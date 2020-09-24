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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:45
Вы третий день мусолите одну и туже дивную тезу, которую почерпнули у уволенного с кухни повара отеля Sea Life и работающей в Магнитогорске бухгалтерши.
Как обычный нормальный человек я питался проанализировать ситуацию, обдумывал, высказывал ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, не зная, откуда Вы почерпнули тот прайс (как потом оказалось - у уволенного с кухни повара и бухгалтерши - эталонов для Вас знаний в недвижимости), не поленился связаться с моими турецкими друзьями (выразили недоумение) и я пытался придумать варианты ответа на Ваш вброс, просто рассуждая логически.
Мусольте дальше этот вброс.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
RTC12 написав:
Хотя я больше чем уверен, что прайс-листы, выложенные на видео, есть самые настоящие. Для граждан Турции одни, а для вас другие.
писали на этой ветке, что подсылали турка после визита к застройщику, цену озвучили одинаковую, что для иностранца, что для турка.
я сомневаюсь, что в офисе продаж государственной, кажется, компании СУР ЯПЫ давали первому попавшемуся визитеру левый прайс).
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:48
Товарищ посмотрел видосик - "чув дзвін та не знав - де він"...
Кто-то кому-то где-то что-то когда-то дал...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:48
З іншої сторони; З метою збору даних, включених до звіту про оцінку, що відображає ринкову вартість нерухомості, який готується та затверджується оціночною компанією відповідно до міжнародних стандартів оцінки в операціях, пов’язаних із придбанням нерухомості іноземцями, визначення реального значення нерухомого майна та аналізуючи ці дані відповідно до потреб та формуючи базу для створення карти цінностей. Відсотки (a) При придбанні поза сферою дії Регламенту під час операції слід вимагати відповідний звіт про оцінку.
Відповідно до цього;
1) Отримання звіту про оцінку нерухомості у всіх операціях продажу, учасниками яких є іноземні реальні особи як покупцями, так і продавцями з 04.03.2019 р.
2) Звіти про оцінку, подані під час подання заявки на придбання, вважаються дійсними протягом трьох місяців з дати видачі ((Звіти про оцінку будуть дійсними до завершення операції, за умови, що заявка подана протягом трьох місяців з дати видачі.)
3) Якщо упродовж трьох місяців з цією нерухомістю здійснюються нові операції з продажу, поданий звіт вважається дійсним, а новий звіт не вимагається,
4) Якщо будь-яка ситуація, що змінює вартість нерухомості, зрозуміла з реєстру (наприклад, зміна типу, виїзд з дороги, встановлення сервітуту), повторне запитування звіту про оцінку незалежно від тривалості,
5) Продовжувати отримувати плату за право власності за операцію, як зазначено в тарифі № 4, що додається до Закону про збори № 492, а також відображати ринкову вартість (поточна ринкова вартість / вартість поточного стану) у звіті про оцінку у табличній формі в офіційному акті
6) Звіт про оцінку відображає вартість на день операції для споруд, які фактично закінчені на місцях, та вартість, яка повинна бути сформована у випадку завершення будівництва для нерухомих об'єктів, які фактично недобудовані / будуються та з будівельним сервітутом,
7) сканування поданих звітів про оцінку та передача їх у середовище TAKBIS відповідно до відповідних (е) циркулярних положень та повернення оригіналу документа відповідній особі, що не зберігається фізично;
Необхідно.
Я прошу Вас просити Вашої інформації відповідно до положень циркуляра.
М. Зекі АДЛІ,
Заступник генерального директора
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:58
RTC12 написав:
Если сравнить, то Турция занимает 28 место в мире по колич. заключенных. Украина 105-е.
там Пекер у руля
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:02
akurt написав:
товарищи меня будут ловить на точных цифрах - а они мне не нужны и в них не разбираюсь
купи калькулятор турецкий
1=один,адын,раз
Лола и та знает сколько гавкать надо
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