Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Зима в Анталии скоротечна: в среду, 27 января, до обеда - сильный ливень, на море приличный шторм. После обеда +15, сухо, солнечно и хорошо. В четверг 28 января - ослепительное солнце и яркое голубое небо... В горнолыжном центре Saklikent в 40 км от Анталии (1 час 15 минут езды по горной дороге) вчера выпал хороший снег и в эти минуты ратрачат горнолыжные трассы. В течение недели - плавное повышение температуры до +21 градуса...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 січ, 2021 09:33, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Вчера Кабинет Министров Турецкой республики принял Постановление об изменениях в правилах строительства жилых домов. Кабинет Министров смотрит в будущее: во всем мире нарастает проблема с пресной водой. Новые проекты домов должны в обязательном порядке содержать систему сбора дождевой воды. Для хранения собранной дождевой воды в подвальных помещениях домов должны быть оборудованы резервуары для хранения собранной дождевой воды. Для справки:уже сейчас почти все дома в Анталии (и мой дом также) имеют в подвальных помещениях резервуары для хранения питьевой воды. Эти резервуары выполнены в виде расположенных в подвальных помещениях бассейнов, оборудованных водяными насосами. Система работает так: в те периоды, когда в системе водоснабжения сохраняется большой напор воды, гидрофоры не включаются и параллельно идет наполнение резервуара. При максимальном разборе воды включается система подачи воды для поддержания давления в системе водоснабжения. В домах/комплесах Премиум класса оборудованы собственные скважины.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.