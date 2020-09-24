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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 920921922923
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:05

  RTC12 написав:Иными словами - район не впечатлил.

Самое забавное, что никто и не говорил, что это Елисейские поля.
Не впечатлил - тут спору нет - бюджетный вариант нового микрорайона в 8 км от моря.
Зарабатывать на недвиге - занятие благородное, но трудное...

А люди выставили приличный домик вблизи Беверли-Хиллс в Калифорнии всего за 18 000 000 долларов, а нет покупателей - нет никто...
Пришлось продать владельцу футбольного клуба в Турции за 14 500 000...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 січ, 2021 22:46, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Теперь включим одесско-еврейский калькулятор: расскажите мне, где (Кривой Рог и Першотравенск не предлагать) за 235000 лир или примерно за 40 000 долларов Вы купите двушку ПОЛНЫЙ ФАРШ с бытовой техникой и частично с мебелью новую с бесплатным подземным паркингом прямо в доме в микрорайоне, где на расстоянии в 0,5-1 км - шикарный Зоопарк и лес, а в 8 км - Средиземное море

Філліпіни (зсилку дам потім), Португалія, Албанія, Болгарія ... але море не завжди Середземне.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:46

  akurt написав:
  RTC12 написав:Иными словами - район не впечатлил.

Самое забавное, что никто и не говорил, что это Елисейские поля.

Это всё верно.
Но дело не в этом. Переезд на ПМЖ в другую страну, довольно хлопотное и затратное дело. Прежде чем выгрузить бюджетные $90-100К на всё про всё, нужно ещё понимать ради чего всё это. Какой смысл переезжать в район, который стоит на пустыре, где кругом один бетон, пусть даже он и качественный, где практически нет ни деревьев ни инфраструктуры. Для молодых там тоска голимая, а для пенсов тем более. Им море нужно, до которого 16км. в обе стороны.
А если море не нужно, тогда уж лучше податься в Стамбул, где жизнь кипит намного интереснее. Да, жилье в SUR YAPI может и бюджетное, но лично мне оно не нравится.
Дома почти однотипные коробки и внутри напоминают общагу с общим длинным коридором. И если айдат там уже около $25-35, то остальные ком. услуги тоже хорошую монету потянут.
И что там делать по вечерам? Сидеть в интернете, который кстати не ахти какой, и читать форумы куда вбухать с концами завалявшиеся $100К?
Какой смысл залазить в эту даль и ради чего? Ради нового жилья и чистых тротуаров? Ну ок. А как быть со всем остальным?

Думаю что такие деньги можно пристроить более разумно, чем вбухать в район
с непонятным будущим, и вытащить которые потом будет крайне тяжело.
Насколько я знаю, турецкие риелторы заточены на продажу именно нового жилья, а если и берутся за продажу Б/У, то со значительным дисконтом.
Так что на этом районе, хоть я его и видел виртуально, я уже поставил жирный минус.
Востаннє редагувалось RTC12 в Сер 27 січ, 2021 22:49, всього редагувалось 1 раз.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:49

  RTC12 написав:Думаю что такие деньги можно пристроить более разумно, чем вбухать в район
с непонятным будущим, и вытащить которые потом будет крайне тяжело.

Вот это - мудро, в эти минуты все массово выходят из акций Тесла, Амазон, Ейппл, Пфайзер, Дельта, Дженерал Электрик, NIO, F, GM, выводят бабло даже из Бостонской пивной компании и вкладываются в GameStop Corp...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:00

akurt
The Fed said that the pace of the recovery in economic activity and employment has moderated in recent months and reiterated a pledge to use all available tools to support the economy during the coronavirus pandemic.

Времена сейчас смутные, перспективы мировой экономики неважные,
так что сейчас денежку лучше попридержать.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:05

Думаю это не понравится парням с киевской ветки - гребут ж/б параллелепипеды не по-децки...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:06

  flyman написав:
  akurt написав:Теперь включим одесско-еврейский калькулятор: расскажите мне, где (Кривой Рог и Першотравенск не предлагать) за 235000 лир или примерно за 40 000 долларов Вы купите двушку ПОЛНЫЙ ФАРШ с бытовой техникой и частично с мебелью новую с бесплатным подземным паркингом прямо в доме в микрорайоне, где на расстоянии в 0,5-1 км - шикарный Зоопарк и лес, а в 8 км - Средиземное море

Філліпіни (зсилку дам потім), Португалія, Албанія, Болгарія ... але море не завжди Середземне.



обіцяна зсилка
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 січ, 2021 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:17

Парни, а чего действительно не поселиться в чудесном белом домике от Флаймана...
Курочек держать - это реально хорошо...
Мои родители, когда я был ребенком, держали штук 30...
"обіцяни зсилка" рулит...
Я вижу только 2 препятствия:
- авиабилет в одну сторону - из Киева - 1000 долларов; в дороге всего сутки.
- литр молока (Флайман и не подозревает) - 140 филиппинских песо или 82 гривны.
Думаю, только поэтому сам туда не поедет.

P.S. Только не покупайте авиабилеты себе на Филиппины из Киева с пересадкой в Дубае да и еще на рейсы flydubai:
с 31.01.2021 новые правила для ОАЭ: тест на ковид нужен даже для транзитных пассажиров...
Лучше купить за 1500 баксов, но через Стамбул - старая добрая Турция любит украинцев... и уважает...
Сегодня возвращаюсь по горной шикарной местами двухполосной автодороге от приятеля - смотрел, как он строит себе виллу в горах - и вот перед самым самым въездом в Анталию (точнее в микрорайон Хурма) - засада дорожной полиции: два мотоцикла, 4 полицейских, всем СТОП - сразу документы в руки полицейскому (это вам не Украина, где можно наТер посылать полицейского) - все авто на обочину - проверка... контроль...
Я остановился и стою жду... смотрю на полицейских...
Полицейский поднес ладонь ко лбу (закрывается от яркого солнца), посмотрел на мои УКРАИНСКИЕ номера и махнул рукой - проезжайте свободно!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 січ, 2021 00:22, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:47

  akurt написав:Парни, а чего действительно не поселиться в чудесном белом домике от Флаймана...
Курочек держать - это реально хорошо...
Мои родители, когда я был ребенком, держали штук 30...
"обіцяни зсилка" рулит...
Я вижу только 2 препятствия:
- авиабилет в одну сторону - из Киева - 1000 долларов; в дороге всего сутки.
- литр молока (Флайман и не подозревает) - 140 филиппинских песо или 82 гривны.
Думаю, только поэтому сам туда не поедет.


Так як пан акурт писав, що Португалія фу-фу, то я подумав, а чому і не пошукати ліпше місце, і вуаля



ще можна собі місцеву "молоду зажигалочку" знайти, щоб гріла кісточки на пенсії.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:50

Флайман реально прикольный: рыщет по всему инету и посылает всех в те страны, где сам НИКОГДА не был и НИКОГДА уже не будет....
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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