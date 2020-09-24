Додано: Сер 27 січ, 2021 21:05

RTC12 написав: Иными словами - район не впечатлил. Иными словами - район не впечатлил.

Надо исходить из того, что это рассказывает человек, который живет в таком микрорайоне...

RTC12 написав: Купив там квартиру, шансов её потом продать без ущерба для себя практически нет никаких.

Купив там квартиру, шансов её потом продать без ущерба для себя практически нет никаких.

Самое забавное, что никто и не говорил, что это Елисейские поля.Не впечатлил - тут спору нет - бюджетный вариант нового микрорайона в 8 км от моря.Я живу в 1800 м от моря.То, что не бюджетное и не экономвариант - я все время привожу примеры.Но там и уровень цен другой, например, CasamaХ 180 000 USD за 2+1.Не вопрос. Наши люди такое купили. Точнее, последнее забрали.То видео выше советую всем посмотреть - я до конца не смотрел, но там важно вот что:- дама - на сколько я знаю - в самом деле не риелтор и говорит то, что думает.- она сама живет в самом дешевом микрорайоне Анталии - чисто турецкий район Кепез.Его все время улучшают и благоустраивают.Вот что бы я не советовал бы форумчанам - так жить там, где она живет.Хотя именно в эти дни приятели сказали, что ищут там квартиру себе - то ничего дешевле 400 000 лир (примерно 55 000 долларов) найти не могут.По поводу вот этого:Вы очень не все знаете.Я ТОЧНО знаю, что на каком-то этапе цен люди взяти маленькую двушку 1+1 - кажется 43 или 50 кв. м за 215 000 лир и продают сейчас за 235 000 лир. Профит 20 000 лир или почти 3000 долларов.Теперь включим одесско-еврейский калькулятор: расскажите мне, где (Кривой Рог и Першотравенск не предлагать) за 235000 лир или примерно за 40 000 долларов Вы купите двушку ПОЛНЫЙ ФАРШ с бытовой техникой и частично с мебелью новую с бесплатным подземным паркингом прямо в доме в микрорайоне, где на расстоянии в 0,5-1 км - шикарный Зоопарк и лес, а в 8 км - Средиземное море с общедоступными пляжами, к которому ведет линия скоростного трамвая?