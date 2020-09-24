RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  roberto dark написав:ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ РОЛИКА: НОВЫЕ ДОМА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ СДАЧИ СТАНОВЯТСЯ ОБШАРПАННЫМИ И НЕУХОЖЕННЫМИ ИЗ-ЗА ХАЛАТНОГО И НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ СЛУЖБ. ПОТЕКИ И ГРИБКИ НА СТЕНАХ, ОТЛЕТЕВШАЯ ПЛИТКА, НЕРАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ТИПА ДЖАКУЗИ, САУН, БАССЕЙНОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ - ЭТО ВСЕ СПЛОШЬ И РЯДОМ ВО МНОГИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЭКТАХ. А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ПРОБЛЕМА С ПОСЛЕДУЕЩЕЙ ПРОДАЖЕЙ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ХОТЯ БЫ ПО ТОЙ ЦЕНЕ, ЧТО ОНА БЫЛА КУПЛЕНА!

и каменты под ним из жизни реальных жильцов:
-безобразное и необоснованно дорогое обслуживание комплексов управляющими компаниями
-собственники..платят за кап.ремонт..и содержание жилья...но ничего не делают
-Надо просто приехать и арендовать потому что вкладывать деньги в квартиру в Турции не только не выгодно, но и рискованно. Последнее вообще для ветки МАТ! И ШАХ!
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 03.12.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:42

  Raymond написав:flyman
на Україну насуваються снігопади!

перше апреля, нікому не верю!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24051
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1851 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

7-11 апреля 2021 в м. Анталия, Турция 🇹🇷 с участием сборной Украины по стрельбе из лука среди которых представители Львовской области: Георгий Иваницкий, Марченко Вероника,Сергей Макаревич,Нип Соломия,Гавелко Юрий
начнется борьба за награды
🏆 Гран-при Европы среди взрослых спортсменов.
В конкурсе примут участие представители 32 стран.
💙💛 Ура украинским спортсменам, желаем успехов и побед.
И традиционно о погоде: сегодня было солнечно,ночью +12 в тени. Свежевыжатего березового сока нет :cry:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 03.12.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:58

roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...
1z_dnepr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 25.02.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:40

Ви ще збираєтеся в Туреччину?

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3118813-vid-uskladnen-covid19-pomer-vidomij-ukrainskij-bloger.html

Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку.

Как это было?
Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24051
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1851 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:08

  1z_dnepr написав:roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...

Надеюсь вы не один из тех немногих "акуртовских адвокатов" здесь, которые готовы искать любой незначительный повод, что бы его хоть как-то оправдать? Жанна просто показывает и описывает Турцию с РАЗНЫХ СТОРОН ( ведь она ходит и снимает не только пустыри,помойки и негатив, но и пляжи, цветы, красивые виды и дома), А НЕ как автор ветки, подающий информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЗИТИВНОЙ стороны, и напрочь отметая любые аргументы своими манипуляциями и троллингом оппонентов. Так скажите кто из них более адекватен и кого прислушаться?
roberto dark
 
Повідомлень: 99
З нами з: 04.06.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  roberto dark написав:Так скажите кто из них более адекватен и кого прислушаться?
Зачем Вы так? Акурт всегда тут на ветке дает точную информацию про (видалено)©
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 03.12.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Конечно ТОЧНУЮ " І НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ"!!!
roberto dark
 
Повідомлень: 99
З нами з: 04.06.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1015101610171018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jokk і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 676, 677, 678
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6779 836153
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 17:15
roberto dark
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 165, 166, 167
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1669 234275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 08:08
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 24332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.