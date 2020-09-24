Нерухомість в Анталії та власна автівка
(текст видалено о 11-00, щоби не заважати більш досвідченим форумчанам надавати корисні фінансові поради).
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:43
Нерухомість в Анталії та власна автівка
(текст видалено о 11-00, щоби не заважати більш досвідченим форумчанам надавати корисні фінансові поради).
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 січ, 2021 11:05, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:57
6 градусів за межами міста і 14 градусів в місті, з південної сторони - це не курорт!
Температуру повітря - згідно наукових канонів - треба міряти не на балконі з південної стопрони, а в білій спец. метеорологічній будці з жалюзі, на висоті 2 м від землі і на відстані 50 м від споруд. Каліброваним термометром.
Значить, зимою в Анталії робити нічого.
Сидіти в 4 стінах і пити горілку???
Краще Таїланд чи Єгіпет.
Там зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|