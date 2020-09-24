Додано: Чет 08 кві, 2021 05:25

ОПЫТ СНЯТИЯ в аренду "НАШИМ ЧЕЛОВЕКОМ" КВАРТИРЫ "2+1" В АНТАЛИИ



- потрачено 4 дня на поиски и оформление квартиры "2+1" в аренду.

- аренда на 1 год с целью проживания семьи с детьми и оформлением ВНЖ.

- сам поиск квартиры занял 1 полный день с привлечением рекомендованного топик-стартером водителя-переводчика (с оплатой за услуги).

- 3 дня потрачено на оформление юридических и хозяйственных вопросов: Договор аренды (владелец квартиры - гражданин ЕС, потребовалась связь с владельцем, который находится в одной из стран ЕС и получением Доверенности), нотариальное заверение Договора аренды (требование Миграционной службы), оформление лицевых счетов на имя арендатора на воду, газ, электричество, генеральную уборку квартиры, замену замков и открытие счетов в банке (название удалено). Замечу, что последнее оказалось самым трудным, но вопрос решили неожиданно хорошо благодаря рекомендованному топик-стартером водителю/переводчику. Важно: в (удалено)bank в частной беседе сказали, что существует договоренность между банками об отказе в открытии счетов иностранцам. Информация справочная: я знаю, что другой "наш человек" открыл в апреле счет в банке (удалено).

- квартира с приличной мебелью и бытовым оборудованием, хороший этаж в хорошем месте ("вторая линия" бульвара с хорошим городским транспортом). Квартира "2+1" в приличном состоянии почти стандартной планировки. На улице: детский парк прямо напротив дома, супермаркет MIGROS, через дорогу - рынок, на расстоянии примерно в 300 м - баскетбольные площадки (бесплатно), теннисные корты (бесплатно), беговые дорожки (бесплатно), горная река, стадион (в эти дни на нем тренируется сборная Украины по стрельбе из лука - лично встречались прямо на стадионе), до моря примерно 1200-1500 м.

- аренда квартиры в месяц 3000 лир (на сегодня 368 долларов), услуги турецкого риелтора в размере одной месячной арендной платы, услуги водителя/переводчика обошлись в 1000 лир (4 дня работы и помощи с 9-00 до 17-00 по цене проката авто на 1 сутки - по 250 лир), депозит владельцу квартиры в размере одной месячной платы. Премия топик-стартеру за предварительные и последовавшие ежедневные консультации в он-лайн режиме (не принимал никакого физического участия ни на каком этапе) - 1 бутылка виски из Duty free.

Общие выводы по аренде:

а) попадались квартиры и лучше, и хуже взятой в аренду. Окончательное решение принято по комплексу факторов.

б) выбор не очень большой. Констатирован дефицит на рынке недвижимости жилья в аренду. Констатирован рост цен на аренду примерно в 1,5 раза по сравнению с 2019/2020 годом.



P.S. В Анталии в среду термометр в авто фиксировал +23, солнечно, хотелось уже включать кондиционер в авто. Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +17,2.