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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:03

Здесь только про Турцию?
Другие страны этого бассейна не обсуждали?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:07

akurt
топикстартер переметнулся из продавцов в лагерь арендодателей и "помогальщиков".
Теперь будет вечный рост стоимости аренды и нехватка квартир в аренду на рынке Турецкой недвиги.
даже не знаю, какой смайлик поставить
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:17

Несколько лет назад знакомой девушке "упали с неба" деньги. Она вложила их, купив три квартиры в Турции на побережье Анталии. С целью зарабатывать на аренде этих самых квартир. Еще через пару лет осознала, что арендным бизнесом в Турции (как у нас в Украине:)) заниматься нельзя, что под это дело надо регистрировать фирму, вести учёт, платить налоги- т.е. легко не будет. И начала она эти квартиры продавать. Итог истории мне не ведом - наши пути разошлись. Это, в том числе, к тому, что, судя по выкладываемым здесь же фото, на которых домами застроен каждый клаптик земли буквально окно в окно, врядли на рынке аренды Турции будет дефицит и будут расти цены.
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:30

  Wisznia написав:akurt
топикстартер переметнулся из продавцов в лагерь арендодателей и "помогальщиков".
Теперь будет вечный рост стоимости аренды и нехватка квартир в аренду на рынке Турецкой недвиги.
даже не знаю, какой смайлик поставить

В точку! А сейчас ждём выхода на сцену подпевал с его остальных учёток, которые будут умолять продолжать его тему аренды для ДАУНШИФТЕРОВ и особенно для МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННЫХ русскоязычных глав семей, желающих перевезти свои семьи с России или Украины в РАЗГАР ПАНДЕМИИ в мусульманскую страну номер два в мире по распространению короновируса. Тем самым лишить себя всех социальных связей ,контакта с родственниками, родителями, а также личного карьерного роста ( как себя так и жены), ребенка школьного образования и начать изучать турецкий язык и менталитет чужой незнакомой восточной страны.
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 08 кві, 2021 06:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Wisznia написав:надо регистрировать фирму, вести учёт, платить налоги
Капец, никакого простора для бизнеса по-украински.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 07:19

  swan forever написав:Здесь только про Турцию?
Другие страны этого бассейна не обсуждали?


Обсуждали:
- Болгария (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);
- Колумбия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Филиппины (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Вьетнам (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Италия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);
- Швеция (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Польша (НЕ очень рекомендовали те, кто был один раз);
- Австрия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Опыт покупки квартиры в Вене у меня есть - не стал выкладывать);
- Египет (личный опыт топик-стартера);
- ОАЭ (личный опыт двух моих друзей - оба выехали в Турцию в этом году);
- Китай (личный опыт моего приятеля, выехал в Турцию в этом году);
- Португалия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Черногория (живут дети кума);
- Испания (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Влипли конкретно трое моих приятелей, вкинувших в Испанию 75 000 евро, 140 000 евро, 400 00 евро).
- США (без комментариев);
- кажется еще что-то из области нереальных мечтаний.

С Вашими предпочтениями с интересом ознакомимся.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 07:49

  Wisznia написав:Несколько лет назад знакомой девушке "упали с неба" деньги. Она вложила их, купив три квартиры в Турции на побережье Анталии. С целью зарабатывать на аренде этих самых квартир. Еще через пару лет осознала, что арендным бизнесом в Турции (как у нас в Украине:)) заниматься нельзя, что под это дело надо регистрировать фирму, вести учёт, платить налоги- т.е. легко не будет. И начала она эти квартиры продавать. Итог истории мне не ведом - наши пути разошлись. Это, в том числе, к тому, что, судя по выкладываемым здесь же фото, на которых домами застроен каждый клаптик земли буквально окно в окно, врядли на рынке аренды Турции будет дефицит и будут расти цены.


Мы этот вопрос уже обсуждали:
1) Турция - жуткая ужасная страна, здесь действуют жуткие драконовские и - к сожалению - общепринятые во всем мире законы, предусматривающие а) долговременную сдачу недвижимости в аренду (на срок 1 год и не менее. На практике его тихонько с риском - штраф равен выручке за 1 год - нарушают, увеличивая плату за краткосрочную аренду как оплату за риск - до (по слухам) 1000 евро в месяц); б) оплата налога на доход от сдачи жилья в аренду.
2) Как резидент Турции, так и не резидент в Турции обязан платить налог на доход от сдачи недвижимости в аренду на территории Турецкой республики. Это реально ужасно: платить налоги. Точного законодательства не знаю - мне не интересно было разбираться, но турки-приятели платят 450 лир в год за сдачу "лишней у них квартиры", всего "лишних квартир" имеют 2 (примерно 50 долларов в год за каждую).
3) На сегодня свои 2 (две) квартиры сдает в Анталии мой приятель - живет в Украине. Последний раз был в Анталии в декабре 2019 года - насколько я знаю ("вкидывать" не буду) он никакой налог не платит. Заселением арендаторов ведает его доверенное лицо из местных.

Повторюсь: мы этот вопрос обсуждали и мое ОБОСНОВАННОЕ мнение такое: покупать квартиру в Турции для того, чтобы сдавать в аренду НЕ ВЫГОДНО.
Знакомая форумчанина Wisznia просто не знала, что такое калькулятор, не нажимала его кнопки, и еще слушала сладкие песни риелторов.

Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: если цены на квартиры в Турции в 2 раза ниже, чем в Украине, если цены на продукты питания в 2 раза ниже, если затраты на проживание в 2 раза ниже, если условия продажи квартир в кредит таковы, что выплата по кредиту в месяц примерно РАВНА арендной плате за квартиру, то не может сдача в аренду квартир приносить такой же баснословный щедрый доход, как в Украине.
Все очень просто.

Берем калькулятор и рассмотрим конкретный пример:
- на сегодня аренда квартиры "2+1" в приморском/припляжном районе Анталии Liman примерно 4 500 лир в месяц. Примерно 550 долларов в месяц. Это престижный микрорайон у моря.
- на сколько я знаю от наших людей - они покупали квартиры 2+1 здесь, скажем, 5-10 лет назад - за 100 000 евро - будем считать 120 000 долларов.
- на сегодня вы купите здесь квартиру в новостройке (подорожало все в прошлом году) думаю по цене в 980000/55=17 888 лир или примерно по 2100 долларов. Тогда цена квартиры будет примерно 160 000 долларов за "2+1".
- возьмем среднюю цену (160 000+120 000)/2=140 000 долларов.
- возьмем затраты на ее оборудование в 3000 долларов.
- напомню, что все квартиры продаются готовые "под ключ" и не требуют вложений в ремонт по нынешним ценам в Украине в 18 000 гривен на 1 кв. м (включая мебель в кухню и в прихожую).
- тогда выручка от сдачи в аренду квартиры за год составит: 550х12= 6 600 долларов США.
- срок окупаемости вложений: 143000/6600=21,67 года.
- при общепринятом в Украине сроке окупаемости вложений в бизнес не более 8 (восьми) лет, а в недвижимость под сдачу в аренду не более 10 лет, имеем экономический абсурд с точки зрения украинца. Повторю: украинца!
МЫ ОБ ЭТОМ УЖЕ РАССУЖДАЛИ.
Мы делали вывод: иметь квартиры под сдачу выгодно в Украине - пока там платят сумасшедшие деньги, а жить за вырученные деньги (даже взяв в аренду квартиру) экономически и социально именно выгодно в Турции. Простая арифметика.
И ни в какой ни в Колумбии, или на Филиппинах. Куда вы никак не попадете.

P.S. Мое мнение может быть легко опровергнуто товарищами-форумчанами из Алании.
Знаю минимум двух, которые говорят про почти 100% загруженность имеющихся квартир под аренду и ценах на аренду от 20 евро в сутки (в Алании).
Лично не проверял. Утверждать, что это так или не так, не буду.
Второй интересный вопрос - а почему турки считают выгодным сдачу в аренду по - по украинским меркам - смешным деньгам?
Но это совсем другая история.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 кві, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:33

  akurt написав:Мы этот вопрос уже обсуждали:
1) Турция - жуткая ужасная страна, здесь действуют жуткие драконовские и - к сожалению - общепринятые во всем мире законы,

Забыли добавить, страна занимает первое место в Европе по количеству заключенных на душу населения. 1 место!!!
А с учетом резкого роста преступности там сейчас начала строить ещё 26 тюрем....

Зображення
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/i ... i-6350813/
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:39

  akurt написав:
Мы этот вопрос уже обсуждали:
На практике его тихонько с риском - штраф равен выручке за 1 год - нарушают, увеличивая плату за краткосрочную аренду как оплату за риск - до (по слухам) 1000 евро в месяц)

На практике это грозит депортацией с потерей вида на жительство,
и с запретом въезда в страну.
В итоге можно поставить крест на купленной недвиге.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:01

Нет, ну это же надо так "гнать"!!! Блогер Жана вчера выложила ролик про почти ОПУСТОШЁННЫЕ УЛИЦЫ И ПЛЯЖИ АЛАНИИ, а он тут расписывает про 100% загруженность имеющихся квартир под аренду и ценах на аренду от 20 евро в сутки там. Народ, кто сейчас в Анталии вызовите ему срочно санитаров. Надо спасать человека !!!
roberto dark
 
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