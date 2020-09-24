Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:56

Спасибо. Посмотрим.



Добавлено позже:

Посмотрел, мои ремарки:

Мне понравилось, как снято и как рассказывают.



1. Уборка 450 лир - можно найти и 300 лир. Средства для уборки иногда покупают сами, что нужно, а иногда просят заказчика купить по списку, но это все стоит недорого - ориентир 30 лир ли 110 гривен.

2. Про площадь (03:30) правду говорит: в Турции никто не измеряет рулеткой площади квартир, ползая по полу: ТОВАР ПРОДАЕТСЯ КАК ЕСТЬ. Нет никаких Техпасрпортов на квартиру - это придумали в СССР. Нравится - бери, не нравится - не бери.

Площадь спален в квартирах НЕ премиум класса в самом деле 12-13 кв. м. Салон обычно 27 кв. м (девушка сказал что перемеряла - 23 - может и так).

3. Важно для форумчан: в самом деле квартиры продаются готовые "под ключ" - все сделано и мебель ВСЕГДА в прихожей и в кухне. Вселяйся и живи, радуясь жизни, а не борись с прорабами и рабочими.

4. Бытовая техника всегда установлена - комплект "печь+варочная поверхность+ вытяжка".

5. Самый интересный момент по деньгам: риелтор взял 2% с Покупателя, это значит, что еще 2% ему заплатил Продавец. Обычная нормальная щадящая практика. ВАЖНО: риелтор заработал 6000 лир - это 816 долларов и пусть с продавца 816 долларов - всего 1632 доллара - ТАК КТО КОГО ДУРИТ? Думаю парни с киевской ветки - а там 35% риелторов-загонял - за такие деньги и с места не сдвинулись бы - минимум за 16 320$ поднялись бы с дивана.

6. Цена в 315 000 лир ( старт был 330 000 лир ) представляется "правильной" (примерно 43 000 долларов) - по киевским меркам - недострой без документов в заброшенных дачах под Жулянами.

ВАЖНО: она купила квартиру на "нулевом этаже" ("гириш этаж" - произнесено) - обратите на это внимание. Обычно такие квартиры ДЕШЕВЛЕ на 20% - то есть в ее доме такая квартира на "нормальном этаже" стоит примерно 400 000 лир, что совпадает моими знаниями, которые я тут озвучивал - квартира "1+1" может стоить 385-425 тысяч лир.

7. За Акт экспертизы 1000 лир - на минимуме возможных цен! - отлично, может быть в диапазоне 1000-1500 лир.

8. Важный момент на 11:30: она заплатила налог на покупателя 4% от цены, указанной в Акте экспертизы - и сумма налога составила 7 951 лиру.

Значит, в Акте экспертизы была указана цифра в 198 775 лир.

Это важный момент.

Тут три дня на этой ветке очень очень очень нервничал один форумчанин, все рассказывал со слов уволенного с кухни отеля повара, как его будут дурить с утра до вечера оттого, что он иностранец.

На самом деле:

а) Никто и никого не дурит. Хотелка риелтора была 330 000 лир при разговоре удалось снизить до 315 000 лир - так кто кого дурит? Нормальный торг с подключением друзей. Отлично!

б) Риелтор заинтересован в сделке - потому Акт экспертизы прошел по цене минимума - так кто кого дурит?

в) В Кадастровом Центре при оформлении сделки МОГЛИ вслух указать цену в 315 000 лир - налог бы был более 12000 лир - думаю, риелтор подсказал молчать о 315 000 лир - так кто кого дурит? Дама сэкономила 3000 лир - хватит на мебель в спальню. Так кто кого дурит?

г) на цифру в 198 775 лир все же со здоровым скептицизмом стоит обратить внимание до сделки - точно Вы покупает, то, что хотели? Это точно та квартира? Откройте еще раз Акт экспертизы и сверьте. Рыночная цена по Акту экспертизы ниже цены продавца.

Я ни на что не намекаю, просто это момент, на котором стоит остановиться и перепроверить все документы. "Спрос не вдарить в нос!"

9. На 12:00 - про Поверенного переводчика - 200 лир - правда, было 150 лир. И это в самом деле должен быть Поверенный переводчик. Там только ошибка, что переводчик ТАМ работает. Нет, он работает в Бюро переводов и приходит по необходимости (ваша задача пригласить, солидный Застройщик сам присылает сам но все равно платит Покупатель).

10. На 13:00 СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР по флудерам этой ветки, безвылазно сидящим на задворках Киева под забором ДВРЗ: Анталия в "зеленой зоне" по сейсмоустойчивости и страховка на дом/квартиру стоит дешево. Итого: 72 лиры - менее 10 долларов на год - о чем речь, товарищи?????

11. С 13:30 очень интересно про Договора с поставщиками. Она делает только одну понятную для девушки ошибку: по водоснабжению НЕ регистрация абонента, а плата за водомер, коммуникации водоснабжения и водоотвода, и подключение. Застройщик к этому не имеет отношения.

12. Вот недостаток нулевого этажа - ставят решётки - затраты - 2700 лир - вот здесь думаю риелтор имел небольшой откат в 10% - 270 лир.

13. Солнечный коллектор на крыше - могут быть дома с уже установленными, а может быть нужно ставить самому. Назван диапазон цен 1300-3900 лир, думаю, реальный вариант стоит 1900.

14. Остекление балкона ("гармошка" - стеклянные панели складываются и задвигаются в бок) обойдутся примерно в 3 500 лир. Вообще очень удобная штука и выглядит очень аккурантно. У нее "нулевой этаж" - стОит.



Вообще Ирина - молодец: отличный правдивый рассказ.

Ну что, господа форумчане, берите калькулятор и считайте...

Надо считать, надо учиться считать - а то на этой ветке за 3 года - 1095 дней - ровно 1095 раз написали флудеры, что akurt фсьё фрьот, фсьё фрьот, и фсьё фрьот....



P.S. Реальные затраты девушки на квартиру "2+1" составили/составят:



- 324 150 лир или на сегодня 44 400 (СОРОК ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА) долларов.

- расходы на жизнеобеспечение составили примерно 1600 лир или 200 долларов.

- расходы на мебель про моей оценке составят не более 14 000 лир или менее 2000 долларов.

- большой холодильник LG купит за 4000-5200 лир или примерно 500 долларов.

- стиралку купит за 1000 лир - 150 долларов.

- посудомойку купит за 2000 лир - 250 долларов.

- печку СВЧ за 200-300 лир - 40 долларов.

- ТВ с диагональю 55 дюймов - 2400-4000 лир или 300 долларов;

- шампанское на "входини" - за 50 лир.

Итого всё про всё обойдется в 48 000 долларов.

А где лежат ваши 48 000 долларов - под грушей?

И зачем? Bы же все равно нe купили позавчера GBR...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.