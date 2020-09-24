Додано: Чет 28 січ, 2021 18:45

Вы третий день мусолите одну и туже дивную тезу, которую почерпнули у уволенного с кухни повара отеля Sea Life и работающей в Магнитогорске бухгалтерши.



Как обычный нормальный человек я питался проанализировать ситуацию, обдумывал, высказывал ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, не зная, откуда Вы почерпнули тот прайс (как потом оказалось - у уволенного с кухни повара и бухгалтерши - эталонов для Вас знаний в недвижимости), не поленился связаться с моими турецкими друзьями (выразили недоумение) и я пытался придумать варианты ответа на Ваш вброс, просто рассуждая логически.

Мусольте дальше этот вброс.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.