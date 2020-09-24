Додано: Сер 27 січ, 2021 23:17

Парни, а чего действительно не поселиться в чудесном белом домике от Флаймана...

Курочек держать - это реально хорошо...

Мои родители, когда я был ребенком, держали штук 30...

"обіцяни зсилка" рулит...

Я вижу только 2 препятствия:

- авиабилет в одну сторону - из Киева - 1000 долларов; в дороге всего сутки.

- литр молока (Флайман и не подозревает) - 140 филиппинских песо или 82 гривны.

Думаю, только поэтому сам туда не поедет.



P.S. Только не покупайте авиабилеты себе на Филиппины из Киева с пересадкой в Дубае да и еще на рейсы flydubai:

с 31.01.2021 новые правила для ОАЭ: тест на ковид нужен даже для транзитных пассажиров...

Лучше купить за 1500 баксов, но через Стамбул - старая добрая Турция любит украинцев.. . и уважает...

Сегодня возвращаюсь по горной шикарной местами двухполосной автодороге от приятеля - смотрел, как он строит себе виллу в горах - и вот перед самым самым въездом в Анталию (точнее в микрорайон Хурма) - засада дорожной полиции: два мотоцикла, 4 полицейских, всем СТОП - сразу документы в руки полицейскому (это вам не Украина, где можно наТер посылать полицейского) - все авто на обочину - проверка... контроль...

Я остановился и стою жду... смотрю на полицейских...

Полицейский поднес ладонь ко лбу (закрывается от яркого солнца), посмотрел на мои УКРАИНСКИЕ номера и махнул рукой - проезжайте свободно!

Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 січ, 2021 00:22, всього редагувалось 2 разів.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.