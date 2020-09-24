Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Для тих, что вивчає "Три Закони Акурта".
Все отлично, только в Аликанте раньше 2189 года не попасть... Кроме того, у Вас неправильный погодный информатор на смартфоне... В Анталии вовсе не +6... Мой термометр на открытом балконе показывает +14. Солнечно, сухо, голубое небо...
6 градусів за межами міста і 14 градусів в місті, з південної сторони - це не курорт!
Температуру повітря - згідно наукових канонів - треба міряти не на балконі з південної стопрони, а в білій спец. метеорологічній будці з жалюзі, на висоті 2 м від землі і на відстані 50 м від споруд. Каліброваним термометром.
Значить, зимою в Анталії робити нічого. Сидіти в 4 стінах і пити горілку???
Краще Таїланд чи Єгіпет. Там зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Приятно отметить, что на Финансовом форуме Украины есть реально умные люди. Их много. Это отлично. Последнее время выделяется Автор77. Рекомендую еще раз перечитать, чтобы понять кто на каком "шестке" сидит - потом - ниже - с корректировкой от zРадио. Я, пожалуй, больше согласился бы с первым вариантом, но думаю, что zРадио со знанием дела внес корректировки... viewtopic.php?f=27&p=5157029#p5157029
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Сьогодні почав працювати гірськолижний центр Saklikent в 40 км від Анталії. Працює витяг на висоту 2 400 м... Працює бугельний витяг. Фото прямо зараз... Дорога від мого будинка до центра займає 1 годину 15 хвилин. Ski-pass на 4 години коштує 80 лір (300 гривень). Прокат лиж Atomic - все зовсім нове - 130 лір (500 гривень). В Анталії зараз +14...+15 (вологість повітря 18%), на горі +1 (вологість повітря 19%).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Спасибо. Посмотрим. Сейчас сделал фото нового дома (готов каркас и крыша, уже оштукатурен снаружи, работают сейчас на нём) недалеко от меня, завтра выложу инфу. Вроде интересный вариант.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.