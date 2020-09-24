Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зима в Анталии скоротечна: в среду, 27 января, до обеда - сильный ливень, на море приличный шторм. После обеда +15, сухо, солнечно и хорошо. В четверг 28 января - ослепительное солнце и яркое голубое небо... В горнолыжном центре Saklikent в 40 км от Анталии (1 час 15 минут езды по горной дороге) вчера выпал хороший снег и в эти минуты ратрачат горнолыжные трассы. В течение недели - плавное повышение температуры до +21 градуса...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 січ, 2021 09:33, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Вчера Кабинет Министров Турецкой республики принял Постановление об изменениях в правилах строительства жилых домов. Кабинет Министров смотрит в будущее: во всем мире нарастает проблема с пресной водой. Новые проекты домов должны в обязательном порядке содержать систему сбора дождевой воды. Для хранения собранной дождевой воды в подвальных помещениях домов должны быть оборудованы резервуары для хранения собранной дождевой воды. Для справки:уже сейчас почти все дома в Анталии (и мой дом также) имеют в подвальных помещениях резервуары для хранения питьевой воды. Эти резервуары выполнены в виде расположенных в подвальных помещениях бассейнов, оборудованных водяными насосами. Система работает так: в те периоды, когда в системе водоснабжения сохраняется большой напор воды, гидрофоры не включаются и параллельно идет наполнение резервуара. При максимальном разборе воды включается система подачи воды для поддержания давления в системе водоснабжения. В домах/комплесах Премиум класса оборудованы собственные скважины.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Зима в Анталии скоротечна: в среду, 27 января, до обеда - сильный ливень, на море приличный шторм. После обеда +15, сухо, солнечно и хорошо. В четверг 28 января - ослепительное солнце и яркое голубое небо...
Ось репортаж з місця подій...)))
До речі, це саме ці блогери викладали відос з СурЯпі з двома прайсами...
Я передивився їх попердній відосік - про СурЯпи - при всій повазі за роботу - саме в тому відео - повна незграбність. Хотів навіть коментар написати, щоби переробили, бо повна дурість: - одна не знає турецької мови, інший - російської. Спілкуються в офсі продажу... Хі-хі... - городять таку дурню про "інші податки" на Забудовника в разі продажу нерухомості іноземцю - немає такого, більше того, операції купівлі-продажу звільнені від ПДВ вже давно. Забудовнику теоретично немає різниці, кому продавати з точки зору оподаткування. Єдиний податок сплачує покупець - 4% від вартості нерухомості. В Забудовника є собівартість і є план прибутку. Хочеш заробити - перепродавай. Можливі - це зрозуміло - спеціальні умови для ріелторів - про це ні слова. - заголовок відосіка не відповідає змісту. Вона так і НЕ сказала - нахвалюючи і розташування і трамвай, чому вона із гетто "Кепез" не переїде... - отой кремезний чоловік в авто повну дурню городить про те, що краще купувати у приватних осіб, ніж у Забудовника.... - в той новий мікрорайон приїхала пані, яка мешкає в повному гетто і говорить, що СурЯпи далі від моря. Реально вона помиляється - там 8 км по прямій... А вона точно живе далі... - вони дійсно тримають в руках два різних прайс-листи - але не вистачило кеби з"ясувати, в чому різниця - один раз пролунало, що мова йде про різні частки або різні комплекси будинків з величезного комплекса на 50 000 мешканців. Теоретично можливо, що для рієлторів є дисконт в 10% - то видно на прикладі у відео про квартири вартістю і в 500 000 лір, і в 1 000 000 лір - там різниця пролунала. Але тоді два варіанти: або треба працювати в Анталії рієлтором, мати ліцензію та платити податки, або зрозуміти, що є ціни роздрібні і є ціни гуртові...
Як писав тут на гілці один форумчанин "Тему не розкрито..."
Але не став писати коментар - нехай забавляются. Працюють активно, інколи цікаво, інколи - як в цьому випадку - несуть повну дурість...
Про шторм вчора: я дізнався з Фейсбука. Сам не бачив та ніяк не відчував. Десь до 13-00 вчора був сильний дош, який переходив у зливу - це єдине, що я бачів за балкона. На вулицю не виходив - не було потреби. Десь о 14-00 чи пізніше - не пам"ятаю - несподівано небо очистилося стало сонячно та тепло - термометр в авто показував +15. Я спочатку відвідав у справах Головний офіс митниці в порту Анталії - було сухо та тепло, стояв величезний суховантажний корабель - його розвантажували. Ніякого шторму біля корабля не було. Після вирішення справ у Митниці поїхав у гори до приятеля подивитися на будівництво вілли та трохи покатався на справжньому WILLIS. Була чудова сонячна суха погода... На фото праворуч видно голубе небо... Фото приблизно о 16-00. Без хмар та штормів...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:- городять таку дурню про "інші податки" на Забудовника в разі продажу нерухомості іноземцю - немає такого, більше того, операції купівлі-продажу звільнені від ПДВ вже давно. Забудовнику теоретично немає різниці, кому продавати з точки зору оподаткування. Єдиний податок сплачує покупець - 4% від вартості нерухомості.
С 4 марта 2019 года вступили в силу НОВЫЕ правила. Более подробно они описаны в циркуляре № 1795. В частности, речь идёт об обязательном получении экспертной оценки турецкой недвижимости, которую намерен купить или продать иностранный гражданин. Новые правила – новая налоговая политика
Введение новых правил игры позволит государству привести турецкий рынок недвижимости к соответствию международным нормам и правилам, а также собрать статистические данные о реальной стоимости жилья в каждом районе. Последнее даст возможность более правильно применять налоговую политику и получать дополнительные поступления в бюджет.
До того как циркуляр № 1795 вступил в силу, в тапу (свидетельстве о праве собственности на недвижимость в Турции) указывалась заниженная стоимость недвижимости, с которой уплачивался налог на покупку. Теперь при оформлении недвижимости иностранный гражданин должен получить экспертный рапорт с указанной в нём реальной стоимостью жилья И уже исходя из этой суммы платить налог на регистрацию права собственности.
Сергей Волченков, директор турецкой риэлторско-строительной компании Tolerance-Homes
Любопытно было бы почитать этот циркуляр № 1795. Очевидно там есть еще рекомендации по очистке карманов у иностранных граждан для дополнительных поступлений в бюджет.
akurt написав:- городять таку дурню про "інші податки" на Забудовника в разі продажу нерухомості іноземцю - немає такого, більше того, операції купівлі-продажу звільнені від ПДВ вже давно. Забудовнику теоретично немає різниці, кому продавати з точки зору оподаткування. Єдиний податок сплачує покупець - 4% від вартості нерухомості.
С 4 марта 2019 года вступили в силу НОВЫЕ правила. Более подробно они описаны в циркуляре № 1795. В частности, речь идёт об обязательном получении экспертной оценки турецкой недвижимости, которую намерен купить или продать иностранный гражданин. Новые правила – новая налоговая политика
Введение новых правил игры позволит государству привести турецкий рынок недвижимости к соответствию международным нормам и правилам, а также собрать статистические данные о реальной стоимости жилья в каждом районе. Последнее даст возможность более правильно применять налоговую политику и получать дополнительные поступления в бюджет.
До того как циркуляр № 1795 вступил в силу, в тапу (свидетельстве о праве собственности на недвижимость в Турции) указывалась заниженная стоимость недвижимости, с которой уплачивался налог на покупку. Теперь при оформлении недвижимости иностранный гражданин должен получить экспертный рапорт с указанной в нём реальной стоимостью жилья И уже исходя из этой суммы платить налог на регистрацию права собственности.
Сергей Волченков, директор турецкой риэлторско-строительной компании Tolerance-Homes
Любопытно было бы почитать этот циркуляр № 1795. Очевидно там есть еще рекомендации по очистке карманов у иностранных граждан для дополнительных поступлений в бюджет.
Турки - молодці! Вони знають, як треба брити і стригти простаків!
До речі, якихось півроку назад я попереджував місцеву публіку, що дешевий сир - він боком вилазить!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
RTC12 написав:С 4 марта 2019 года вступили в силу НОВЫЕ правила. Более подробно они описаны в циркуляре № 1795. В частности, речь идёт об обязательном получении экспертной оценки турецкой недвижимости, которую намерен купить или продать иностранный гражданин. Новые правила – новая налоговая политика
Вы ОТЧАСТИ правы: новые Правила вступили еще в 2019 году, но они НЕ касаются ценообразования, а касаются ПРАВИЛЬНОСТИИ уплаты налога на недвижимость ПОКУПАТЕЛЕМ и только им. И не имеет никакого отношения (почти) к продавцу и к тому видео, которое Вы выложили. Было: при сделке купли-продажи недвижимости чиновник Кадастрового центра, регистрирующий сделку, вслух спрашивал: "По какой цене продаете?" Ответы продавца: "10 (десять) лир". С этих 10 лир уплачивался налог 3% или 0,30 лиры. Государство имело дулю.
Стало: при купле/продаже недвижимости налог в 4% (повышен) уплачивается со слов продавца, но НЕ НИЖЕ цены, указанной в Акте экспертизы квартиры. Например: цена продажи 300 000 лир - слова продавца "10 лир" - оплата налога 4%х300 000= 12 000 лир - платит ПОКУПАТЕЛЬ.
Примечание: на сегодняшний день в Законе лазейка в случае продажи/покупки НЕ иностранцем. Норма о таких действиях в случае сделок "турок-турок" отсрочена в дате введения: если турок продает турку, то может указать любую разумную цену. И с этой разумной цены будет уплачен налог 4%. Если укажет "10 лир" попадет на проверку Налоговой инспекции. Потому повторяю: это не имеет отношения к предмету спора. Налог платит ПОКУПАТЕЛЬ, а не продавец. 4% от цены квартиры. Я еще думаю, что тот серо/зеленый прайс - НЕЛЕГАЛЬНЫЙ и его выдают турку со словами: "Ты заплатишь нам 500 000 лир, но в документах мы укажем 400 000 лир, в результате вместо налога в 20 000 лир ты заплатишь 16 000 лир." А потому: хотите купить квартиру за 500 000 лир у ТАКОГО застройщика - станьте гражданином Турецкой республики - сэкономите 4000 лир. Но заплатите за квартиру все равно 500 000.
P.S. RTC12! Реально приятно, что вы глубоко изучаете вопрос - это очень правильно. Но у Вас несколько неверно направление мысли - Вы все время думаете, что Вас хотят кинуть или обмануть. Это понятно, учитывая условия социума, в котором живете. На самом деле Вы ищете НЕ ТАМ. На самом деле я Вам расскажу, как и кто Вас попытается обманывать на недвиге в Турции (на самом деле не обманывать, а зарабатывать - зарабатывать - это ужасно и позорно) и какие есть секреты. Их знаю я. "Их есть у нас", КАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ. Но чуть позже: в Анталии прекрасная летняя погода и у меня пробежка вдоль Средиземного моря.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Но у Вас несколько неверно направление мысли - Вы все время думаете, что Вас хотят кинуть или обмануть.
Побрити і постригти лоха - це нормально не лише для країн бувшого СРСР. Навіть турки, греки і - не повірите! - німці, американці чи французи із задоволенням обчистять кишені простака від лишніх грошоввих знаків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців