах. Думаю также, что 8 КУЕ за "второй санузел" - тоже какая то липовая неверная информация. Два санузла делают ВСЕГДА в квартирах "2+1" - и они полностью готовы. В очень малом количестве домов второй "гостевой" санузел сделан по другому типу (кстати, лекари говорят, что с физиологической точки зрения он более "правильный") - но никто за другой тип туалета никаких денег не берет - думаю, я сильно удивил бы турков, если бы об этом сказал.
У них для граждан Турции есть другой, зелёный, прайс лист с другими ценами. Думаю что именно поэтому цена на на один и тот же объект у АН может быть ниже чем у застройщика. Будучи гражданами Турции риэлторы выкупают квартиры по спец. ценам, а затем выставляют их чуть дешевле чем застройщик. Таким образом застройщик даёт заработать и АН, которые его рекламируют и подгоняют клиентов, ну и сам не в убытке. В итоге довольны оба. Ну а тех кто приходит с улицы, раздевают по полной программе. Восток, дело тонкое..
Востаннє редагувалось RTC12 в Сер 27 січ, 2021 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Сделаю сейчас запрос своим турецким друзьям, но это какой-то ненастоящий прайс-лист... Интересно, за какую он дату - то, что я выложил, кажется за 20 декабря 2020... Особенно удивляет указание площади квартиры с точностью до первого знака после запятой - такого в Турции вроде никогда не бывает... Кроме того - естественно - могут быть особые условия для риелторских контор... P.S. Ответили мне друзья через пару минут:
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Сделаю сейчас запрос своим турецким друзьям, но это какой-то ненастоящий прайс-лист...
Там всё оригинальное...
Попросили анталийских блогеров сделать видео о SUR YAPI. https://www.youtube.com/watch?v=nI0rmbcghyU&t=18s Далеко это от моря и как-то мрачновато. Через несколько лет там будет анталийская троещина. Однозначно нужен будет автомобиль, так как до местного транспорта далековато, а 30тыс. населения, что планируют там поселить, превратят его в типичный спальный район. Айдат: 140 за 1+1, и более 200 за 1+2. Купив там квартиру, шансов её потом продать без ущерба для себя практически нет никаких. Иными словами - район не впечатлил.
Востаннє редагувалось RTC12 в Сер 27 січ, 2021 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Интересный пазл складывается.... Я уже писал, что с месяц назад пляжную зону у государственного пансионата для военнослужащих (1 - показано линией красного цвета - реально НЕ работал пансионат, стоял пустой) выкупил эмир Катарадля своего яхт-клуба. Отчего новый строящийся жилой комплекс Феникс центр (2) - я о нем писал - поднял цены на квартиры с 380 000 лир до 580 000 лир, а в новом жилом доме (4) цена с 300 000 долларов за 3+1 поднялась до 400 000 долларов. 3 - почти оконченный строительством новый бутик-отель 5 звезд. Вверху синей линией я показал примерную границу между микрорайонами Хурма и Лиман.
Вчера подписано Соглашение о том, что Катар выкупил за 140 000 миллионов долларов порт Анталии (показан красным эллипсом). Вона оно как пазл складывается... Так глядишь, жители Хурмы и Лимана внезапно станут миллионерами... Перекупщики квартир в комлексе, который тут часто упоминался - Casa Grande - уже выставили в продажу квартиры 2+1 за 130 000 долларов... Ай, молодцы трое форумчан с этой ветки - в "правильном месте" сделали инвестицию... Ну, еще правильнее было бы, конечно, инвестировать в GME... Но кто ж советовал? Никто...
P.S. Вид на порт со стороны горной автодороги - примерно в 15 км. Фото моё сегодня примерно в 16-00...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.