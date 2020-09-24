Додано: Чет 28 січ, 2021 13:56

RTC12 написав: С 4 марта 2019 года вступили в силу НОВЫЕ правила. Более подробно они описаны в циркуляре № 1795. В частности, речь идёт об обязательном получении экспертной оценки турецкой недвижимости, которую намерен купить или продать иностранный гражданин.

Новые правила – новая налоговая политика

С 4 марта 2019 года вступили в силу НОВЫЕ правила. Более подробно они описаны в циркуляре № 1795. В частности, речь идёт об обязательном получении экспертной оценки турецкой недвижимости, которую намерен купить или продатьНовые правила – новая налоговая политика

На самом деле Вы ищете НЕ ТАМ.

Вы ОТЧАСТИ правы: новые Правила вступили еще в 2019 году, но они НЕ касаются ценообразования, а касаются ПРАВИЛЬНОСТИИ уплаты налога на недвижимость ПОКУПАТЕЛЕМ и только им.И не имеет никакого отношения (почти) к продавцу и к тому видео, которое Вы выложили.Было: при сделке купли-продажи недвижимости чиновник Кадастрового центра, регистрирующий сделку, вслух спрашивал: "По какой цене продаете?" Ответы продавца: "10 (десять) лир". С этих 10 лир уплачивался налог 3% или 0,30 лиры. Государство имело дулю.Стало: при купле/продаже недвижимости налог в 4% (повышен) уплачивается со слов продавца, но НЕ НИЖЕ цены, указанной в Акте экспертизы квартиры.Например: цена продажи 300 000 лир - слова продавца "10 лир" - оплата налога 4%х300 000= 12 000 лир - платит ПОКУПАТЕЛЬ.Примечание: на сегодняшний день в Законе лазейка в случае продажи/покупки НЕ иностранцем. Норма о таких действиях в случае сделок "турок-турок" отсрочена в дате введения: если турок продает турку, то может указать любую разумную цену. И с этой разумной цены будет уплачен налог 4%. Если укажет "10 лир" попадет на проверку Налоговой инспекции.Потому повторяю:Налог платит ПОКУПАТЕЛЬ, а не продавец.4% от цены квартиры.Я еще думаю, что тот серо/зеленый прайс - НЕЛЕГАЛЬНЫЙ и его выдают турку со словами:"Ты заплатишь нам 500 000 лир, но в документах мы укажем 400 000 лир, в результате вместо налога в 20 000 лир ты заплатишь 16 000 лир."А потому: хотите купить квартиру за 500 000 лир у ТАКОГО застройщика - станьте гражданином Турецкой республики - сэкономите 4000 лир. Но заплатите за квартиру все равно 500 000.Реально приятно, что вы глубоко изучаете вопрос - это очень правильно. Но у Вас несколько неверно направление мысли - Вы все время думаете, что Вас хотят кинуть или обмануть. Это понятно, учитывая условия социума, в котором живете.На самом деле я Вам расскажу, как и кто Вас попытается обманывать на недвиге в Турции (на самом деле не обманывать, а зарабатывать - зарабатывать - это ужасно и позорно) иИх знаю я. "Их есть у нас", КАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ.в Анталии прекрасная летняя погода и у меня пробежка вдоль Средиземного моря.