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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 20:27

  akurt написав:Пане Флаймане - і Вас, і мене тут "не стояло" - вже RTC12 наводить цитати путіна.
Припливли...

Акурт, расслабьтесь...
Что вас так смутило, что вы бросились искать красные чернила?
Не важна подача информации, а важен сам факт.
Вы тут сами писали, что граждане РФ были на 3-м месте по покупке недвиги в Анталье. Сейчас их станет уже поменьше....
Ибо ихний главный уже одним глазом моргнул...
А там всё понимают с полуслова и даже по выражению лица...

Гражданин РФ, который получил гражданство иного государства или вид на жительство в иностранном государстве, обязан уведомить об этом МВД РФ.
Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство, влечет уголовную ответственность, либо штраф в размере 200.000 руб., либо обязательные работы на срок до 400 часов.
(ст. 330.2 УК РФ).

С учетом закручивания гаек, и с политической установкой что вокруг
одни враги, а Турция является членом НАТО, уже не каждый россиянин
захочет светить в полиции свой турецкий вид на жительство.
Как бы чего потом не вышло...
Поэтому спрос на тур.недвигу, с ихней стороны, может упасть ещё больше ....

Так понятнее?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 21:13

  RTC12 написав:
  akurt написав:Маете рацiо: сьогоднi вдень хмарно, але +21.

Не Турцией единой....Англия... Сегодня +24.
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огоо, нічого собі такі дівки сиськаті , дуже схожі на наших дівчат, і біленькі, і пивко так попивають, в нас мабуть все ж таки ще так пиво не пьють, здивувало що в Англії +24, але там і ціни захмарні на все, один знайомий говорив скільки що коштує, то не дивувався я чому англійці їздять відпочивати по різним країнам ЄС на вихідні, чи в Болгарії, Іспанії купували нерухомість)))
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:41

  Raymond написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав:Маете рацiо: сьогоднi вдень хмарно, але +21.

Не Турцией единой....Англия... Сегодня +24.
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення




огоо, нічого собі такі дівки сиськаті , дуже схожі на наших дівчат, і біленькі, і пивко так попивають, в нас мабуть все ж таки ще так пиво не пьють, здивувало що в Англії +24, але там і ціни захмарні на все, один знайомий говорив скільки що коштує, то не дивувався я чому англійці їздять відпочивати по різним країнам ЄС на вихідні, чи в Болгарії, Іспанії купували нерухомість)))

А як з "сиськастими дівками" в Туреччині, їх там не закидають камнями за такі фрівільності та (напів)обнажені одкровення?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:07

Основной докладчик на ветке теперь - подмосковный заробитчанин RTC12.
Теперь все вопросы по зарубежной недвижимости - к бездомному.
Он правда никогда в жизни и в Турции не был и уже не будет (не удалось заработать на авиабилет) но ответит на все Ваши вопросы.
Выше изучайте фото большегрузных тёток - Финансовый форум Украины стал благодаря новичку филиалом журнала Playboy.

x. X. X
Введены авиарейс Киев-Алания (аэропорт Газипаша).
Это, конечно не Лондон и даже не Филиппины, но кому-то пригодится.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 31 бер, 2021 11:16, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:14

  RTC12 написав:
  akurt написав:Маете рацiо: сьогоднi вдень хмарно, але +21.

Не Турцией единой....Англия... Сегодня +24.
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Я тоже скопирую кодло грудастык телок.
Засерать форум Путиным и деффками так засерать.
akurt
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