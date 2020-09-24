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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 30 бер, 2021 20:27
akurt написав:
Пане Флаймане - і Вас, і мене тут "не стояло" - вже RTC12 наводить цитати путіна.
Припливли...
Акурт, расслабьтесь...
Что вас так смутило, что вы бросились искать красные чернила?
Не важна подача информации, а важен сам факт.
Вы тут сами писали, что граждане РФ были на 3-м месте по покупке недвиги в Анталье. Сейчас их станет уже поменьше....
Ибо ихний главный уже одним глазом моргнул...
А там всё понимают с полуслова и даже по выражению лица... Гражданин РФ, который получил гражданство иного государства или вид на жительство в иностранном государстве, обязан уведомить об этом МВД РФ.Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство, влечет уголовную ответственность, либо штраф в размере 200.000 руб., либо обязательные работы на срок до 400 часов.
(ст. 330.2 УК РФ).
С учетом закручивания гаек, и с политической установкой что вокруг
одни враги, а Турция является членом НАТО, уже не каждый россиянин
захочет светить в полиции свой турецкий вид на жительство.
Как бы чего потом не вышло...
Поэтому спрос на тур.недвигу, с ихней стороны, может упасть ещё больше ....
Так понятнее?
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RTC12
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Додано: Вів 30 бер, 2021 21:13
огоо, нічого собі такі дівки сиськаті , дуже схожі на наших дівчат, і біленькі, і пивко так попивають, в нас мабуть все ж таки ще так пиво не пьють, здивувало що в Англії +24, але там і ціни захмарні на все, один знайомий говорив скільки що коштує, то не дивувався я чому англійці їздять відпочивати по різним країнам ЄС на вихідні, чи в Болгарії, Іспанії купували нерухомість)))
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Raymond
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:41
Raymond написав:
огоо, нічого собі такі дівки сиськаті , дуже схожі на наших дівчат, і біленькі, і пивко так попивають, в нас мабуть все ж таки ще так пиво не пьють, здивувало що в Англії +24, але там і ціни захмарні на все, один знайомий говорив скільки що коштує, то не дивувався я чому англійці їздять відпочивати по різним країнам ЄС на вихідні, чи в Болгарії, Іспанії купували нерухомість)))
А як з "сиськастими дівками" в Туреччині, їх там не закидають камнями за такі фрівільності та (напів)обнажені одкровення?
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flyman
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:07
Основной докладчик на ветке теперь - подмосковный заробитчанин RTC12.
Теперь все вопросы по зарубежной недвижимости - к бездомному.
Он правда никогда в жизни и в Турции не был и уже не будет (не удалось заработать на авиабилет) но ответит на все Ваши вопросы.
Выше изучайте фото большегрузных тёток - Финансовый форум Украины стал благодаря новичку филиалом журнала Playboy.
x. X. X
Введены авиарейс Киев-Алания (аэропорт Газипаша).
Это, конечно не Лондон и даже не Филиппины, но кому-то пригодится.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 31 бер, 2021 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:14
Я тоже скопирую кодло грудастык телок.
Засерать форум Путиным и деффками так засерать.
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