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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:57

  akurt написав:
  San написав:
  akurt написав:Для тих, что вивчає "Три Закони Акурта".

Зображення
Все отлично, только в Аликанте раньше 2189 года не попасть...
Кроме того, у Вас неправильный погодный информатор на смартфоне... В Анталии вовсе не +6...
Мой термометр на открытом балконе показывает +14. Солнечно, сухо, голубое небо...


6 градусів за межами міста і 14 градусів в місті, з південної сторони - це не курорт!

Температуру повітря - згідно наукових канонів - треба міряти не на балконі з південної стопрони, а в білій спец. метеорологічній будці з жалюзі, на висоті 2 м від землі і на відстані 50 м від споруд. Каліброваним термометром.


Значить, зимою в Анталії робити нічого.
Сидіти в 4 стінах і пити горілку???


Краще Таїланд чи Єгіпет.
Там зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:52

Приятно отметить, что на Финансовом форуме Украины есть реально умные люди.
Их много. Это отлично.
Последнее время выделяется Автор77.
Рекомендую еще раз перечитать, чтобы понять кто на каком "шестке" сидит - потом - ниже - с корректировкой от zРадио.
Я, пожалуй, больше согласился бы с первым вариантом, но думаю, что zРадио со знанием дела внес корректировки...
viewtopic.php?f=27&p=5157029#p5157029
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:22

Для тих, хто вивичає "Три закони Акурта"

Сьогодні почав працювати гірськолижний центр Saklikent в 40 км від Анталії.
Працює витяг на висоту 2 400 м...
Зображення
Працює бугельний витяг. Фото прямо зараз...
Зображення
Дорога від мого будинка до центра займає 1 годину 15 хвилин.
Ski-pass на 4 години коштує 80 лір (300 гривень).
Прокат лиж Atomic - все зовсім нове - 130 лір (500 гривень).
В Анталії зараз +14...+15 (вологість повітря 18%), на горі +1 (вологість повітря 19%).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

последние новости о расценках и расходах по покупке квартиры.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3BtuuacBDM
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:56

Спасибо. Посмотрим.

Добавлено позже:
Посмотрел, мои ремарки:
Мне понравилось, как снято и как рассказывают.

1. Уборка 450 лир - можно найти и 300 лир. Средства для уборки иногда покупают сами, что нужно, а иногда просят заказчика купить по списку, но это все стоит недорого - ориентир 30 лир ли 110 гривен.
2. Про площадь (03:30) правду говорит: в Турции никто не измеряет рулеткой площади квартир, ползая по полу: ТОВАР ПРОДАЕТСЯ КАК ЕСТЬ. Нет никаких Техпасрпортов на квартиру - это придумали в СССР. Нравится - бери, не нравится - не бери.
Площадь спален в квартирах НЕ премиум класса в самом деле 12-13 кв. м. Салон обычно 27 кв. м (девушка сказал что перемеряла - 23 - может и так).
3. Важно для форумчан: в самом деле квартиры продаются готовые "под ключ" - все сделано и мебель ВСЕГДА в прихожей и в кухне. Вселяйся и живи, радуясь жизни, а не борись с прорабами и рабочими.
4. Бытовая техника всегда установлена - комплект "печь+варочная поверхность+ вытяжка".
5. Самый интересный момент по деньгам: риелтор взял 2% с Покупателя, это значит, что еще 2% ему заплатил Продавец. Обычная нормальная щадящая практика. ВАЖНО: риелтор заработал 6000 лир - это 816 долларов и пусть с продавца 816 долларов - всего 1632 доллара - ТАК КТО КОГО ДУРИТ? Думаю парни с киевской ветки - а там 35% риелторов-загонял - за такие деньги и с места не сдвинулись бы - минимум за 16 320$ поднялись бы с дивана.
6. Цена в 315 000 лир (старт был 330 000 лир) представляется "правильной" (примерно 43 000 долларов) - по киевским меркам - недострой без документов в заброшенных дачах под Жулянами.
ВАЖНО: она купила квартиру на "нулевом этаже" ("гириш этаж" - произнесено) - обратите на это внимание. Обычно такие квартиры ДЕШЕВЛЕ на 20% - то есть в ее доме такая квартира на "нормальном этаже" стоит примерно 400 000 лир, что совпадает моими знаниями, которые я тут озвучивал - квартира "1+1" может стоить 385-425 тысяч лир.
7. За Акт экспертизы 1000 лир - на минимуме возможных цен! - отлично, может быть в диапазоне 1000-1500 лир.
8. Важный момент на 11:30: она заплатила налог на покупателя 4% от цены, указанной в Акте экспертизы - и сумма налога составила 7 951 лиру.
Значит, в Акте экспертизы была указана цифра в 198 775 лир.
Это важный момент.
Тут три дня на этой ветке очень очень очень нервничал один форумчанин, все рассказывал со слов уволенного с кухни отеля повара, как его будут дурить с утра до вечера оттого, что он иностранец.
На самом деле:
а) Никто и никого не дурит. Хотелка риелтора была 330 000 лир при разговоре удалось снизить до 315 000 лир - так кто кого дурит? Нормальный торг с подключением друзей. Отлично!
б) Риелтор заинтересован в сделке - потому Акт экспертизы прошел по цене минимума - так кто кого дурит?
в) В Кадастровом Центре при оформлении сделки МОГЛИ вслух указать цену в 315 000 лир - налог бы был более 12000 лир - думаю, риелтор подсказал молчать о 315 000 лир - так кто кого дурит? Дама сэкономила 3000 лир - хватит на мебель в спальню. Так кто кого дурит?
г) на цифру в 198 775 лир все же со здоровым скептицизмом стоит обратить внимание до сделки - точно Вы покупает, то, что хотели? Это точно та квартира? Откройте еще раз Акт экспертизы и сверьте. Рыночная цена по Акту экспертизы ниже цены продавца.
Я ни на что не намекаю, просто это момент, на котором стоит остановиться и перепроверить все документы. "Спрос не вдарить в нос!"
9. На 12:00 - про Поверенного переводчика - 200 лир - правда, было 150 лир. И это в самом деле должен быть Поверенный переводчик. Там только ошибка, что переводчик ТАМ работает. Нет, он работает в Бюро переводов и приходит по необходимости (ваша задача пригласить, солидный Застройщик сам присылает сам но все равно платит Покупатель).
10. На 13:00 СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР по флудерам этой ветки, безвылазно сидящим на задворках Киева под забором ДВРЗ: Анталия в "зеленой зоне" по сейсмоустойчивости и страховка на дом/квартиру стоит дешево. Итого: 72 лиры - менее 10 долларов на год - о чем речь, товарищи?????
11. С 13:30 очень интересно про Договора с поставщиками. Она делает только одну понятную для девушки ошибку: по водоснабжению НЕ регистрация абонента, а плата за водомер, коммуникации водоснабжения и водоотвода, и подключение. Застройщик к этому не имеет отношения.
12. Вот недостаток нулевого этажа - ставят решётки - затраты - 2700 лир - вот здесь думаю риелтор имел небольшой откат в 10% - 270 лир.
13. Солнечный коллектор на крыше - могут быть дома с уже установленными, а может быть нужно ставить самому. Назван диапазон цен 1300-3900 лир, думаю, реальный вариант стоит 1900.
14. Остекление балкона ("гармошка" - стеклянные панели складываются и задвигаются в бок) обойдутся примерно в 3 500 лир. Вообще очень удобная штука и выглядит очень аккурантно. У нее "нулевой этаж" - стОит.

Вообще Ирина - молодец: отличный правдивый рассказ.
Ну что, господа форумчане, берите калькулятор и считайте...
Надо считать, надо учиться считать - а то на этой ветке за 3 года - 1095 дней - ровно 1095 раз написали флудеры, что akurt фсьё фрьот, фсьё фрьот, и фсьё фрьот....

P.S. Реальные затраты девушки на квартиру "2+1" составили/составят:

- 324 150 лир или на сегодня 44 400 (СОРОК ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА) долларов.
- расходы на жизнеобеспечение составили примерно 1600 лир или 200 долларов.
- расходы на мебель про моей оценке составят не более 14 000 лир или менее 2000 долларов.
- большой холодильник LG купит за 4000-5200 лир или примерно 500 долларов.
- стиралку купит за 1000 лир - 150 долларов.
- посудомойку купит за 2000 лир - 250 долларов.
- печку СВЧ за 200-300 лир - 40 долларов.
- ТВ с диагональю 55 дюймов - 2400-4000 лир или 300 долларов;
- шампанское на "входини" - за 50 лир.
Итого всё про всё обойдется в 48 000 долларов.
А где лежат ваши 48 000 долларов - под грушей?
И зачем? Bы же все равно нe купили позавчера GBR...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

молчание ягнят..
прошло 2,5 часа)))
djbnd777
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