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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:57

  cohan написав:
  flyman написав:отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.[/i]

это инфаркт
мужика жаль

Он жил в двух тысячелетия и двух столетиях
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Турция вышла на первое место в Европе по числу случаев COVID-19 в сутки и на второе место в мире после Индии. Отмечается, что это самый высокий темп распространения заболевания с начала пандемии. Суточный прирост количества новых случаев увеличился вдвое за немногим более двух недель. Количество новых заболевших приблизилось к 55 000 за сутки. И немного позитива в новом ролике Жанны https://www.youtube.com/watch?v=geZHuzN1TPY P.S. Как сейчас помню с начала пандемии как некто хвастался - вот мол посмотрите, что в мире творится, а у НАС в Турции всего 5 человек новых заболевших в день.
roberto dark
 
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