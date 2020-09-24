Нерухомість в Анталії та власна автівка
(текст видалено о 11-00, щоби не заважати більш досвідченим форумчанам надавати корисні фінансові поради).
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:43
Нерухомість в Анталії та власна автівка
(текст видалено о 11-00, щоби не заважати більш досвідченим форумчанам надавати корисні фінансові поради).
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 січ, 2021 11:05, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:57
6 градусів за межами міста і 14 градусів в місті, з південної сторони - це не курорт!
Температуру повітря - згідно наукових канонів - треба міряти не на балконі з південної стопрони, а в білій спец. метеорологічній будці з жалюзі, на висоті 2 м від землі і на відстані 50 м від споруд. Каліброваним термометром.
Значить, зимою в Анталії робити нічого.
Сидіти в 4 стінах і пити горілку???
Краще Таїланд чи Єгіпет.
Там зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:52
Приятно отметить, что на Финансовом форуме Украины есть реально умные люди.
Их много. Это отлично.
Последнее время выделяется Автор77.
Рекомендую еще раз перечитать, чтобы понять кто на каком "шестке" сидит - потом - ниже - с корректировкой от zРадио.
Я, пожалуй, больше согласился бы с первым вариантом, но думаю, что zРадио со знанием дела внес корректировки...
viewtopic.php?f=27&p=5157029#p5157029
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:22
Для тих, хто вивичає "Три закони Акурта"
Сьогодні почав працювати гірськолижний центр Saklikent в 40 км від Анталії.
Працює витяг на висоту 2 400 м...
Працює бугельний витяг. Фото прямо зараз...
Дорога від мого будинка до центра займає 1 годину 15 хвилин.
Ski-pass на 4 години коштує 80 лір (300 гривень).
Прокат лиж Atomic - все зовсім нове - 130 лір (500 гривень).
В Анталії зараз +14...+15, на горі +1.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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