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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014101510161017
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 13:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Анталия в красной зоне.Рост короны,комендантский час
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:04

  Мизантрóп написав:Анталия в красной зоне.Рост короны,комендантский час

ти саме головне пропостув: безплатний чай - "ішикюр", Болгарія не понравилась
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:14

  RTC12 написав:
  akurt написав:Ну я не могу сказать, какая у меня «личная инфляция», но то что я покупаю бензин по 0,85$ литр, а клубнику - по 1,15$ кг так это точно.
Кроме того, я выкладывал точные цифры по коммунальным: за год март 2020-март 2021 нет не только увеличения, но даже уменьшение. Цена вопроса на прожитие: 30$ в месяц.
Обычный работающий человек и не заметит таких расходов. Повторю: обычный работающий.
Но теоретики, оторванные от жизни, тут смешат всех реально.


Акурт, вы что, на пустыре живете, и питаетесь только тем,
что бесплатно послал Всевышний?
Если сильно захотеть, то можно прожить и на 20 баксов.
Я вам сочувствую.....

Ключевая ставка недельного аукционного РЕПО будет и впредь использоваться в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики, сказал глава регулятора.
По его словам, в текущий период высокий уровень инфляции и инфляционные ожидания требуют жесткой денежно-кредитной политики.
https://www.aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D ... B8/2192779

Это означает что ставка ЦБ Турции будет и дальше на уровне 19%,
а в ком.банках выше 20%.
При таких ставках мало кто будет брать ипотеку,
и спрос на турецкую недвигу, которой уже настроили очень много,
будет по прежнему стагнировать....




Вы знаете , иногда очень полезно дать организму отдохнуть, на 2 недели, он Вас обязательно отблагодарит, если сесть на голодание, для начало кто не пробовал достаточно 3-4 дня, потом через годик можно 7 дней, и позже 15 дней....ну максимум говорят можно 40 дней, если конечно вес превышает норму на 15 кг.
Для человека ростом 180см, норма где-то 65-78кг.
http://www.beautylabs.ru/reviews/knowledge/tablitsyi-sootnosheniya-vesa-i-rosta/
Так что если у кого жировые запасы, то можно и попоститься перед Пасхой, да еще и для бюджета хорошо, ну и уверен, здоровье у вас улучшиться!
Я наоборот сожелением смотрю на тех кто жрет без остановки, потом от этого не понимают, могут возникнуть разные болезни. Но каждый человек конечно сам устраивает жизнь как ему хочется.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Київ, +19С
Літо іде.

Анталія, +14С
Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. На зміну вранішньому дощу із грозами, прийде дощ, який до вечора почне стихати.

з.і.
рокета навіть попереднього піку в 8.50 не долетіла, наразі USDTRY 8.15750
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:21

flyman
на Україну насуваються снігопади!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:30

  Raymond написав:flyman
на Україну насуваються снігопади!

врятують ЗІГРІВАЮЧ1 ПОЯСи з натуральної шерсті чи вовни
http://doskee-one.narod.ru/info-68-70640.html
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 02:28

Вернулся только что после встречи с одной очаровательной губастой украинской девушкой. Эх...Настроение просто прекрасное после сытного ужина и отменного сервиса ( перечислять что заказывали и сколько заплатили не буду, дабы не дразнить любителей дешёвых йогуртов). Одно скажу, что чертовски вкусно готовят в топовых ресторанах Тель-Авива ( не кошерных конечно)). Ну да ладно, хотел спросить - куда исчез главный турецкий шоумен ? Есть подозрение, что зарегистрировался под неким новым ником "ОРЕНДОДАВЕЦ" на львовской ветке и выдаёт там перлы те ещё ( типа побывал в 147 странах, скупил пол Львова под аренду, читает лекции по истории в собственной интерпретации и прочее)). А теперь пока модераторы спят, можно выложить новости по Турции. Итак докладываю : Турция сегодня 40 800 новых кейсов. Англия включила только 4 страны в том числе Израиль в зелёный список разрешённых для посещения своих туристов, а Турция увы будет для САМЫХ БОГАТЫХ ИНВЕСТОРОВ НЕДОСТУПНА. 13 российских городов закрыли авиасообщение с Турцией В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ СИТУАЦИИ ПО КОРОНОВИРУСУ. РАНЕЕ В ТУРЦИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ КОМЕНДАНТСКИЕ ЧАСЫ, А В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА НА РАМАДАН ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ЕЩЁ ЖЁСТЧЕ. https://youtu.be/s4q8DkTkjZ8
roberto dark
 
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