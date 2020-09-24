Додано: Чет 08 кві, 2021 07:49

Wisznia написав: Несколько лет назад знакомой девушке "упали с неба" деньги. Она вложила их, купив три квартиры в Турции на побережье Анталии. С целью зарабатывать на аренде этих самых квартир. Еще через пару лет осознала, что арендным бизнесом в Турции (как у нас в Украине:)) заниматься нельзя, что под это дело надо регистрировать фирму, вести учёт, платить налоги- т.е. легко не будет. И начала она эти квартиры продавать. Итог истории мне не ведом - наши пути разошлись. Это, в том числе, к тому, что, судя по выкладываемым здесь же фото, на которых домами застроен каждый клаптик земли буквально окно в окно, врядли на рынке аренды Турции будет дефицит и будут расти цены. Несколько лет назад знакомой девушке "упали с неба" деньги. Она вложила их, купив три квартиры в Турции на побережье Анталии. С целью зарабатывать на аренде этих самых квартир. Еще через пару лет осознала, что арендным бизнесом в Турции (как у нас в Украине:)) заниматься нельзя, что под это дело надо регистрировать фирму, вести учёт, платить налоги- т.е. легко не будет. И начала она эти квартиры продавать. Итог истории мне не ведом - наши пути разошлись. Это, в том числе, к тому, что, судя по выкладываемым здесь же фото, на которых домами застроен каждый клаптик земли буквально окно в окно, врядли на рынке аренды Турции будет дефицит и будут расти цены.

Автор текста выше имеет отдаленное дистанционное представление.Мы этот вопрос уже обсуждали:1) Турция - жуткая ужасная страна, здесь действуют жуткие драконовские и - к сожалению - общепринятые во всем мире законы, предусматривающие а) долговременную сдачу недвижимости в аренду (на срок 1 год и не менее. На практике его нарушают повсеместно); б) оплата налога на доход от сдачи жилья в аренду.2) Как резидент Турции, так и не резидент в Турции обязан платить налог на доход от сдачи недвижимости аренду.Точного законодательства не знаю - мне не интересно было разбираться, но турки-приятели платят 450 лир в год (примерно 50 долларов).3) На сегодня свои 2 (две) квартиры сдает в Анталии мой приятель - живет в Украине. Последний раз был в Анталии в декабре 2019 года - насколько я знаю ("вкидывать" не буду) он никакой налог не платит. Заселением арендаторов ведает его доверенное лицо из местных.Повторюсь: мы этот вопрос обсуждали и мое ОБОСНОВАННОЕ мнение такое: покупать квартиру в Турции для того, чтобы сдавать в аренду НЕ ВЫГОДНО.Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: если цены на квартиры в Турции в 2 раза ниже, чем в Украине, если цены на продукты питания в 2 раза ниже, если затраты на проживание в 2 раза ниже, если условия продажи квартир в кредит таковы, что выплата по кредиту в месяц РАВНА арендной плате за квартиру, то не может сдача в аренду квартир приносить доход в 2 раза выше, чем в Украине.Все очень просто.Берем калькулятор (не у всех есть такая штучка) и рассмотрим конкретный пример:- на сегодня аренда квартиры в приморском/припляжном районе Анталии Liman примерно 4 500 лир в месяц. Примерно 550 долларов в месяц. Это престижный микрорайон у моря.- на сколько я знаю от наших людей - они покупали квартиры 2+1 здесь скажем 10 лет на ад за 100 000 евро - будем считать 120 000 долларов.-на сегодня вы купите здесь квартиру в новостройке (подорожало все в прошлом году) думаю по цене в 980000/55=17 888 лир или примерно по 2000 долларов. Тогда цена квартиры будет примерно 160 000 долларов за "2+1".- возьмем среднюю цену (160000+120000)/2=140 000 долларов.- возьмем затраты на ее оборудование в 3000 долларов.- напомню, что с е квартиры продаются готовые под ключ и не требую вложений ремонт по нынешним ценам в Украине в 18 000 гривен на 1 кв. м (включая мебель в кухню и в прихожую).- тогда выручка от сдачи в аренду квартиры год состарит: 550х12= 6 600 долларов США.- срок окупаемости вложений: 143000/6600=21, 67 года.- при общепринятом в Украине сроке окупаемости вложений не более 8 (восьми) лет имеем экономический абсурд.МЫ ОБ ЭТОМ УЖЕ РАССУЖДАЛИ.Мы делали вывод: иметь квартиры под сдачу выгодно в Украине пос асам платят сумасшедг=шие деньги, жить за вырученные деньги стоит именно в Турции.И ни в какой ни в Колумбии, или на Филиппинах.Мое мнение может быть легко опровергнуто товарищами-форумчанами из Алании.Знаю минимум двух, которые говорят про почти 100% загруженность имеющихся квартир под аренду и ценах на аренду от 20 евро в сутки.Лично не проверял. Утверждать, что это так или не так, не буду.