Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:54

Подяка пану Квесторе_поверніться за добру роботу.



Оскільки це може стосуватися форумчан - уточнення:

1. "Звіт про нерухомість" - в інтересах іноземця та держави (Турецька республіка).

2. Держава отримує "правильно" нараховані податки - враховується ціна незалежної експертизи. Але це нас мало турбує.

3. Головне - це документ для іноземця, він має багато сторінок і дуже важливих сторінок.

4. Такий звіт містить багатого суттєвої корисної інформаціії та захищає рельно ПОКУПЦЯ таким чином:

- фактично виключається можливість купити НЕ те, що думав придбати. Зазначена точна адреса, точне розташування, точна інформація про нерухомість.

- вказується: це нерухомість житлова, чи офісна, чи ще якась (суттєво для подальшого тримання ВНП - воно не надається вразі купівлі нежитлової або офісної нерухомості).

- під час підготовки Звіту виробник обов"язково звертається до проєктної документації та зазначає, чи є/були відхилення від проекту та які саме.

- зазначається, чи введений будинок офіційно в експлуатацію та чи виявлені проблеми з електрикою, водопотачанням, водовідведенням та газом.

- ретельно вказується стан фундаменту будинка.

- наводяться креслення об"єкта нерухомості по відношенню до інших квартир та будинка і видно, що саме Покупець купує.

- наводиться ринкова оціночна вартість квартири, яка приймається за мінімум бази оподаткування (можна вказати більшу вартість під час оформлення Угоди купівлі-продажу і більша вартість буде прийнята як база оподаткування - там є деякий смисл).



Оскільки такий Звіт на користь Покупця, то завжди за нього платить Покупець.

Витрати складають 1000-1500 лір або 3800-5700 гривень.

Термін виготовлення - 1 тиждень, в деяких випадках - 3 дні.

Обов"язкова присутність Продавця на об"єкті нерухомості - експерти реально виїжджають на місце (не завжди в разі продажу нової квартири в щойно сданому будинку в разі: якщо в цьому будинку вже відбувся хоч один продаж).

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 січ, 2021 03:23, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.