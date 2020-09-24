Он жил в двух тысячелетия и двух столетиях
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:57
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Турция вышла на первое место в Европе по числу случаев COVID-19 в сутки и на второе место в мире после Индии. Отмечается, что это самый высокий темп распространения заболевания с начала пандемии. Суточный прирост количества новых случаев увеличился вдвое за немногим более двух недель. Количество новых заболевших приблизилось к 55 000 за сутки. И немного позитива в новом ролике Жанны
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