Додано: Суб 03 кві, 2021 22:32

Черная Пасха: Европа вводит карантины и ограничения, вакцинация буксует Европа вводит карантины и ограничения, вакцинация буксует.Количество инфицированных коронавирусом продолжает расти, а вакцинация продвигается черепашьими шагами. Во многих государствах Европы вводятся очередные карантины и новые ограничения.В частности, карантин вводится в Италии, а папа римский будет читать праздничную проповедь в Ватикане перед пустой площадью. Во Франции - новые ограчения, в том числе, школьники переходят на дистанционную учебу. А Великобритания сообщает о проблемах с вакцинацией препаратом AstraZeneca из-за умерших от образования тромбов, а также образования тромбов у людей, получивших вакцину в этой стране.Турция почти 45 000 новых кейсов. Откуда ждать богатых инвесторов,покупателей квартир или хотя бы просто массовых туристов там не понятно...С Украины знакомые говорят в Египет летят, а вот в Турцию боятся. Молния!!! Новый выпуск нашего постоянного корреспондента в Турции забивает последний гвоздь в крышку гроба инвесторов в турецкую недвижимость.ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ РОЛИКА: НОВЫЕ ДОМА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ СДАЧИ СТАНОВЯТСЯ ОБШАРПАННЫМИ И НЕУХОЖЕННЫМИ ИЗ-ЗА ХАЛАТНОГО И НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ СЛУЖБ. ПОТЕКИ И ГРИБКИ НА СТЕНАХ, ОТЛЕТЕВШАЯ ПЛИТКА, НЕРАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ТИПА ДЖАКУЗИ, САУН, БАССЕЙНОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ - ЭТО ВСЕ СПЛОШЬ И РЯДОМ ВО МНОГИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЭКТАХ. А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ПРОБЛЕМА С ПОСЛЕДУЕЩЕЙ ПРОДАЖЕЙ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ХОТЯ БЫ ПО ТОЙ ЦЕНЕ, ЧТО ОНА БЫЛА КУПЛЕНА!