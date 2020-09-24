Додано: Нед 04 кві, 2021 17:01

З приємністю спостерігаю, як активними експертами в зарубіжній нерухомості стали люди, які або ніколи не були за кордоном, або ніколи не були в Туреччині.

Дезінформація, некомпетентність, пошук негативу і чорні прогнози ворожок і пророків, які - ГОЛОВНЕ!!! - не змогли напророкувати для себе, коханих, вийшли на новий цікавий (мабуть) для форумчан рівень.

Як Ви всі розумієте - диявол ховається в невдалих вкладеннях у нерухомість.



Не буду їм заважати - нехай химерують - сліпий поводир в наш важкий час - найпотрібніше форумчанам - і тому не оприлюднюю цифрові та практичні висновки/огляди/новини/практичний досвід "наших людей" за останні дні в царині нерухомості.



Не буду заважати сліпим поводирям, ворожкам та пророкам.

Собі нічого не змогли зробити путнього/цікавого/корисного - і вам допоможуть.