Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: ....если цены на продукты питания в 2 раза ниже...
Товарищь, а не слабо аргументировать свои слова? И какова цена на свинину в турецких супермаркетах? Например на такую: Дабы сравнить и понять простую экономическую вещь... На сейчас цена такой свинины в Лондонском супермаркете TESCO 3.95 фунта за 1 кг. (около 150грн.) https://www.tesco.com/groceries/en-GB/p ... %26w%3D540 В Украине около 110-120грн.
Хочу увидеть турецкую в 2 раза дешевле....
P.S.Только не нужно переводить стрелки на петрушку и укроп. Они не интересуют....И клубника тоже...
Востаннє редагувалось RTC12 в Чет 08 кві, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Вы или не так поняли, или передёргиваете: я не возмущалась тем, что надо платить налоги, а констатировала факт, что в Турции нельзя, как в Украине, зарегистрировать ФОП и платя ед налог, сдавать легально посуточно квартиру. Сдачей посуточно(а именно такой вид сдачи приносит наибольшую отдачу) надо заниматься проффесионально. Находясь удаленно- это сложно, дорого, будут обязательно дурить,короче, - плохая идея.
Вообще-то очень правильные слова. Зарегистрироваться как ФОП в Турции не может (на сколько я знаю) иностранец, имеющий ВНЖ - нужно гражданство. Тут "всё чисто" - везде так, в любой стране мира.
Сдавать посуточно квартиру - конечно, выгодно или БЫЛО выгодно. Дело это, правда хлопотное, как в Украине, так и не в Украине. Насколько мне известно, в моем Львове посуточная аренда умерла или почти умерла. Насколько мне известно, в Анталии и Алании квартиры с посуточной аренды в последний год переведены на постоянную аренду. Об этом свидетельствовала появившаяся редкость: сдача квартир на ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок с мебелью. Ранее всегда сдавали БЕЗ мебели (тут так принято).
Заниматься сдачей в аренду квартир у в другой стране - на мой взгляд дело БЕСПЕРСПЕКТИВНОЕ в наше трудное время.
Простой пример: я специально на днях сделал запрос приятелям, которые ИМЕЛИ НЕОСТОРОЖНОСТЬ купить квартиру в Аликанте (Испания). - вложения 74 000 евро; - год вложений - примерно 2017 (что интересно, сперва купили чуть южнее Аликанте - за полтора года сдача в аренду принесла выручку в ноль евро или почти в ноль евро. Как они мне ранее отвечали: выручки хватало ТОЛЬКО на то, чтобы самим прожить там 2 (две) недели. Квартиру там ВЫНУЖДЕННО продали и купили не новую в Аликанте (Испания). Обосновали тем, что Аликанте более перспективна аренда. САМОЕ ГЛАВНОЕ НИЖЕ: - последний раз были в своей прелести в январе (хи-хи) 2020. - сказали, что в квартиру попасть в ближайшее время НЕТ никакой возможности. И об этом надо знать: Коронавирус, однако, не заметили? - на мой вопрос о сдаче в аренду ответили уклончиво: "сдается потихоньку" (кого-то устроит такой ответ????) - на мой вопрос о контингенте арендаторов ответили так: старенькие немцы, спасаясь от коронавируса, вроде как едут в Испанию "пересидеть" и "дожить". Классные арендаторы? Вообще-то платежеспособные, но классные ли? - на мой уточняющий вопрос за сколько в среднем сдается в их отсутствие квартира - ответа не последовало до сих пор. Я так понимаю, что все ОЧЕНЬ грустно. Нет, ну может, кому то из форумчан и нравится такое вложение средств. Я - пас.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 кві, 2021 09:54, всього редагувалось 1 раз.
RTC12 написав:Хочу увидеть турецкую в 2 раза дешевле....
вы там ее не увидите не только на полках супермаркетов, но и в 2 раза дешевле. Свинину в турции не едят локальные жители. Поэтому этот продукт импортируют, легально или нет -вопрос другой, да и продается этот продукт только в специализированных магазинах, т.н "русских". Я например, свинину не употребляю, живу...нормально живу...
Вообще-то в Анталии есть пара магазинов, где продают свинину. Я правда никогда их не посещал: не понимаю такую заботу форумчан о "поросятине". Я её не ем, тем более что пара бывших подчиненных торгуют на рынке в Украине прямо в эти дни свининой и я от них слышал, что это такое и из чего ее "делают". Кстати, семья одного из торгующих (недавно открыл как ФОП свой магазин) НИКОГДА не употребляет свинину. У местных спросил: сказали выращивать свиней НЕ запрещено законом. Выращивали на двух фермах "наши". Сомневаюсь, что есть хороший сбыт: при выборе ежедневно около 45 видов рыбы - свежей морской и речной (кстати, появились раки), баранины и говядины покупать свинину - реальный нонсенс.
akurt написав:Вообще-то в Анталии есть пара магазинов, где продают свинину. Я правда никогда их не посещал: не понимаю такую заботу форумчан о "поросятине". Я её не ем, тем более что пара бывших подчиненных торгуют на рынке в Украине прямо в эти дни свининой и я от них слышал, что это такое и из чего ее "делают". Кстати, семья одного из торгующих (недавно открыл как ФОП свой магазин) НИКОГДА не употребляет свинину. У местных спросил: сказали выращивать свиней НЕ запрещено законом. Выращивали на двух фермах "наши". Сомневаюсь, что есть хороший сбыт: при выборе ежедневно около 45 видов рыбы - свежей морской и речной (кстати, появились раки), баранины и говядины покупать свинину - реальный нонсенс.
Так дело даже не в свинине...Дело в принципе... Выложите цены на говядину, баранину, яйца... Хочу увидеть цены в 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ! А то, из чего это всё делают, знают всё.
Кстати, не думайте что овощи в Турции такие уж чистые. Гербициды и пестициды никто там не отменял... Всё как и везде...
Wisznia написав:Спрашивали про "Другие страны этого бассейна". Я обязательно напишу про Бг от первого лица, но чуть позже, когда будет время.
Ваш вопрос очень правильный и понятный. Я дал на него развернутый ответ с перечнем всех упоминавшихся на ветке стран, включая: - страны Черноморского региона: Украина, Болгария, Румыния, Турция,, Грузия, РФ. Упоминались на ветке выделенные жирным шрифтом. - страны Средиземноморского региона, их много, упоминались: Турция, Италия, Испания, Кипр, СРТК, Израиль.
Про Болгарию - если Вы имели ввиду её - почитаем с интересом. От "первого лица" - реально отлично. Ибо в основном пишут теоретики и мечтатели.
roberto dark написав:По данным индекса потребительских цен, ежегодно публикуемого Турецким статистическим институтом (TÜIK), в прошлом году стоимость продуктов резко повысилась. За овощи, фрукты, яйца, масло и молоко на турецких рынках жителям страны приходится платить до 30 % больше, чем еще полгода назад.
Акурт скромно промолчит, так как сказать ему будет нечего... или выложит фото ценников с неликвидом, где цена будет чисто символическая. Всё как всегда...