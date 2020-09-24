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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 кві, 2021 23:23
roberto dark написав:
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ РОЛИКА: НОВЫЕ ДОМА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ СДАЧИ СТАНОВЯТСЯ ОБШАРПАННЫМИ И НЕУХОЖЕННЫМИ ИЗ-ЗА ХАЛАТНОГО И НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ СЛУЖБ. ПОТЕКИ И ГРИБКИ НА СТЕНАХ, ОТЛЕТЕВШАЯ ПЛИТКА, НЕРАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ТИПА ДЖАКУЗИ, САУН, БАССЕЙНОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ - ЭТО ВСЕ СПЛОШЬ И РЯДОМ ВО МНОГИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЭКТАХ. А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ПРОБЛЕМА С ПОСЛЕДУЕЩЕЙ ПРОДАЖЕЙ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ХОТЯ БЫ ПО ТОЙ ЦЕНЕ, ЧТО ОНА БЫЛА КУПЛЕНА!
и каменты под ним из жизни реальных жильцов:
-безобразное и необоснованно дорогое обслуживание комплексов управляющими компаниями
-собственники..платят за кап.ремонт..и содержание жилья...но ничего не делают
-Надо просто приехать и арендовать потому что вкладывать деньги в квартиру в Турции не только не выгодно, но и рискованно. Последнее вообще для ветки МАТ! И ШАХ!
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Додано: Нед 04 кві, 2021 09:42
Raymond написав:flyman
на Україну насуваються снігопади!
перше апреля, нікому не верю!
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:01
З приємністю спостерігаю, як активними експертами в зарубіжній нерухомості стали люди, які або ніколи не були за кордоном, або ніколи не були в Туреччині.
Дезінформація, некомпетентність, пошук негативу і чорні прогнози ворожок і пророків, які - ГОЛОВНЕ!!! - не змогли напророкувати для себе, коханих, вийшли на новий цікавий (мабуть) для форумчан рівень.
Як Ви всі розумієте - диявол ховається в невдалих вкладеннях у нерухомість.
Не буду їм заважати - нехай химерують - сліпий поводир в наш важкий час - найпотрібніше форумчанам - і тому не оприлюднюю цифрові та практичні висновки/огляди/новини/практичний досвід "наших людей" за останні дні в царині нерухомості.
Не буду заважати сліпим поводирям, ворожкам та пророкам.
Собі нічого не змогли зробити путнього/цікавого/корисного - і вам допоможуть.
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