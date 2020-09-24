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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 бер, 2021 13:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Анталия в красной зоне.Рост короны,комендантский час
Додано: Сер 31 бер, 2021 15:04
Додано: Чет 01 кві, 2021 10:14
Вы знаете , иногда очень полезно дать организму отдохнуть, на 2 недели, он Вас обязательно отблагодарит, если сесть на голодание, для начало кто не пробовал достаточно 3-4 дня, потом через годик можно 7 дней, и позже 15 дней....ну максимум говорят можно 40 дней, если конечно вес превышает норму на 15 кг.
Для человека ростом 180см, норма где-то 65-78кг.
Так что если у кого жировые запасы, то можно и попоститься перед Пасхой, да еще и для бюджета хорошо, ну и уверен, здоровье у вас улучшиться!
Я наоборот сожелением смотрю на тех кто жрет без остановки, потом от этого не понимают, могут возникнуть разные болезни. Но каждый человек конечно сам устраивает жизнь как ему хочется.
Додано: Чет 01 кві, 2021 11:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Київ, +19С
Літо іде.
Анталія, +14С
Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. На зміну вранішньому дощу із грозами, прийде дощ, який до вечора почне стихати.
з.і.
рокета навіть попереднього піку в 8.50 не долетіла, наразі USDTRY 8.15750
Додано: Чет 01 кві, 2021 21:30
врятують ЗІГРІВАЮЧ1 ПОЯСи з натуральної шерсті чи вовни
Додано: П'ят 02 кві, 2021 02:28
Вернулся только что после встречи с одной очаровательной губастой украинской девушкой. Эх...Настроение просто прекрасное после сытного ужина и отменного сервиса ( перечислять что заказывали и сколько заплатили не буду, дабы не дразнить любителей дешёвых йогуртов). Одно скажу, что чертовски вкусно готовят в топовых ресторанах Тель-Авива ( не кошерных конечно)). Ну да ладно, хотел спросить - куда исчез главный турецкий шоумен ? Есть подозрение, что зарегистрировался под неким новым ником "ОРЕНДОДАВЕЦ" на львовской ветке и выдаёт там перлы те ещё ( типа побывал в 147 странах, скупил пол Львова под аренду, читает лекции по истории в собственной интерпретации и прочее)). А теперь пока модераторы спят, можно выложить новости по Турции. Итак докладываю : Турция сегодня 40 800 новых кейсов. Англия включила только 4 страны в том числе Израиль в зелёный список разрешённых для посещения своих туристов, а Турция увы будет для САМЫХ БОГАТЫХ ИНВЕСТОРОВ НЕДОСТУПНА. 13 российских городов закрыли авиасообщение с Турцией В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ СИТУАЦИИ ПО КОРОНОВИРУСУ. РАНЕЕ В ТУРЦИИ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ КОМЕНДАНТСКИЕ ЧАСЫ, А В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА НА РАМАДАН ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ЕЩЁ ЖЁСТЧЕ.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ограничения,неудобства.
Жизнь-боль после 13.04
Турция: СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС ЕХАТЬ и покупать недвижимость для себя а не в аренду?
Кто послушал Акурка,крепитесь,изучайте его законы.На пляж с доками в кульке
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