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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:15

Счастливое окончание зимы...
(для тех, кто изучает "Три Закона Акурта")

Лиссабон (Португалия) +12, влажность 98%.
Манила (Филиппины) +29, влажность 76%.
Анталия (Турция) +13, влажность 24%.

Зима в Анталии скоротечна: в среду, 27 января, до обеда - сильный ливень, на море приличный шторм.
После обеда +15, сухо, солнечно и хорошо.
В четверг 28 января - ослепительное солнце и яркое голубое небо...
В горнолыжном центре Saklikent в 40 км от Анталии (1 час 15 минут езды по горной дороге) вчера выпал хороший снег и в эти минуты ратрачат горнолыжные трассы.
В течение недели - плавное повышение температуры до +21 градуса...
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 січ, 2021 09:33, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:23

О недвижимости в Турции

Вчера Кабинет Министров Турецкой республики принял Постановление об изменениях в правилах строительства жилых домов.
Кабинет Министров смотрит в будущее: во всем мире нарастает проблема с пресной водой.
Новые проекты домов должны в обязательном порядке содержать систему сбора дождевой воды.
Для хранения собранной дождевой воды в подвальных помещениях домов должны быть оборудованы резервуары для хранения собранной дождевой воды.
Для справки:уже сейчас почти все дома в Анталии (и мой дом также) имеют в подвальных помещениях резервуары для хранения питьевой воды. Эти резервуары выполнены в виде расположенных в подвальных помещениях бассейнов, оборудованных водяными насосами. Система работает так: в те периоды, когда в системе водоснабжения сохраняется большой напор воды, гидрофоры не включаются и параллельно идет наполнение резервуара. При максимальном разборе воды включается система подачи воды для поддержания давления в системе водоснабжения.
В домах/комплесах Премиум класса оборудованы собственные скважины.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлень: 5383
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2061 раз.
Подякували: 812 раз.
 
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  #<1 ... 921922923924
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