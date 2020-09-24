Додано: Чет 01 кві, 2021 10:14

RTC12 написав: akurt написав: Ну я не могу сказать, какая у меня «личная инфляция», но то что я покупаю бензин по 0,85$ литр, а клубнику - по 1,15$ кг так это точно.

Кроме того, я выкладывал точные цифры по коммунальным: за год март 2020-март 2021 нет не только увеличения, но даже уменьшение. Цена вопроса на прожитие: 30$ в месяц.

Обычный работающий человек и не заметит таких расходов. Повторю: обычный работающий.

Но теоретики, оторванные от жизни, тут смешат всех реально. Ну я не могу сказать, какая у меня «личная инфляция», но то что я покупаю бензин по 0,85$ литр, а клубнику - по 1,15$ кг так это точно.Кроме того, я выкладывал точные цифры по коммунальным: за год март 2020-март 2021 нет не только увеличения, но даже уменьшение. Цена вопроса на прожитие: 30$ в месяц.Обычный работающий человек и не заметит таких расходов. Повторю: обычный работающий.Но теоретики, оторванные от жизни, тут смешат всех реально.



Акурт, вы что, на пустыре живете, и питаетесь только тем,

что бесплатно послал Всевышний?

Если сильно захотеть, то можно прожить и на 20 баксов.

Я вам сочувствую.....



Ключевая ставка недельного аукционного РЕПО будет и впредь использоваться в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики, сказал глава регулятора.

По его словам, в текущий период высокий уровень инфляции и инфляционные ожидания требуют жесткой денежно-кредитной политики.

https://www.aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D ... B8/2192779



Это означает что ставка ЦБ Турции будет и дальше на уровне 19%,

а в ком.банках выше 20%.

При таких ставках мало кто будет брать ипотеку,

и спрос на турецкую недвигу, которой уже настроили очень много,

будет по прежнему стагнировать.... Акурт, вы что, на пустыре живете, и питаетесь только тем,что бесплатно послал Всевышний?Если сильно захотеть, то можно прожить и на 20 баксов.Я вам сочувствую.....Это означает что ставка ЦБ Турции будет и дальше на уровне 19%,а в ком.банках выше 20%.При таких ставках мало кто будет брать ипотеку,и спрос на турецкую недвигу, которой уже настроили очень много,будет по прежнему стагнировать....

Вы знаете , иногда очень полезно дать организму отдохнуть, на 2 недели, он Вас обязательно отблагодарит, если сесть на голодание, для начало кто не пробовал достаточно 3-4 дня, потом через годик можно 7 дней, и позже 15 дней....ну максимум говорят можно 40 дней, если конечно вес превышает норму на 15 кг.Для человека ростом 180см, норма где-то 65-78кг.Так что если у кого жировые запасы, то можно и попоститься перед Пасхой, да еще и для бюджета хорошо, ну и уверен, здоровье у вас улучшиться!Я наоборот сожелением смотрю на тех кто жрет без остановки, потом от этого не понимают, могут возникнуть разные болезни. Но каждый человек конечно сам устраивает жизнь как ему хочется.