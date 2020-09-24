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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:45
Вы третий день мусолите одну и туже дивную тезу, которую почерпнули у уволенного с кухни повара отеля Sea Life и работающей в Магнитогорске бухгалтерши.
Как обычный нормальный человек я питался проанализировать ситуацию, обдумывал, высказывал ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, не зная, откуда Вы почерпнули тот прайс (как потом оказалось - у уволенного с кухни повара и бухгалтерши - эталонов для Вас знаний в недвижимости), не поленился связаться с моими турецкими друзьями (выразили недоумение) и я пытался придумать варианты ответа на Ваш вброс, просто рассуждая логически.
Мусольте дальше этот вброс.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
RTC12 написав:
Хотя я больше чем уверен, что прайс-листы, выложенные на видео, есть самые настоящие. Для граждан Турции одни, а для вас другие.
писали на этой ветке, что подсылали турка после визита к застройщику, цену озвучили одинаковую, что для иностранца, что для турка.
я сомневаюсь, что в офисе продаж государственной, кажется, компании СУР ЯПЫ давали первому попавшемуся визитеру левый прайс).
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:48
Проконсультируйтесь - ПРОСТО ЧТОБЫ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ - у уволенного с кухни повара отеля Sea Life и бухгалтерши из Магнитогорска.
Я пас.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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