Додано: Чет 28 січ, 2021 09:23

О недвижимости в Турции



Вчера Кабинет Министров Турецкой республики принял Постановление об изменениях в правилах строительства жилых домов.

Кабинет Министров смотрит в будущее: во всем мире нарастает проблема с пресной водой.

Новые проекты домов должны в обязательном порядке содержать систему сбора дождевой воды.

Для хранения собранной дождевой воды в подвальных помещениях домов должны быть оборудованы резервуары для хранения собранной дождевой воды.

Для справки: уже сейчас почти все дома в Анталии (и мой дом также) имеют в подвальных помещениях резервуары для хранения питьевой воды. Эти резервуары выполнены в виде расположенных в подвальных помещениях бассейнов, оборудованных водяными насосами. Система работает так: в те периоды, когда в системе водоснабжения сохраняется большой напор воды, гидрофоры не включаются и параллельно идет наполнение резервуара. При максимальном разборе воды включается система подачи воды для поддержания давления в системе водоснабжения.

В домах/комплесах Премиум класса оборудованы собственные скважины.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.