RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

roberto dark
и каменты под ним из жизни реальных жильцов:
-безобразное и необоснованно дорогое обслуживание комплексов управляющими компаниями
-собственники..платят за кап.ремонт..и содержание жилья...но ничего не делают
-Надо просто приехать и арендовать потому что вкладывать деньги в квартиру в Турции не только не выгодно, но и рискованно. Последнее вообще для ветки МАТ! И ШАХ!
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5714
З нами з: 03.12.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:42

  Raymond написав:flyman
на Україну насуваються снігопади!

перше апреля, нікому не верю!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24061
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

7-11 апреля 2021 в м. Анталия, Турция 🇹🇷 с участием сборной Украины по стрельбе из лука среди которых представители Львовской области: Георгий Иваницкий, Марченко Вероника,Сергей Макаревич,Нип Соломия,Гавелко Юрий
начнется борьба за награды
🏆 Гран-при Европы среди взрослых спортсменов.
В конкурсе примут участие представители 32 стран.
💙💛 Ура украинским спортсменам, желаем успехов и побед.
И традиционно о погоде: сегодня было солнечно,ночью +12 в тени. Свежевыжатего березового сока нет :cry:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5714
З нами з: 03.12.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:58

roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...
1z_dnepr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 25.02.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:40

Ви ще збираєтеся в Туреччину?

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3118813-vid-uskladnen-covid19-pomer-vidomij-ukrainskij-bloger.html

Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку.

Как это было?
Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24061
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:08

  1z_dnepr написав:roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...

Надеюсь вы не один из тех немногих "акуртовских адвокатов" здесь, которые готовы искать любой незначительный повод, что бы его хоть как-то оправдать? Жанна просто показывает и описывает Турцию с РАЗНЫХ СТОРОН ( ведь она ходит и снимает не только пустыри,помойки и негатив, но и пляжи, цветы, красивые виды и дома), А НЕ как автор ветки, подающий информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЗИТИВНОЙ стороны, и напрочь отметая любые аргументы своими манипуляциями и троллингом оппонентов. Так скажите кто из них более адекватен и кого прислушаться?
roberto dark
 
Повідомлень: 100
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:31

  roberto dark написав:А НЕ как автор ветки, подающий информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЗИТИВНОЙ стороны, и напрочь отметая любые аргументы своими манипуляциями и троллингом оппонентов.

Шикарная фраза! Пять баллов!
Thanks!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Турция вышла на первое место в Европе по числу случаев COVID-19 в сутки и на второе место в мире после Индии. Отмечается, что это самый высокий темп распространения заболевания с начала пандемии. Суточный прирост количества новых случаев увеличился вдвое за немногим более двух недель. Количество новых заболевших приблизилось к 55 000 за сутки. И немного позитива в новом ролике Жанны https://www.youtube.com/watch?v=geZHuzN1TPY P.S. Как сейчас помню с начала пандемии как некто хвастался - вот мол посмотрите, что в мире творится, а у НАС в Турции всего 5 человек новых заболевших в день.
roberto dark
 
Повідомлень: 100
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:04

  akurt написав:
  roberto dark написав:А НЕ как автор ветки, подающий информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЗИТИВНОЙ стороны, и напрочь отметая любые аргументы своими манипуляциями и троллингом оппонентов.

Шикарная фраза! Пять баллов!
Thanks!

тоже понра.Плюсанул
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5714
З нами з: 03.12.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1015101610171018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 677, 678, 679
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6789 837874
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 22:14
Львівський БатяР
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 166, 167, 168
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1670 234856
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 21:09
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 24381
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.