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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:03

Здесь только про Турцию?
Другие страны этого бассейна не обсуждали?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:07

akurt
топикстартер переметнулся из продавцов в лагерь арендодателей и "помогальщиков".
Теперь будет вечный рост стоимости аренды и нехватка квартир в аренду на рынке Турецкой недвиги.
даже не знаю, какой смайлик поставить
Wisznia
 
Повідомлень: 38
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  #<1 ... 1016101710181019
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