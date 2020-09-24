Додано: Чет 08 кві, 2021 07:49

Wisznia написав: Несколько лет назад знакомой девушке "упали с неба" деньги. Она вложила их, купив три квартиры в Турции на побережье Анталии. С целью зарабатывать на аренде этих самых квартир. Еще через пару лет осознала, что арендным бизнесом в Турции (как у нас в Украине:)) заниматься нельзя, что под это дело надо регистрировать фирму, вести учёт, платить налоги- т.е. легко не будет. И начала она эти квартиры продавать. Итог истории мне не ведом - наши пути разошлись. Это, в том числе, к тому, что, судя по выкладываемым здесь же фото, на которых домами застроен каждый клаптик земли буквально окно в окно, врядли на рынке аренды Турции будет дефицит и будут расти цены. Несколько лет назад знакомой девушке "упали с неба" деньги. Она вложила их, купив три квартиры в Турции на побережье Анталии. С целью зарабатывать на аренде этих самых квартир. Еще через пару лет осознала, что арендным бизнесом в Турции (как у нас в Украине:)) заниматься нельзя, что под это дело надо регистрировать фирму, вести учёт, платить налоги- т.е. легко не будет. И начала она эти квартиры продавать. Итог истории мне не ведом - наши пути разошлись. Это, в том числе, к тому, что, судя по выкладываемым здесь же фото, на которых домами застроен каждый клаптик земли буквально окно в окно, врядли на рынке аренды Турции будет дефицит и будут расти цены.

приносить такой же баснословный щедрый доход, как в Украине.

в бизнес

с точки зрения украинца.

Мы этот вопрос уже обсуждали:1) Турция - жуткая ужасная страна, здесь действуют жуткие драконовские и - к сожалению - общепринятые во всем мире законы, предусматривающие а) долговременную сдачу недвижимости в аренду (на срок 1 год и не менее. На практике его тихонько с риском - штраф равен выручке за 1 год - нарушают, увеличивая плату за краткосрочную аренду как оплату за риск - до (по слухам) 1000 евро в месяц); б) оплата налога на доход от сдачи жилья в аренду.2) Как резидент Турции, так и не резидент в Турции обязан платить налог на доход от сдачи недвижимости в аренду на территории Турецкой республики.Точного законодательства не знаю - мне не интересно было разбираться, но турки-приятели платят 450 лир в год за сдачу "лишней у них квартиры", всего "лишних квартир" имеют 2 (примерно 50 долларов в год за каждую).3) На сегодня свои 2 (две) квартиры сдает в Анталии мой приятель - живет в Украине. Последний раз был в Анталии в декабре 2019 года - насколько я знаю ("вкидывать" не буду) он никакой налог не платит. Заселением арендаторов ведает его доверенное лицо из местных.Повторюсь: мы этот вопрос обсуждали и мое ОБОСНОВАННОЕ мнение такое: покупать квартиру в Турции для того, чтобы сдавать в аренду НЕ ВЫГОДНО.Знакомая форумчанинапросто не знала, что такое калькулятор, не нажимала его кнопки, и еще слушала сладкие песни риелторов.Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: если цены на квартиры в Турции в 2 раза ниже, чем в Украине, если цены на продукты питания в 2 раза ниже, если затраты на проживание в 2 раза ниже,, то не может сдача в аренду квартирВсе очень просто.Берем калькулятор и рассмотрим конкретный пример:- на сегодня аренда квартиры "2+1" в приморском/припляжном районе Анталии Liman примерно 4 500 лир в месяц. Примерно 550 долларов в месяц. Это престижный микрорайон у моря.- на сколько я знаю от наших людей - они покупали квартиры 2+1 здесь, скажем, 5-10 лет назад - за 100 000 евро - будем считать 120 000 долларов.- на сегодня вы купите здесь квартиру в новостройке (подорожало все в прошлом году) думаю по цене в 980000/55=17 888 лир или примерно по 2100 долларов. Тогда цена квартиры будет примерно 160 000 долларов за "2+1".- возьмем среднюю цену (160 000+120 000)/2=140 000 долларов.- возьмем затраты на ее оборудование в 3000 долларов.- напомню, что все квартиры продаются готовые "под ключ" и не требуют вложений в ремонт по нынешним ценам в Украине в 18 000 гривен на 1 кв. м (включая мебель в кухню и в прихожую).- тогда выручка от сдачи в аренду квартиры за год составит: 550х12= 6 600 долларов США.- срок окупаемости вложений: 143000/6600=21,67 года.- при общепринятом в Украине сроке окупаемости вложенийне более 8 (восьми) лет, а в недвижимость под сдачу в аренду не более 10 лет, имеем экономический абсурдПовторю: украинца!МЫ ОБ ЭТОМ УЖЕ РАССУЖДАЛИ.Мы делали вывод: иметь квартиры под сдачу выгодно в Украине - пока там платят сумасшедшие деньги, а жить за вырученные деньги (даже взяв в аренду квартиру) экономически и социально именно выгодно в Турции. Простая арифметика.И ни в какой ни в Колумбии, или на Филиппинах. Куда вы никак не попадете.Мое мнение может быть легко опровергнуто товарищами-форумчанами из Алании.Знаю минимум двух, которыепро почти 100% загруженность имеющихся квартир под аренду и ценах на аренду от 20 евро в сутки (в Алании).Лично не проверял. Утверждать, что это так или не так, не буду.Второй интересный вопрос - а почему турки считают выгодным сдачу в аренду по - по украинским меркам - смешным деньгам?Но это совсем другая история.