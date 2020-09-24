Здесь только про Турцию?
Другие страны этого бассейна не обсуждали?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 06:07
akurt
топикстартер переметнулся из продавцов в лагерь арендодателей и "помогальщиков".
Теперь будет вечный рост стоимости аренды и нехватка квартир в аренду на рынке Турецкой недвиги.
даже не знаю, какой смайлик поставить
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