Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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roberto dark и каменты под ним из жизни реальных жильцов: -безобразное и необоснованно дорогое обслуживание комплексов управляющими компаниями -собственники..платят за кап.ремонт..и содержание жилья...но ничего не делают -Надо просто приехать и арендовать потому что вкладывать деньги в квартиру в Турции не только не выгодно, но и рискованно. Последнее вообще для ветки МАТ! И ШАХ!
7-11 апреля 2021 в м. Анталия, Турция 🇹🇷 с участием сборной Украины по стрельбе из лука среди которых представители Львовской области: Георгий Иваницкий, Марченко Вероника,Сергей Макаревич,Нип Соломия,Гавелко Юрий начнется борьба за награды 🏆 Гран-при Европы среди взрослых спортсменов. В конкурсе примут участие представители 32 стран. 💙💛 Ура украинским спортсменам, желаем успехов и побед. И традиционно о погоде: сегодня было солнечно,ночью +12 в тени. Свежевыжатего березового сока нет
roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...
Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.
1z_dnepr написав:roberto dark был я подписан на эту Жанну. Она из тех, кто всем не доволен. У нее "все хреново, все пропало". Если так плохо в турции, чего она ехала туда жить? Потому что ей на Родине было невыносимо. И родственников она своих не переваривает...
Надеюсь вы не один из тех немногих "акуртовских адвокатов" здесь, которые готовы искать любой незначительный повод, что бы его хоть как-то оправдать? Жанна просто показывает и описывает Турцию с РАЗНЫХ СТОРОН ( ведь она ходит и снимает не только пустыри,помойки и негатив, но и пляжи, цветы, красивые виды и дома), А НЕ как автор ветки, подающий информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЗИТИВНОЙ стороны, и напрочь отметая любые аргументы своими манипуляциями и троллингом оппонентов. Так скажите кто из них более адекватен и кого прислушаться?
Турция вышла на первое место в Европе по числу случаев COVID-19 в сутки и на второе место в мире после Индии. Отмечается, что это самый высокий темп распространения заболевания с начала пандемии. Суточный прирост количества новых случаев увеличился вдвое за немногим более двух недель. Количество новых заболевших приблизилось к 55 000 за сутки. И немного позитива в новом ролике Жанны https://www.youtube.com/watch?v=geZHuzN1TPY P.S. Как сейчас помню с начала пандемии как некто хвастался - вот мол посмотрите, что в мире творится, а у НАС в Турции всего 5 человек новых заболевших в день.
ОПЫТ СНЯТИЯ в аренду "НАШИМ ЧЕЛОВЕКОМ" КВАРТИРЫ "2+1" В АНТАЛИИ
- потрачено 4 дня на поиски и оформление квартиры "2+1" в аренду. - аренда на 1 год с целью проживания семьи с детьми и оформлением ВНЖ. - сам поиск квартиры занял 1 полный день с привлечением рекомендованного топик-стартером водителя-переводчика (с оплатой за услуги). - 3 дня потрачено на оформление юридических и хозяйственных вопросов: Договор аренды (владелец квартиры - гражданин ЕС, потребовалась связь с владельцем, который находится в одной из стран ЕС и получением Доверенности), нотариальное заверение Договора аренды (требование Миграционной службы), оформление лицевых счетов на имя арендатора на воду, газ, электричество, генеральную уборку квартиры, замену замков и открытие счетов в банке (название удалено). Замечу, что последнее оказалось самым трудным, но вопрос решили неожиданно хорошо благодаря рекомендованному топик-стартером водителю/переводчику. Важно: в (удалено)bankв частной беседе сказали, что существует договоренность между банками об отказе в открытии счетов иностранцам. Информация справочная: я знаю, что другой "наш человек" открыл в апреле счет в банке (удалено). - квартира с приличной мебелью и бытовым оборудованием, хороший этаж в хорошем месте ("вторая линия" бульвара с хорошим городским транспортом). Квартира "2+1" в приличном состоянии почти стандартной планировки. На улице: детский парк прямо напротив дома, супермаркет MIGROS, через дорогу - рынок, на расстоянии примерно в 300 м - баскетбольные площадки (бесплатно), теннисные корты (бесплатно), беговые дорожки (бесплатно), горная река, стадион (в эти дни на нем тренируется сборная Украины по стрельбе из лука - лично встречались прямо на стадионе), до моря примерно 1200-1500 м. - аренда квартиры в месяц 3000 лир (на сегодня 368 долларов), услуги турецкого риелтора в размере одной месячной арендной платы, услуги водителя/переводчика обошлись в 1000 лир (4 дня работы и помощи с 9-00 до 17-00 по цене проката авто на 1 сутки - по 250 лир), депозит владельцу квартиры в размере одной месячной платы. Премия топик-стартеру за предварительные и последовавшие ежедневные консультации в он-лайн режиме (не принимал никакого физического участия ни на каком этапе) - 1 бутылка виски из Duty free. Общие выводы по аренде: а) попадались квартиры и лучше, и хуже взятой в аренду. Окончательное решение принято по комплексу факторов. б) выбор не очень большой. Констатирован дефицит на рынке недвижимости жилья в аренду. Констатирован рост цен на аренду примерно в 1,5 раза по сравнению с 2019/2020 годом.
P.S. В Анталии в среду термометр в авто фиксировал +23, солнечно, хотелось уже включать кондиционер в авто. Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +17,2.