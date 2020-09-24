Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Зима в Анталии скоротечна: в среду, 27 января, до обеда - сильный ливень, на море приличный шторм. После обеда +15, сухо, солнечно и хорошо. В четверг 28 января - ослепительное солнце и яркое голубое небо... В горнолыжном центре Saklikent в 40 км от Анталии (1 час 15 минут езды по горной дороге) вчера выпал хороший снег и в эти минуты ратрачат горнолыжные трассы. В течение недели - плавное повышение температуры до +21 градуса...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 січ, 2021 09:33, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Вчера Кабинет Министров Турецкой республики принял Постановление об изменениях в правилах строительства жилых домов. Кабинет Министров смотрит в будущее: во всем мире нарастает проблема с пресной водой. Новые проекты домов должны в обязательном порядке содержать систему сбора дождевой воды. Для хранения собранной дождевой воды в подвальных помещениях домов должны быть оборудованы резервуары для хранения собранной дождевой воды. Для справки:уже сейчас почти все дома в Анталии (и мой дом также) имеют в подвальных помещениях резервуары для хранения питьевой воды. Эти резервуары выполнены в виде расположенных в подвальных помещениях бассейнов, оборудованных водяными насосами. Система работает так: в те периоды, когда в системе водоснабжения сохраняется большой напор воды, гидрофоры не включаются и параллельно идет наполнение резервуара. При максимальном разборе воды включается система подачи воды для поддержания давления в системе водоснабжения. В домах/комплесах Премиум класса оборудованы собственные скважины.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Зима в Анталии скоротечна: в среду, 27 января, до обеда - сильный ливень, на море приличный шторм. После обеда +15, сухо, солнечно и хорошо. В четверг 28 января - ослепительное солнце и яркое голубое небо...
Ось репортаж з місця подій...)))
До речі, це саме ці блогери викладали відос з СурЯпі з двома прайсами...
Я передивився їх попердній відосік - про СурЯпи - при всій повазі за роботу - повна незграбність. Хотів навіть коментар написати, щоби переробили, бо повна дурість: - одна не знає турецької мови, інший - російської. Спілкуються в офсі продажу... Хі-хі... - городять таку дурню про "інші податки" на Забудовника в разі продажу нерухомості іноземцю - немає такого, більше того, операції купівлі-продажу звільнені від ПДВ вже давно. Забудовнику немає різниці, кому продавати. В нього є план ціни і план прибутку. Хочеш заробити перепродавай. Можливі - це зрозуміло - спеціальні умови для ріелторів - про це ні слова. - заголовок відосіка не відповідає змісту. Вона так і на сказала - нахзвалюючи і розатшування і трмвай, чому вона із гетто "Кепез" не переїде... - отой кремезний чоловік в авто повну дурню городить про те, що краще купувати у приватних осіб, ніж у Забудовника.... - в той новий мікрорайон приїхала пані, яка мешкає в повному гетто і говорить, що СурЯпи далі від моря. Реально вона помиляється - там 8 км по прямій... - вони дійсно тримають в руках два різних прайс-листи - але не вистачило кеби з"ясувати, в чому різниця - один раз пролунало, що мова йде про різні частки величезного комплекса на 50 000 мешканців. Як писав тут на гілці один сумнозвісний форумчанин "Тему не розкрито..."
Але не став писати коментар - нехай забавляются. Працюють активно, інколи цікаво, інколи несуть повну дурість... Моя думка: "Колгосп..."
Про шторм вчора: я дізнався з Фейсбука. Сам не бачив та ніяк не відчував. Десь до 13-00 вчора був сильний дош, який переходив у зливу - це єдине, що я бачів за балкона. На вулицю не виходив - не було потреби, бо спав десь до 10-00. О 13-00 несподівано небо очистилося стало сонячно та тепло - термометр в авто показував +15. Я спочатку відвідав у справах Головний офіс митниці в порту Анталії - було сухо та тепло, стояв величезний суховантажний корабель - його розвантажували. Ніякого шторму біля корабля не було. Після вирішення справ у Митниці поїхав у гори до приятеля подивитися на будівництво вілли та трохи покатався на справжньому WILLIS. Була чудова сонячна суха погода... На фото праворуч видно голубе небо... Без хмар та штормів...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.