Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Для тих, что вивчає "Три Закони Акурта".
Все отлично, только в Аликанте раньше 2189 года не попасть... Кроме того, у Вас неправильный погодный информатор на смартфоне... В Анталии вовсе не +6... Мой термометр на открытом балконе показывает +14. Солнечно, сухо, голубое небо...
6 градусів за межами міста і 14 градусів в місті, з південної сторони - це не курорт!
Температуру повітря - згідно наукових канонів - треба міряти не на балконі з південної стопрони, а в білій спец. метеорологічній будці з жалюзі, на висоті 2 м від землі і на відстані 50 м від споруд.Термометр повинен бути каліброваним, а не купленим за 5 лір на найближчому турецькому ринку.
Тобто Акурт знову обманює читачів. До речі, чергова дама з обліківки - зрозуміла різницю між "питалась" і "пыталась"???
Значить, зимою в Анталії робити нічого. Сидіти в 4 стінах і пити горілку???
Краще Таїланд чи Єгіпет. Там зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Судячи з актвності пана Франта він все ж таки вирішив вперше в житті виїхати за межі Києва та спробувати оселитися в Анталії...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Судячи з актвності пана Франта він все ж таки вирішив вперше в житті виїхати за межі Києва та спробувати оселитися в Анталії...
Я рекомендую дамі, яка зараз працює на цій обліківці, піднімати свій рівень грамотності та освіченості.
Тому що гілку читають люди з усієї України, і не тільки. Які чітко бачать всі промахи, помилки і недбальство юної особи, яка сидить за клавіатурою неясно де і не знає того, що мусить знати грамотний рекламщик.
П.С. Викликайте Віктора Семеновича, той хоч пише без помилок і арифметику знає.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців