Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы третий день мусолите одну и туже дивную тезу, которую почерпнули у уволенного с кухни повара отеля Sea Life и работающей в Магнитогорске бухгалтерши.
Как обычный нормальный человек я питался проанализировать ситуацию, обдумывал, высказывал ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, не зная, откуда Вы почерпнули тот прайс (как потом оказалось - у уволенного с кухни повара и бухгалтерши - эталонов для Вас знаний в недвижимости), не поленился связаться с моими турецкими друзьями (выразили недоумение) и я пытался придуматьварианты ответа на Ваш вброс, просто рассуждая логически. Мусольте дальше этот вброс.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
RTC12 написав:Хотя я больше чем уверен, что прайс-листы, выложенные на видео, есть самые настоящие. Для граждан Турции одни, а для вас другие.
писали на этой ветке, что подсылали турка после визита к застройщику, цену озвучили одинаковую, что для иностранца, что для турка. я сомневаюсь, что в офисе продаж государственной, кажется, компании СУР ЯПЫ давали первому попавшемуся визитеру левый прайс).
Товарищ посмотрел видосик - "чув дзвін та не знав - де він"... Кто-то кому-то где-то что-то когда-то дал...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
З іншої сторони; З метою збору даних, включених до звіту про оцінку, що відображає ринкову вартість нерухомості, який готується та затверджується оціночною компанією відповідно до міжнародних стандартів оцінки в операціях, пов’язаних із придбанням нерухомості іноземцями, визначення реального значення нерухомого майна та аналізуючи ці дані відповідно до потреб та формуючи базу для створення карти цінностей. Відсотки (a) При придбанні поза сферою дії Регламенту під час операції слід вимагати відповідний звіт про оцінку.
Відповідно до цього;
1) Отримання звіту про оцінку нерухомості у всіх операціях продажу, учасниками яких є іноземні реальні особи як покупцями, так і продавцями з 04.03.2019 р.
2) Звіти про оцінку, подані під час подання заявки на придбання, вважаються дійсними протягом трьох місяців з дати видачі ((Звіти про оцінку будуть дійсними до завершення операції, за умови, що заявка подана протягом трьох місяців з дати видачі.)
3) Якщо упродовж трьох місяців з цією нерухомістю здійснюються нові операції з продажу, поданий звіт вважається дійсним, а новий звіт не вимагається,
4) Якщо будь-яка ситуація, що змінює вартість нерухомості, зрозуміла з реєстру (наприклад, зміна типу, виїзд з дороги, встановлення сервітуту), повторне запитування звіту про оцінку незалежно від тривалості,
5) Продовжувати отримувати плату за право власності за операцію, як зазначено в тарифі № 4, що додається до Закону про збори № 492, а також відображати ринкову вартість (поточна ринкова вартість / вартість поточного стану) у звіті про оцінку у табличній формі в офіційному акті
6) Звіт про оцінку відображає вартість на день операції для споруд, які фактично закінчені на місцях, та вартість, яка повинна бути сформована у випадку завершення будівництва для нерухомих об'єктів, які фактично недобудовані / будуються та з будівельним сервітутом,
7) сканування поданих звітів про оцінку та передача їх у середовище TAKBIS відповідно до відповідних (е) циркулярних положень та повернення оригіналу документа відповідній особі, що не зберігається фізично;
Необхідно.
Я прошу Вас просити Вашої інформації відповідно до положень циркуляра.
М. Зекі АДЛІ,
Заступник генерального директора
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Оскільки це може стосуватися форумчан - уточнення: 1. "Звіт про нерухомість" - в інтересах іноземця та держави (Турецька республіка). 2. Держава отримує "правильно" нараховані податки - враховується ціна незалежної експертизи. Але це нас мало турбує. 3. Головне - це документ для іноземця, він має багато сторінок і дуже важливих сторінок. 4. Такий звіт містить багатого суттєвої корисної інформаціії та захищає рельно ПОКУПЦЯ таким чином: - фактично виключається можливість купити НЕ те, що думав придбати. Зазначена точна адреса, точне розташування, точна інформація про нерухомість. - вказується: це нерухомість житлова, чи офісна, чи ще якась (суттєво для подальшого тримання ВНП - воно не надається вразі купівлі нежитлової або офісної нерухомості). - під час підготовки Звіту виробник обов"язково звертається до проєктної документації та зазначає, чи є/були відхилення від проекту та які саме. - зазначається, чи введений будинок офіційно в експлуатацію та чи виявлені проблеми з електрикою, водопотачанням, водовідведенням та газом. - ретельно вказується стан фундаменту будинка. - наводяться креслення об"єкта нерухомості по відношенню до інших квартир та будинка і видно, що саме Покупець купує. - наводиться ринкова оціночна вартість квартири, яка приймається за мінімум бази оподаткування (можна вказати більшу вартість під час оформлення Угоди купівлі-продажу і більша вартість буде прийнята як база оподаткування - там є деякий смисл).
Оскільки такий Звіт на користь Покупця, то завжди за нього платить Покупець. Витрати складають 1000-1500 лір або 3800-5700 гривень. Термін виготовлення - 1 тиждень, в деяких випадках - 3 дні. Обов"язкова присутність Продавця на об"єкті нерухомості - експерти реально виїжджають на місце (не завжди в разі продажу нової квартири в щойно сданому будинку в разі: якщо в цьому будинку вже відбувся хоч один продаж).
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 січ, 2021 03:23, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Для тих, что вивчає "Три Закони Акурта". Багатьох зацікавив шторм на Середземному морі 27 січня 2021. Наскільки мені відомо, штормів не буває тільки в океанах на Марсі. Останній суттєвий шторм на морі в районі Анталії був 30 січня 2019 року. 28 січня мною особисто не було виявлено на Набережній наслідків шторму. Фото вдень 28 січня. Бачив чоловіка, який довго плавав. На пляжі та на Набережній було досить багато людей. Єдине, що помітно: зменшився рівень гальки на пляжі - її "розмазало" по берегу, зробивши пляжі більш "рівненькими". Шторм суттєво помив та очистав гальку на пляжі. Я не бачив, але говорили, що позавчора у другій половині дня - після шторму - активізувалися люди з металлодетекторами - шукачі золота та загублених влітку прикрас. Температура води в морі в районі Анталії +18,4 градуси. В наступний четвер - відразу після "Дня бабака" - почінається літо: +22...+24.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Для тих, что вивчає "Три Закони Акурта".
Все отлично, только в Аликанте раньше 2189 года не попасть... Кроме того, у Вас неправильный погодный информатор на смартфоне... В Анталии вовсе не +6... Мой термометр на открытом балконе показывает +14. Солнечно, сухо, голубое небо...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Все больше бывших киевлян становятся жителями Анталии. Вчера познакомился с новичком. Очень неординарным. Уехал из Киева с семьей еще в 2012 году. Слегка поносило по миру: то Таиланд, то Малайзия, то Китай... В Анталию переехали из Китая. Оказалось все то же, о чем я говорю: люди умеют работать удаленно, и он, и я оказалось (возможно объединим усилия) занимаемся одним и тем же: редактирование и перевод на английский язык статей для научных журналов. Мой новый украинский приятель по имени (удалено) не скрывает бюджет своей семьи: Х000 долларов в месяц (одна цифра удалена - приватная информация). Интересные фразы: - Китай теперь закрыт... - Мы в Китае жили на берегу моря и НИ РАЗУ в нем не плавали: ОЧЕНЬ ГРЯЗНОЕ. - Мы очень любим ходить в горы и потому выбрали квартиру в доме прямо у гор в микрорайоне Хурма (автор строк здесь тоже живет). Финансовая сторона дела: - семья взяла в аренду очень НЕ дешевую квартиру: 4 000 лир в месяц (545 долларов) (я даже удивился, хотя заметно, что цены на аренду квартир начали повышаться...). - у самых гор (чего и хотели). - уже собирают документы на ВНЖ по аренде квартиры в Турции.
P.S. Самый главный вопрос на сегодня для украинцев в Анталии: начнет ли сегодня работать горнолыжный центр в Сакликенте в 40 км от Анталии - в понедельник в горах выпало много снега, работали ратраки. Вчера написали, что дорога в верхней части заснежена и рекомендуют ехать на внедорожнике. В 10-15 написали с высоты 2400 м, что кататься на лыжах все же нельзя: на некоторых участках трассы мало снега. Минус 5... "Подождем, твою мать, подождем...", как поётся в одной песне...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 січ, 2021 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.