Додано: Сер 27 січ, 2021 23:00

akurt

The Fed said that the pace of the recovery in economic activity and employment has moderated in recent months and reiterated a pledge to use all available tools to support the economy during the coronavirus pandemic.



Времена сейчас смутные, перспективы мировой экономики неважные,

так что сейчас денежку лучше попридержать.