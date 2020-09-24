Самое забавное, что никто и не говорил, что это Елисейские поля.
Не впечатлил - тут спору нет - бюджетный вариант нового микрорайона в 8 км от моря.
Я живу в 1800 м от моря.
То, что не бюджетное и не экономвариант - я все время привожу примеры.
Но там и уровень цен другой, например, CasamaХ 180 000 USD за 2+1.
Не вопрос. Наши люди такое купили. Точнее, последнее забрали.
То видео выше советую всем посмотреть - я до конца не смотрел, но там важно вот что:
- дама - на сколько я знаю - в самом деле не риелтор и говорит то, что думает.
- она сама живет в самом дешевом микрорайоне Анталии - чисто турецкий район Кепез.
Его все время улучшают и благоустраивают. Но... все равно, это что Бабурка в Запорожье, Фрунзенский в Днепре, ВРЗ в Киеве или часть Сыховского во Львове...
Надо исходить из того, что это рассказывает человек, который живет в таком микрорайоне...
Вот что бы я не советовал бы форумчанам - так жить там, где она живет.
Хотя именно в эти дни приятели сказали, что ищут там квартиру себе - то ничего дешевле 400 000 лир (примерно 55 000 долларов) найти не могут.
По поводу вот этого:
Вы очень не все знаете.
Я ТОЧНО знаю, что на каком-то этапе цен люди взяти маленькую двушку 1+1 - кажется 43 или 50 кв. м за 215 000 лир и продают сейчас за 235 000 лир. Профит 20 000 лир или почти 3000 долларов.
Теперь включим одесско-еврейский калькулятор: расскажите мне, где (Кривой Рог и Першотравенск не предлагать) за 235000 лир или примерно за 40 000 долларов Вы купите двушку ПОЛНЫЙ ФАРШ с бытовой техникой и частично с мебелью новую с бесплатным подземным паркингом прямо в доме в микрорайоне, где на расстоянии в 0,5-1 км - шикарный Зоопарк и лес, а в 8 км - Средиземное море с общедоступными пляжами, к которому ведет линия скоростного трамвая?