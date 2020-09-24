Додано: Сер 07 кві, 2021 01:14

Цікава статистика:- рівно 3 (три) роки існування цієї гілки.переглядів гілки.- наступного дня після створення - 7 квітня 2018 року - я хотів її видалити (технічно це було ще можливим), але мене випередив один з форумчан, який написав/написала, що не варто видаляти -Технічно стало неможливим видалення.- я не знав тоді, що це. У подальшому людина із ніком "Tribeka" був/була заблокований навічно - якщо не помиляюся "за образи на адреси інших учасників форуму".- людині з нікомі в самому поганому сні не могла наснитися та кількість навішування ярликів та інсинуацій, яка дістанеться топік-стартеру- на цій гілці можна було прочитати економіко-фінансові та юридичні факти про власний - а не з "відосиків" - досвід купівлі та утримування нерухомості за кордоном: цифри реальні, факти реальні, огляд реальний, поради реальні, власні рекомендації "з перших рук", поточна ситуація і прогноз.- 10 179 повідомлень - реально більше: за моєю оцінкою, за три роки модераторами було видалено близько 5 000 повідомлень: моїх та не моїх.Я особисто 2 (два) рази пропонував модераторам або закрити обговорення, або повністю видалити всю гілку.мені ці знання та досвід вивчати НЕ потрібно - вони в мене і так є. Форумчанам теж НЕ потрібні: краще жити порадами відірваних від життя фахівців нездійснених нереальних фінансово та юридично мрій, які або ніколи не були за кордоном, або ніколи вже не будуть, або ніколи не були саме в Туреччині - єдиним на сьогодні безпроблемним та реальним місцем для "запасного аеродрому" для себе та для своєї родини з реально існуючим авіамостом практично з усіх міст України за реальні копійки - зараз авіаквитки по 35 - 43 євро в обидва боки.