Додано: Сер 07 кві, 2021 01:14

придумані/фантастичні/нереальні/нездійсненні

Невеличке свято: рівно 3 (три) роки існування цієї гілки.переглядів гілки.Цікаві факти:- гілка заснована 6 квітня 2018 року о 20-50.- наступного дня - 7 квітня 2018 року - я хотів її видалити (технічно це було ще можливим), але мене випередив один з форумчан, який написав/написала, що не варто видаляти -Після цього технічно я вже не зміг її видалити - хоча хотів - міг тільки відредагувати.- я не знав тоді, що це - знаменитий/знаменита. У подальшому людина із ніком Tribeka був/була заблокований навічно "за образи на адреси інших учасників форуму".- людині з нікомі в самому поганому сні не могла наснитися та кількість образ, брехні та інсинуацій, яка дістанеться топік-стартеру- тільки на цій гілці можна було прочитати економіко-фінансові та юридичні факти про власний досвід купівлі нерухомості за кордоном: цифри реальні, факти реальні, огляд реальний, поради реальні, а не, рекомендації, поточна ситуація і прогноз.- тепер я можу більше нічого не писати: а) ніякої бізнесової мети не було і немає; б) була ідея просто поділитися з форумчанами досвідом; в) вихована когорта справжніх фахівців своєї справи, мрійників, які або ніколи не були за кордоном, або ніколи нічого не купували і нажаль/нащастя вже не куплять, але пишуть та пишуть, не відриваючи пільців від кнопок клавіатури.Три роки.переглядів гілки.10 179 повідомлень - реально більше: за моєю оцінкою за три роки модераторами було видалено більше 7 000 повідомлень: моїх та не моїх. Гадаю, що на форумі не було гілки, де модераторам приходилося працювати так багато та так наполегливо.Модератори не дадуть збрехати: я особисто 2 (два) рази пропонував або закрити обговорення, або повністю видалити всю гілку.Пропоную знову видалити всю гілку без всяких залишків: мені ці знання та досвід не потрібні - вони в мене і так є. Форумчанам теж не потрібно: живуть порадами фахівців нездійснених нереальних мрій. Тим більше, що - слава Богу! - головного ворога свого життя вже знайшли. Навіть приємно.