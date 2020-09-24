Додано: Чет 28 січ, 2021 17:37

RTC12 - Вы прикольный чувак.

Можно понять Ваше нежелание платить налги, но их платят все (кроме граждан Украины).

Хотя и те платят но еще боле ДРАКОНОВСКИЕ.

Если без деталей и нюансов:

- в Украине налоги при продаже квартиры исчисляется не от ПРИБЫЛИ, которая возникает как разница покупки-продажи, а от оценки квартиры на момент продажи и кажется составляет 6,5%. Считаем, при цене квартиры в 150 000 долларов вы заплатите 150000х6,5%=9750 доллара налога плюс немереное количество денег нотариусу+за Акт экспертизы и за внесение данных в Реестр недвижимого имущества.

Случаи, когда налог ноль временно не рассматриваем. Я знаю, что есть варианты. Сейчас о другом.

- в Польше Вы заплатите налог на прибыль в 19% от разницы в цене если продали кваратиру ранее 5-ти НАЛОГОВЫХ лет (это реально 6 лет так как налоговый год заканчивается 1 января и не зависит от даты продажи. Например, купили в январе 2016, а продали в феврале 2021. Сколько лет прошло? Это Вам кажется, что пять, а Налоговая Польши считает что НЕ пять. Так как пятый налоговый год закончится 1 января 2022 года и Вы попадаете на налог на прибыль.

- В США Вы заплатите 18% налог. Не заплатите - тюрьма на берегу Мексиканского залива.



Такие налоги ЕСТЬ ВО ВСЕХ СТРАНАХ мира.



Цифра "10 лир" была мною взята условно для понимания вопроса. Конечно, ее реально НЕ БЫЛО.

На самом дело все НЕ ТАК, как вы думаете.

Предположим, Вы купили квартиру 26 января 2016 года и продали ее сегодня - купили за 100 000 лир, а продали за 10 000 000 000 000 000 лир. Налог на прибыль будет ноль. Так как вы владели ею ею больше 5-ти лет.

Идем дальше.

Вы купили квартиру 26 января 2017 года. Продали ее 26 января 2021 года - прошло 4 года.

Вам будет начислен в 2022 году налог на прибыль, который исчисляется очень интересно:

ЦЕНА КВАРТИРЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕОЦЕНИВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ - ПОВЫШАЕТСЯ НА официально утвержденный уровень инфляции. Его тут считают точно, а не как в Украине с потолка.

Официально утвержденный уровень инфляции - в Турции крайне важна цифра - на эту цифру повышаютсЯ АВТОМАТИЧЕСКИ пенсии и заплаты госсулжащих, а также платежи и штрафы.

Так вот эта цифра варьируется из года в год и составляет от 12 до 21%.

Возьмем для простоты среднюю 16%.

Тогда:

- квартира 1+1 куплена 26 января 2017 за 200 000 лир.

- в 2018 ее цена будет 200 000х16%+200 000=232 000 лир.

- в 2019 ее цена будет 232000х16%+232000=269 120 лир.

- в 2020 ее цена (это так государство считает) будет 269120х16%+269120=312 179 лир

- в 2021 ее цена будет 312179х(16/12)+312179=4152+312179=316 331 лиры.

За сколько Вы ее продаете?

Взята цена квартиры 1+1.

Сегодня такая квартира будет стоить НА РЫНКЕ примерно 367 500 лир.

Тогда ваша прибыль: 367 500-316 331=51 169 лир.

В Акте экспертизы написано, что ее цена:

Вариант а) 316 331 лира - прибыль ноль налог ноль.

Вариант б) 367 500 лир - такую цены вы озвучите сами в Кадастровом центре - она не ниже цены в Акте экспертизы и будет взята в расчет; тогда прибыль 367500-316331=51 169 лир.

Из этой суммы Вы имеете право вычесть при заполнении Декларации расходы на ремонт - например - застеклили балкон за 3500 лир.

Оставшаяся тогда сумма прибыли в 51169-3500 налогообагаемая по схеме:

- первые 25 000 лир в 2020 году освобождаются от налога. В 2021 наверное выше - я не рылся не искал.

- оставшая сумма 51169-25000-3500=22 169 лир разбивается на 4 (четыре) градации:

(точные цифры не помню - но важна идея)

- первая градация до 24 000 лир налог 15%

- вторая градация от 24 000 до 36 000 лир налог 22%

- третья градация от 36 000 лир до не помню кажется 50 000 лир - 35%

- четвертая градация от 50 000 лир до бесконечности - 40%



Подводим итог: сколько Вы заплатите налога не прибыль с суммы в 26169-3500=22669 лир?

22669х15%=3 400 лир или примерно 462 доллара.

ТАК ГДЕ ВАС ДУРЯТ - В УКРАИНЕ ИЛИ В ТУРЦИИ????????



RTC12 - Вы не в той черной комнате ищете черную кошку.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.