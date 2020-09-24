Додано: Чет 28 січ, 2021 20:48

akurt написав: Квесторе_поверніться написав: Аkurt, киньте текст 1795 циркуляра ...він тільки на турецькій? , киньте текст 1795 циркуляра ...він тільки на турецькій?

Ви не повірете, але в Турецькій республіці Закони видаються турецькою мовою.

https://www.alomaliye.com/2019/02/15/ya ... me-raporu/ Ви не повірете, але в Турецькій республіці Закони видаються турецькою мовою.

З іншої сторони; З метою збору даних, включених до звіту про оцінку, що відображає ринкову вартість нерухомості, який готується та затверджується оціночною компанією відповідно до міжнародних стандартів оцінки в операціях, пов’язаних із придбанням нерухомості іноземцями, визначення реального значення нерухомого майна та аналізуючи ці дані відповідно до потреб та формуючи базу для створення карти цінностей. Відсотки (a) При придбанні поза сферою дії Регламенту під час операції слід вимагати відповідний звіт про оцінку.Відповідно до цього;1) Отримання звіту про оцінку нерухомості у всіх операціях продажу, учасниками яких є іноземні реальні особи як покупцями, так і продавцями з 04.03.2019 р.2) Звіти про оцінку, подані під час подання заявки на придбання, вважаються дійсними протягом трьох місяців з дати видачі ((Звіти про оцінку будуть дійсними до завершення операції, за умови, що заявка подана протягом трьох місяців з дати видачі.)3) Якщо упродовж трьох місяців з цією нерухомістю здійснюються нові операції з продажу, поданий звіт вважається дійсним, а новий звіт не вимагається,4) Якщо будь-яка ситуація, що змінює вартість нерухомості, зрозуміла з реєстру (наприклад, зміна типу, виїзд з дороги, встановлення сервітуту), повторне запитування звіту про оцінку незалежно від тривалості,5) Продовжувати отримувати плату за право власності за операцію, як зазначено в тарифі № 4, що додається до Закону про збори № 492, а також відображати ринкову вартість (поточна ринкова вартість / вартість поточного стану) у звіті про оцінку у табличній формі в офіційному акті6) Звіт про оцінку відображає вартість на день операції для споруд, які фактично закінчені на місцях, та вартість, яка повинна бути сформована у випадку завершення будівництва для нерухомих об'єктів, які фактично недобудовані / будуються та з будівельним сервітутом,7) сканування поданих звітів про оцінку та передача їх у середовище TAKBIS відповідно до відповідних (е) циркулярних положень та повернення оригіналу документа відповідній особі, що не зберігається фізично;Необхідно.Я прошу Вас просити Вашої інформації відповідно до положень циркуляра.М. Зекі АДЛІ,Заступник генерального директора