Додано: П'ят 02 кві, 2021 02:28

Вернулся только что после встречи с одной очаровательной губастой украинской девушкой. Эх...Настроение просто прекрасное после сытного ужина и отменного сервиса ( перечислять что заказывали и сколько заплатили не буду, дабы не дразнить любителей дешёвых йогуртов). Одно скажу, что чертовски вкусно готовят в топовых ресторанах Тель-Авива ( не кошерных конечно)). Ну да ладно, хотел спросить - куда исчез главный турецкий шоумен ? Есть подозрение, что зарегистрировался под неким новым ником "ОРЕНДОДАВЕЦ" на львовской ветке и выдаёт там перлы те ещё ( типа побывал в 147 странах, скупил пол Львова под аренду, читает лекции по истории в собственной интерпретации и прочее)). А теперь пока модераторы спят, можно выложить новости по Турции. Итак докладываю : Турция сегодня 40 800 новых кейсов. Англия включила только 4 страны в том числе Израиль в зелёный список разрешённых для посещения своих туристов, а Турция увы будет для САМЫХ БОГАТЫХ ИНВЕСТОРОВ НЕДОСТУПНА. 13 российских городов закрыли авиасообщение с Турцией В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ СИТУАЦИИ ПО КОРОНОВИРУСУ. РАНЕЕ В ТУРЦИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ КОМЕНДАНТСКИЕ ЧАСЫ, А В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА НА РАМАДАН ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ЕЩЁ ЖЁСТЧЕ.