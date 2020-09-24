Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ РОЛИКА: НОВЫЕ ДОМА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ СДАЧИ СТАНОВЯТСЯ ОБШАРПАННЫМИ И НЕУХОЖЕННЫМИ ИЗ-ЗА ХАЛАТНОГО И НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ СЛУЖБ. ПОТЕКИ И ГРИБКИ НА СТЕНАХ, ОТЛЕТЕВШАЯ ПЛИТКА, НЕРАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ТИПА ДЖАКУЗИ, САУН, БАССЕЙНОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ - ЭТО ВСЕ СПЛОШЬ И РЯДОМ ВО МНОГИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЭКТАХ. А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ПРОБЛЕМА С ПОСЛЕДУЕЩЕЙ ПРОДАЖЕЙ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ХОТЯ БЫ ПО ТОЙ ЦЕНЕ, ЧТО ОНА БЫЛА КУПЛЕНА!
и каменты под ним из жизни реальных жильцов: -безобразное и необоснованно дорогое обслуживание комплексов управляющими компаниями -собственники..платят за кап.ремонт..и содержание жилья...но ничего не делают -Надо просто приехать и арендовать потому что вкладывать деньги в квартиру в Турции не только не выгодно, но и рискованно. Последнее вообще для ветки МАТ! И ШАХ!
7-11 апреля 2021 в м. Анталия, Турция 🇹🇷 с участием сборной Украины по стрельбе из лука среди которых представители Львовской области: Георгий Иваницкий, Марченко Вероника,Сергей Макаревич,Нип Соломия,Гавелко Юрий начнется борьба за награды 🏆 Гран-при Европы среди взрослых спортсменов. В конкурсе примут участие представители 32 стран. 💙💛 Ура украинским спортсменам, желаем успехов и побед. И традиционно о погоде: сегодня было солнечно,ночью +12 в тени. Свежевыжатего березового сока нет
roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...
Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.
1z_dnepr написав:roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...
Надеюсь вы не один из тех немногих "акуртовских адвокатов" здесь, которые готовы искать любой незначительный повод, что бы его хоть как-то оправдать? Жанна просто показывает и описывает Турцию с РАЗНЫХ СТОРОН ( ведь она ходит и снимает не только пустыри,помойки и негатив, но и пляжи, цветы, красивые виды и дома), А НЕ как автор ветки, подающий информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЗИТИВНОЙ стороны, и напрочь отметая любые аргументы своими манипуляциями и троллингом оппонентов. Так скажите кто из них более адекватен и кого прислушаться?