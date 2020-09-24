Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ РОЛИКА: НОВЫЕ ДОМА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ СДАЧИ СТАНОВЯТСЯ ОБШАРПАННЫМИ И НЕУХОЖЕННЫМИ ИЗ-ЗА ХАЛАТНОГО И НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ СЛУЖБ. ПОТЕКИ И ГРИБКИ НА СТЕНАХ, ОТЛЕТЕВШАЯ ПЛИТКА, НЕРАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ТИПА ДЖАКУЗИ, САУН, БАССЕЙНОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ - ЭТО ВСЕ СПЛОШЬ И РЯДОМ ВО МНОГИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЭКТАХ. А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ПРОБЛЕМА С ПОСЛЕДУЕЩЕЙ ПРОДАЖЕЙ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ХОТЯ БЫ ПО ТОЙ ЦЕНЕ, ЧТО ОНА БЫЛА КУПЛЕНА!
и каменты под ним из жизни реальных жильцов: -безобразное и необоснованно дорогое обслуживание комплексов управляющими компаниями -собственники..платят за кап.ремонт..и содержание жилья...но ничего не делают -Надо просто приехать и арендовать потому что вкладывать деньги в квартиру в Турции не только не выгодно, но и рискованно. Последнее вообще для ветки МАТ! И ШАХ!
7-11 апреля 2021 в м. Анталия, Турция 🇹🇷 с участием сборной Украины по стрельбе из лука среди которых представители Львовской области: Георгий Иваницкий, Марченко Вероника,Сергей Макаревич,Нип Соломия,Гавелко Юрий начнется борьба за награды 🏆 Гран-при Европы среди взрослых спортсменов. В конкурсе примут участие представители 32 стран. 💙💛 Ура украинским спортсменам, желаем успехов и побед. И традиционно о погоде: сегодня было солнечно,ночью +12 в тени. Свежевыжатего березового сока нет
roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...
Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.
1z_dnepr написав:roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...
Надеюсь вы не один из тех немногих "акуртовских адвокатов" здесь, которые готовы искать любой незначительный повод, что бы его хоть как-то оправдать? Жанна просто показывает и описывает Турцию с РАЗНЫХ СТОРОН ( ведь она ходит и снимает не только пустыри,помойки и негатив, но и пляжи, цветы, красивые виды и дома), А НЕ как автор ветки, подающий информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЗИТИВНОЙ стороны, и напрочь отметая любые аргументы своими манипуляциями и троллингом оппонентов. Так скажите кто из них более адекватен и кого прислушаться?
Цікава статистика: - рівно 3 (три) роки існування цієї гілки. - 1 340 630 переглядів гілки. - наступного дня після створення - 7 квітня 2018 року - я хотів її видалити (технічно це було ще можливим), але мене випередив один з форумчан, який написав/написала, що не варто видаляти - ТЕМА ЦІКАВА. Технічно стало неможливим видалення. - я не знав тоді, що це Tribeka. У подальшому людина із ніком "Tribeka" був/була заблокований навічно - якщо не помиляюся "за образи на адреси інших учасників форуму". - людині з ніком Tribeka і в самому поганому сні не могла наснитися та кількість навішування ярликів та інсинуацій, яка дістанеться топік-стартеру невідомо за що. - на цій гілці можна було прочитати економіко-фінансові та юридичні факти про власний - а не з "відосиків" - досвід купівлі та утримування нерухомості за кордоном: цифри реальні, факти реальні, огляд реальний, поради реальні, власні рекомендації "з перших рук", поточна ситуація і прогноз. - 10 179 повідомлень - реально більше: за моєю оцінкою, за три роки модераторами було видалено близько 5 000 повідомлень: моїх та не моїх.
P.S. Я особисто 2 (два) рази пропонував модераторам або закрити обговорення, або повністю видалити всю гілку. Знову пропоную видалити всю гілку повністю без всяких залишків: мені ці знання та досвід вивчати НЕ потрібно - вони в мене і так є. Форумчанам теж НЕ потрібні: краще жити порадами відірваних від життя фахівців нездійснених нереальних фінансово та юридично мрій, які або ніколи не були за кордоном, або ніколи вже не будуть, або ніколи не були саме в Туреччині - єдиним на сьогодні безпроблемним та реальним місцем для "запасного аеродрому" для себе та для своєї родини з реально існуючим авіамостом практично з усіх міст України за реальні копійки - зараз авіаквитки по 35 - 43 євро в обидва боки.
Просьба к модераторам не воспринимать мой пост за флуд, или хотя бы не стирать, до выяснения подробностей. Заранее благодарен. Господа присяжные заседатели - встать суд идёт...Слушается дело подсудимого Акурта...Итак...На "ЯВКЕ С ПОВИННОЙ" в последнем его посту, было много чего сказано в своё оправдание, включая просьбу о "ПОМИЛОВАНИИ" ( удалении навсегда этой ветки), дабы отвлечь форумчан от самой сути им содеянных "преступлений", а также в попытке выдавить слезу и сочувствие даже у самых отчаянных его оппонентов. Но не будем расслабляться и жалеть того, кто нас самих при случае не пожалеет. И нам ведь прекрасно известно с кем мы имеем дело и сколько у него "тузов в рукавах".)) А теперь по сути дела. Я начал читать эту ветку с самого начала её существования. И уже с первых постов автора заметил МЕРЗКИЕ шуточки про "успешную" Украину к 2098 году и прочий сарказм в том же духе. А уже к ТРЕТЬЕЙ странице своей ветки ( вдумайтесь!!!) Акурт умудрился обзавестись непримиримыми врагами среди форумчан и БЕЗ ВСЯКИХ САНТИМЕНТОВ оскорблял их в своих постах - ЗБОЧЕНЦЯМИ ТА НЕВДАХАМИ І Т .Д !!! . Возможно всему виной этих словесных баталий был его НЕИМОВЕРНЫЙ ТРОЛЛИНГ над ними, смешанный впридачу с бахвальством, хвастовством, и прочей дичью про свою роскошную жизнь в Анталии. Поскольку во многих постах было упоминание о алкоголе, виски, бургундском и тд. Я сделал вывод , что некто, живущий на пенсии в Турции, просто бухает и со скуки прикалывается над форумчанами , перестал читать его "простыни" с картинками с интернета. Спустя какое-то время моя близкая знакомая захотела купить в Анталии квартиру и я даже ради этого зарегистрировался на форуме, что бы узнать у него цену на один из проэктов. За этим случайно наткнулся на ветке на очень странный пост, ЯКОБЫ ОТ ГРУППЫ АЙТИШНИКОВ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИЛИ С ЕГО УЧЕТКИ, что никакого реального Акурта НЕ СУЩЕСТВУЕТ, а писали они исключительно ради развлечения и приносили извинения за троллинг и т.д !!! Кто-нибудь из форумчан может обьяснить, ЧТО ЭТО БЫЛО ВООБЩЕ ? Здесь ведь ещё остались такие как Долярчик и другие, кто следил за веткой изначально и могут вспомнить об этом факте ?