Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Для тих, что вивчає "Три Закони Акурта".
Все отлично, только в Аликанте раньше 2189 года не попасть... Кроме того, у Вас неправильный погодный информатор на смартфоне... В Анталии вовсе не +6... Мой термометр на открытом балконе показывает +14. Солнечно, сухо, голубое небо...
6 градусів за межами міста і 14 градусів в місті, з південної сторони - це не курорт!
Температуру повітря - згідно наукових канонів - треба міряти не на балконі з південної стопрони, а в білій спец. метеорологічній будці з жалюзі, на висоті 2 м від землі і на відстані 50 м від споруд. Каліброваним термометром.
Значить, зимою в Анталії робити нічого. Сидіти в 4 стінах і пити горілку???
Краще Таїланд чи Єгіпет. Там зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Приятно отметить, что на Финансовом форуме Украины есть реально умные люди. Их много. Это отлично. Последнее время выделяется Автор77. Рекомендую еще раз перечитать, чтобы понять кто на каком "шестке" сидит - потом - ниже - с корректировкой от zРадио. Я, пожалуй, больше согласился бы с первым вариантом, но думаю, что zРадио со знанием дела внес корректировки... viewtopic.php?f=27&p=5157029#p5157029
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Сьогодні почав працювати гірськолижний центр Saklikent в 40 км від Анталії. Працює витяг на висоту 2 400 м... Працює бугельний витяг. Фото прямо зараз... Дорога від мого будинка до центра займає 1 годину 15 хвилин. Ski-pass на 4 години коштує 80 лір (300 гривень). Прокат лиж Atomic - все зовсім нове - 130 лір (500 гривень). В Анталії зараз +14...+15 (вологість повітря 18%), на горі +1 (вологість повітря 19%).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Добавлено позже: Посмотрел, мои ремарки: Мне понравилось, как снято и как рассказывают.
1. Уборка 450 лир - можно найти и 300 лир. Средства для уборки иногда покупают сами, что нужно, а иногда просят заказчика купить по списку, но это все стоит недорого - ориентир 30 лир ли 110 гривен. 2. Про площадь (03:30) правду говорит: в Турции никто не измеряет рулеткой площади квартир, ползая по полу: ТОВАР ПРОДАЕТСЯ КАК ЕСТЬ. Нет никаких Техпасрпортов на квартиру - это придумали в СССР. Нравится - бери, не нравится - не бери. Площадь спален в квартирах НЕ премиум класса в самом деле 12-13 кв. м. Салон обычно 27 кв. м (девушка сказал что перемеряла - 23 - может и так). 3. Важно для форумчан: в самом деле квартиры продаются готовые "под ключ" - все сделано и мебель ВСЕГДА в прихожей и в кухне. Вселяйся и живи, радуясь жизни, а не борись с прорабами и рабочими. 4. Бытовая техника всегда установлена - комплект "печь+варочная поверхность+ вытяжка". 5. Самый интересный момент по деньгам: риелтор взял 2% с Покупателя, это значит, что еще 2% ему заплатил Продавец. Обычная нормальная щадящая практика. ВАЖНО: риелтор заработал 6000 лир - это 816 долларов и пусть с продавца 816 долларов - всего 1632 доллара - ТАК КТО КОГО ДУРИТ? Думаю парни с киевской ветки - а там 35% риелторов-загонял - за такие деньги и с места не сдвинулись бы - минимум за 16 320$ поднялись бы с дивана. 6. Цена в 315 000 лир (старт был 330 000 лир) представляется "правильной" (примерно 43 000 долларов) - по киевским меркам - недострой без документов в заброшенных дачах под Жулянами. ВАЖНО: она купила квартиру на "нулевом этаже" ("гириш этаж" - произнесено) - обратите на это внимание. Обычно такие квартиры ДЕШЕВЛЕ на 20% - то есть в ее доме такая квартира на "нормальном этаже" стоит примерно 400 000 лир, что совпадает моими знаниями, которые я тут озвучивал - квартира "1+1" может стоить 385-425 тысяч лир. 7. За Акт экспертизы 1000 лир - на минимуме возможных цен! - отлично, может быть в диапазоне 1000-1500 лир. 8. Важный момент на 11:30: она заплатила налог на покупателя 4% от цены, указанной в Акте экспертизы - и сумма налога составила 7 951 лиру. Значит, в Акте экспертизы была указана цифра в 198 775 лир. Это важный момент. Тут три дня на этой ветке очень очень очень нервничал один форумчанин, все рассказывал со слов уволенного с кухни отеля повара, как его будут дурить с утра до вечера оттого, что он иностранец. На самом деле: а) Никто и никого не дурит. Хотелка риелтора была 330 000 лир при разговоре удалось снизить до 315 000 лир - так кто кого дурит? Нормальный торг с подключением друзей. Отлично! б) Риелтор заинтересован в сделке - потому Акт экспертизы прошел по цене минимума - так кто кого дурит? в) В Кадастровом Центре при оформлении сделки МОГЛИ вслух указать цену в 315 000 лир - налог бы был более 12000 лир - думаю, риелтор подсказал молчать о 315 000 лир - так кто кого дурит? Дама сэкономила 3000 лир - хватит на мебель в спальню. Так кто кого дурит? г) на цифру в 198 775 лир все же со здоровым скептицизмом стоит обратить внимание до сделки - точно Вы покупает, то, что хотели? Это точно та квартира? Откройте еще раз Акт экспертизы и сверьте. Рыночная цена по Акту экспертизы ниже цены продавца. Я ни на что не намекаю, просто это момент, на котором стоит остановиться и перепроверить все документы. "Спрос не вдарить в нос!" 9. На 12:00 - про Поверенного переводчика - 200 лир - правда, было 150 лир. И это в самом деле должен быть Поверенный переводчик. Там только ошибка, что переводчик ТАМ работает. Нет, он работает в Бюро переводов и приходит по необходимости (ваша задача пригласить, солидный Застройщик сам присылает сам но все равно платит Покупатель). 10. На 13:00 СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР по флудерам этой ветки, безвылазно сидящим на задворках Киева под забором ДВРЗ: Анталия в "зеленой зоне" по сейсмоустойчивости и страховка на дом/квартиру стоит дешево. Итого: 72 лиры - менее 10 долларов на год - о чем речь, товарищи????? 11. С 13:30 очень интересно про Договора с поставщиками. Она делает только одну понятную для девушки ошибку: по водоснабжению НЕ регистрация абонента, а плата за водомер, коммуникации водоснабжения и водоотвода, и подключение. Застройщик к этому не имеет отношения. 12. Вот недостаток нулевого этажа - ставят решётки - затраты - 2700 лир - вот здесь думаю риелтор имел небольшой откат в 10% - 270 лир. 13. Солнечный коллектор на крыше - могут быть дома с уже установленными, а может быть нужно ставить самому. Назван диапазон цен 1300-3900 лир, думаю, реальный вариант стоит 1900. 14. Остекление балкона ("гармошка" - стеклянные панели складываются и задвигаются в бок) обойдутся примерно в 3 500 лир. Вообще очень удобная штука и выглядит очень аккурантно. У нее "нулевой этаж" - стОит.
Вообще Ирина - молодец: отличный правдивый рассказ. Ну что, господа форумчане, берите калькулятор и считайте... Надо считать, надо учиться считать - а то на этой ветке за 3 года - 1095 дней - ровно 1095 раз написали флудеры, что akurtфсьё фрьот, фсьё фрьот, и фсьё фрьот....
P.S. Реальные затраты девушки на квартиру "2+1" составили/составят:
- 324 150 лир или на сегодня 44 400 (СОРОК ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА) долларов. - расходы на жизнеобеспечение составили примерно 1600 лир или 200 долларов. - расходы на мебель про моей оценке составят не более 14 000 лир или менее 2000 долларов. - большой холодильник LG купит за 4000-5200 лир или примерно 500 долларов. - стиралку купит за 1000 лир - 150 долларов. - посудомойку купит за 2000 лир - 250 долларов. - печку СВЧ за 200-300 лир - 40 долларов. - ТВ с диагональю 55 дюймов - 2400-4000 лир или 300 долларов; - шампанское на "входини" - за 50 лир. Итого всё про всё обойдется в 48 000 долларов. А где лежат ваши 48 000 долларов - под грушей? И зачем? Bы же все равно нe купили позавчера GBR...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
5157508: написав:Тут три дня на этой ветке очень очень очень нервничал один форумчанин, все рассказывал со слов уволенного с кухни отеля повара, как его будут дурить с утра до вечера оттого, что он иностранец.
Каюсь, был о вас лучшего мнения. Напомню ваши же вчерашние слова, от которых вы так лихо потом отказались: Я еще думаю, что тот серо/зеленый прайс - НЕЛЕГАЛЬНЫЙ и его выдают турку со словами: "Ты заплатишь нам 500 000 лир, но в документах мы укажем 400 000 лир, в результате вместо налога в 20 000 лир ты заплатишь 16 000 лир."
Фактически вы признали что манипуляции с ценами могут быть...
Вы тут постоянно твердили, что покупать квартиру у застройщика более мудро чем у риелторов. Типа из первых рук всегда дешевле, а риелторы, особенно русские, всегда задирают цены. Вы, очевидно, слабо разбираетесь в торговле. К примеру: Моя фирма закупает товар у официального дилера в Киеве, который завозит его из Германии. Мне, как оптовому покупателю, который много лет с ними сотрудничает, дилер даёт персональную скидку в 10-15%, в зависимости от позиции, по уже второму, ПАРТНЁРСКОМУ ПРАЙСУ. Я продаю товар уже мелким оптом и в розницу, накручивая около 8%. Такие как вы, не могут понять, почему один и тот же товар у меня дешевле чем у маститого дилера, и думают что у меня контрабанда. Ну да ладно, некоторые из них 4+7 складывают на калькуляторе, так как в уме уже не получается. Но вы же себя позиционируете как продвинутого.. Я вчера специально посмотрел цены на 2+1(86м.кв.) в комплексе SUR YAPI у 2-х турецких АН. К вашему стыду они меньше чем те которые вы показывали в вашем(желтом) прайсе. Поэтому к вашей информации я отношусь вообще никак, ибо за долгие годы своей предпринимательской деятельности я убедился в правильности цитаты: "Доверяй, но проверяй". Собственно поэтому я и задал вам вопрос, который хотел уточнить. Всё. Большее вопросов к вам не имею, а ваши поучительные дифирамбы о социуме меня мало интересуют. Я побывал во многих странах и этого социума насмотрелся. Кстати, подруга моей дочери, уже несколько месяцев никак не получит документы из полиции Барселоны, где у неё срезали с плеча сумку со всем что там было. И где на каждом углу расклеены объявления с призывом быть максимально бдительными. Такой вот социум. Не думаю что в Турции он намного лучше, иначе на гиришь этажах решётки бы не ставили. Akurt, не набивайте себе цену, я абсолютно не нервничаю, так как ничего не покупаю и не продаю, да и возле вашей ветки проходил мимо. Если сложится, то я весной лично проедусь по нужным мне турецким местам, дабы оценить картинку уже на месте. Меня море интересует, а всё остальное уже вторично.
Прикольный чувак... Пусть пишет... Уже начал считать количество заключенных в тюрьмах Турции...
х х х Пока люди считают количество заключенных в Турции и слушают видосики уволенных с кухни отеля поваров, на словах которых строят свою жизнь и свой бизнес, меня уже начали "доставать" в Турции "наши люди" бесконечными вопросами о ввозе авто украинской регистрации и особенностях проезда на авто. Вчера я разместил текст о таких особенностях, но потом удалил. Но вот это видео стоит посмотреть. Тут товарищи выкладывают видео с советами о переезде вам - форумчане - в Португалию, которая вчера поставила свой рекорд по количеству смертей от Коронавируса. Кроме того, Португалия последовательно продлевает ЗАПРЕТ украинцам на въезд в страну (Відповідно до Рішення португальських компететних органів в’їзд громадянам України до Португалії обмежений до 14 лютого 2021 р.). Но советчиков это не останавливает... На днях планируют - я думаю - выложить на этой ветке видосики про покупку квартиры для себя, любимого, в Монголии и в Северной Корее. Странно, почему не советуют переехать с Антоном Птушкиным сразу в Швейцарию... Забавно, но сам Антон Птушкин вложился в квартиру южнее Анталии... Ну если такое размещают, то я размещу полезнее: НА ПАРОМЕ В ТУРЦИЮ НА СВОЕМ АВТО. Одно уточнение: провоз авто - в видео говорят - стоит уже не 190 долларов - ажиотаж - а 240 долларов...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.