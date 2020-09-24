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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:57

  akurt написав:
  San написав:
  akurt написав:Для тих, что вивчає "Три Закони Акурта".

Зображення
Все отлично, только в Аликанте раньше 2189 года не попасть...
Кроме того, у Вас неправильный погодный информатор на смартфоне... В Анталии вовсе не +6...
Мой термометр на открытом балконе показывает +14. Солнечно, сухо, голубое небо...


6 градусів за межами міста і 14 градусів в місті, з південної сторони - це не курорт!

Температуру повітря - згідно наукових канонів - треба міряти не на балконі з південної стопрони, а в білій спец. метеорологічній будці з жалюзі, на висоті 2 м від землі і на відстані 50 м від споруд. Каліброваним термометром.


Значить, зимою в Анталії робити нічого.
Сидіти в 4 стінах і пити горілку???


Краще Таїланд чи Єгіпет.
Там зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:52

Приятно отметить, что на Финансовом форуме Украины есть реально умные люди.
Их много. Это отлично.
Последнее время выделяется Автор77.
Рекомендую еще раз перечитать, чтобы понять кто на каком "шестке" сидит - потом - ниже - с корректировкой от zРадио.
Я, пожалуй, больше согласился бы с первым вариантом, но думаю, что zРадио со знанием дела внес корректировки...
viewtopic.php?f=27&p=5157029#p5157029
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:22

Для тих, хто вивичає "Три закони Акурта"

Сьогодні почав працювати гірськолижний центр Saklikent в 40 км від Анталії.
Працює витяг на висоту 2 400 м...
Зображення
Працює бугельний витяг. Фото прямо зараз...
Зображення
Дорога від мого будинка до центра займає 1 годину 15 хвилин.
Ski-pass на 4 години коштує 80 лір (300 гривень).
Прокат лиж Atomic - все зовсім нове - 130 лір (500 гривень).
В Анталії зараз +14...+15 (вологість повітря 18%), на горі +1 (вологість повітря 19%).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

последние новости о расценках и расходах по покупке квартиры.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3BtuuacBDM
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:56

Спасибо. Посмотрим.
Сейчас сделал фото нового дома (готов каркас и крыша, уже оштукатурен снаружи, работают сейчас на нём) недалеко от меня, завтра выложу инфу. Вроде интересный вариант.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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